Инженер Воздушных Сил ВСУ Денис Сакун погиб во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

Защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных Сил ВСУ Денис Сакун. Он был родом из Луганской области, а с 2018 года жил в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем?

"Денис - кадровый военный, родом из Луганщины. В 2018 году выбрал своим вторым домом Ирпень. Был демобилизован, работал в сфере IT. С первых дней полномасштабной войны Денис добровольно присоединился в ряды Воздушных Сил ВСУ. Его военный путь - это история мужества и отваги, которая спасла тысячи жизней, которые об этом и не знают!

Его главной целью была победа, а после развитие мирного, счастливого будущего для Украины", - говорится в сообщении.

Награды

За героизм в армии Сакун был награжден Орденом "За мужність" III степени, Нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Срібний хрест", Медалью "Незламним героям російско-української війни", Нагрудным знаком "За зразкову службу" и другими отличиями.

Как отмечается, Денис Сакун погиб 20 декабря во время выполнения боевого задания. Ему навсегда 40 лет.

"Мужественный, преданный защитник, для которого Украина всегда была на первом месте - таким его запомнят родные и знакомые. Сил пережить эту огромную потерю жене Яне, дочери, родителям, друзьям и собратьям Героя!", - отмечает Маркушин.

По его словам, прощание с Героем состоится 24 декабря.