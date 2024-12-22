Масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса произошло на Прикарпатье: 13 пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 22 декабря, вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них есть ребенок.

Об этом в соцсети Facebook сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказала, что пострадавших людей доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сейчас осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего - перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют.

Других участников аварии дообследуют медики.

Фотографии с места аварии опубликовал в соцсети председатель Надвирнянского городского совета Зиновий Андреевич.

Также смотрите: ДТП по вине пьяного водителя на блокпосту возле Одессы: травмирован нацгвардейец, есть пострадавшие. ФОТО