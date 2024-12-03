РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6291 посетитель онлайн
Новости Фото
1 256 1

Переправлял мужчин призывного возраста через границу: Задержан закарпатец, который находился в розыске, - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье сотрудники оперативно-розыскного отдела "Дилове" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции Раховского райотдела полиции задержали мужчину, который занимался переправкой мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 27-летний житель села Костылевка Раховского района находился в розыске и скрывался от органов досудебного расследования. Во время проведения обысков по месту его жительства закарпатца задержали.

Затримано переправника, який перебував у розшуку

"В августе 2024 года он намеревался переправить в Румынию военнообязанного гражданина Украины. По информации оперативников Мукачевского пограничного отряда, злоумышленника тогда задержали вместе с его "клиентом". Сведения об обнаружении в действиях закарпатца признаков правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины были внесены в ЕРДР", - рассказали в ГПСУ.

Также смотрите: За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО

Затримано переправника, який перебував у розшуку

Сообщается, что еще в сентябре 2024 года за организацию незаконной сделки закарпатцу объявили о подозрении.

Сегодня, 3 декабря, Раховский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 тыс. гривен.

Также смотрите: Задержан закарпатец, который планировал переправить волынянина в Румынию за $3500, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

"Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет", - добавили в Госпогранслужбе.

Автор: 

Госпогранслужба (6416) уклонисты (827) Закарпатская область (2583)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У серпні 2024 року він мав намір переправити в Румунію військовозобов'язаного Джерело: https://censor.net/ua/p3523167
****************
Дожилися. Вже й за наміри судять.
А якщо я маю намір, наприклад, трахнути Лєнку скумбрію, мене тоже посадять?

показать весь комментарий
03.12.2024 15:50 Ответить
 
 