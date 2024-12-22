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ДТП (7453) Ивано-Франковская область (901) Лоевая (1)

Масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса произошло на Прикарпатье: 13 пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 22 декабря, вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии пострадали 13 человек, среди них есть ребенок.

Об этом в соцсети Facebook сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказала, что пострадавших людей доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

дтп на Прикарпатті 22 грудня

Сейчас осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего - перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют.

дтп на Прикарпатті 22 грудня

Других участников аварии дообследуют медики.

Фотографии с места аварии опубликовал в соцсети председатель Надвирнянского городского совета Зиновий Андреевич.

дтп на Прикарпатті 22 грудня

дтп на Прикарпатті 22 грудня

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Пока не начнут садить в тюрьму, за нарушение правил дорожного движения, порядка на дорогах не будет, по другому не получится.
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22.12.2024 19:17 Ответить
Товарищ Мессинг, а как вы видите дорожную обстановку в Украине эдак лет через 200?

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22.12.2024 19:25 Ответить
Боюсь, что правда шокирует не только вас, но и всех остальных пользователей.

" Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах "........
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22.12.2024 19:43 Ответить
А якже цей таварісч?
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22.12.2024 19:45 Ответить
«Обозреватєль»: «На https://www.obozrevatel.com/ukr/location/ukraina/ivano-frankovsk/ Івано-Франківщині в селі Лоєва Надвірнянської громади вдень у неділю, 22 грудня, 19-річна дівчина на Jaguar, обганяючи попутне авто, вилетіла на зустрічну смугу та влетіла в мікроавтобус Renault Trafic.» https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/na-prikarpatti-stalas-zhahliva-dtp-za-uchastyu-jaguar-i-mikroavtobusa-bagato-postrazhdalih-foto-i-video.htm Цікаво чия донька?
Постраждалим одужання.
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22.12.2024 19:42 Ответить
...з бмв пересів на ягуара, але прокладка між кермом та сидінням не змінилась...
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22.12.2024 19:42 Ответить
бог милував пасажирів маршрутки
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22.12.2024 21:02 Ответить
Тупая дура гонки устроила.

П.С. Если конечно не потеряла сознание за рулем, тогда извиняюсь.
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22.12.2024 21:40 Ответить
Як правило, обставини непереборної сили, як ото поломка, чи втрата свідомості супроводжують лише супер дорогі та надійні машини, а також багатих водіїв...
У дядька на жигулях 0 шансів довести втрату свідомості... Ну і всі знають, що Жигулі не ламається (совєтьськоє качєство, надьожна на віка!)
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22.12.2024 23:07 Ответить
 
 