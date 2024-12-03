Переправлял мужчин призывного возраста через границу: Задержан закарпатец, который находился в розыске, - Госпогранслужба. ФОТО
На Закарпатье сотрудники оперативно-розыскного отдела "Дилове" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции Раховского райотдела полиции задержали мужчину, который занимался переправкой мужчин призывного возраста через границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 27-летний житель села Костылевка Раховского района находился в розыске и скрывался от органов досудебного расследования. Во время проведения обысков по месту его жительства закарпатца задержали.
"В августе 2024 года он намеревался переправить в Румынию военнообязанного гражданина Украины. По информации оперативников Мукачевского пограничного отряда, злоумышленника тогда задержали вместе с его "клиентом". Сведения об обнаружении в действиях закарпатца признаков правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины были внесены в ЕРДР", - рассказали в ГПСУ.
Сообщается, что еще в сентябре 2024 года за организацию незаконной сделки закарпатцу объявили о подозрении.
Сегодня, 3 декабря, Раховский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 тыс. гривен.
"Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет", - добавили в Госпогранслужбе.
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Дожилися. Вже й за наміри судять.
А якщо я маю намір, наприклад, трахнути Лєнку скумбрію, мене тоже посадять?