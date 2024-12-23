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Инженер Воздушных Сил ВСУ Денис Сакун погиб во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

Защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных Сил ВСУ Денис Сакун. Он был родом из Луганской области, а с 2018 года жил в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

Загиблий воїн Денис Сакун

Что известно о погибшем?

"Денис - кадровый военный, родом из Луганщины. В 2018 году выбрал своим вторым домом Ирпень. Был демобилизован, работал в сфере IT. С первых дней полномасштабной войны Денис добровольно присоединился в ряды Воздушных Сил ВСУ. Его военный путь - это история мужества и отваги, которая спасла тысячи жизней, которые об этом и не знают!

Его главной целью была победа, а после развитие мирного, счастливого будущего для Украины", - говорится в сообщении.

Награды

За героизм в армии Сакун был награжден Орденом "За мужність" III степени, Нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Срібний хрест", Медалью "Незламним героям російско-української війни", Нагрудным знаком "За зразкову службу" и другими отличиями.

Как отмечается, Денис Сакун погиб 20 декабря во время выполнения боевого задания. Ему навсегда 40 лет.

"Мужественный, преданный защитник, для которого Украина всегда была на первом месте - таким его запомнят родные и знакомые. Сил пережить эту огромную потерю жене Яне, дочери, родителям, друзьям и собратьям Героя!", - отмечает Маркушин.

По его словам, прощание с Героем состоится 24 декабря.
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Топ комментарии
+13
Вічна слава Герою. Спочивай з миром, Воїн! Співчуття рідним та побратимам.
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23.12.2024 13:02
+10
Каких красавцев теряем, нет сил смотреть на это!

Пусть будут прокляты на века все рашисты и те, кто их оправдывает и поддерживает, горите все в аду, да будет так, аминь.
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23.12.2024 13:09
+10
Земля пухом воїну.
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23.12.2024 13:10
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Щирі співчуття рідним і близьким, і всій Україні, адже гинуть найкращі. Слава Герою.
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23.12.2024 13:41 Ответить
The Guardian запевняє, що Генштаб ЗСУ наказав відправляти військових ППО на фронт через брак піхоти Джерело: https://censor.net/ua/n3526348
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23.12.2024 13:52 Ответить
Та ти шо, гардиан тобі сказав?! Ну то піди втопися...
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23.12.2024 15:41 Ответить
вот и первые звоночки после отправки ппо в штурмковики...
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23.12.2024 13:55 Ответить
Сподіваюся, що він не в піхоті загинув, куди його міг Сирник перевести.
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23.12.2024 12:59 Ответить
Скоріше всього був влучний удар кацапською балістикою по аеродрому
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23.12.2024 13:03 Ответить
Вічна слава Герою. Спочивай з миром, Воїн! Співчуття рідним та побратимам.
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23.12.2024 13:02 Ответить
якщо загинув в "піхоті" то це катастрофа, такі фахівці готуються десяток років..Вічна память Герою і
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23.12.2024 13:09 Ответить
Каких красавцев теряем, нет сил смотреть на это!

Пусть будут прокляты на века все рашисты и те, кто их оправдывает и поддерживает, горите все в аду, да будет так, аминь.
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23.12.2024 13:09 Ответить
Земля пухом воїну.
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23.12.2024 13:10 Ответить
20 грудня якраз кацапи били балістикою по Києву.
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23.12.2024 13:29 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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23.12.2024 13:37 Ответить
Це дуже важка новина.Спочивай з миром, а ми маємо робити все, щоб ця війна завершилась перемогою.
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23.12.2024 14:09 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.12.2024 15:39 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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24.12.2024 03:23 Ответить
 
 