Переправлял мужчин призывного возраста через границу: Задержан закарпатец, который находился в розыске, - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье сотрудники оперативно-розыскного отдела "Дилове" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции Раховского райотдела полиции задержали мужчину, который занимался переправкой мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 27-летний житель села Костылевка Раховского района находился в розыске и скрывался от органов досудебного расследования. Во время проведения обысков по месту его жительства закарпатца задержали.

"В августе 2024 года он намеревался переправить в Румынию военнообязанного гражданина Украины. По информации оперативников Мукачевского пограничного отряда, злоумышленника тогда задержали вместе с его "клиентом". Сведения об обнаружении в действиях закарпатца признаков правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины были внесены в ЕРДР", - рассказали в ГПСУ.

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Сообщается, что еще в сентябре 2024 года за организацию незаконной сделки закарпатцу объявили о подозрении.

Сегодня, 3 декабря, Раховский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 тыс. гривен.

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"Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет", - добавили в Госпогранслужбе.