Псевдополицейский на инкассаторском авто: двое мужчин организовали схему переправки за границу на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачены мужчины, нелегально переправлявшие мужчин призывного возраста за границу. Их перевозили на авто, замаскированном под инкассаторское. Водитель выдавал себя за полицейского.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Организовали "бизнес" двое местных жителей - мужчины 48 и 52 лет. Они помогали бежать мужчинам в Румынию вне официальных границ пропуска.

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"За поиск "клиентов" отвечал 52-летний мужчина. Он же и ознакамливал их с условиями пересечения границы. Его 48-летний заговорщик непосредственно отвозил мужчин-беглецов к месту пересечения границы. Как правило, лиц перевозили маленькими группами. С собой просили брать минимум вещей.

Чтобы беспрепятственно транспортировать клиентов к месту перехода и не привлекать внимания правоохранителей на блокпостах, злоумышленники прибегали к хитрости. Для перевозки мужчин сообщники использовали транспортное средство, которое внешне напоминало инкассаторское авто. Кроме того, 48-летний водитель-перевозчик садился за руль в полицейской форменной одежде и имел при себе поддельное удостоверение работника полиции", - говорится в сообщении.

Была проведена спецоперация для задержания одного из сообщников, когда тот под видом полицейского пытался перевезти через блокпост очередную группу незаконных мигрантов. Во время мероприятий фигурант отказался выполнять законные требования правоохранителей, не остановил микроавтобус и начал убегать. Однако, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

Псевдополицейского сразу задержали. У него обнаружили и изъяли поддельное служебное удостоверение и нагрудный жетон. А в его машине обнаружили трех мужчин призывного возраста из разных областей Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

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Сейчас обоим подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины

Также начато уголовное производство еще по двум статьям - ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы. По результатам экспертизы будет дана дополнительная правовая оценка действиям одного из фигурантов.

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