Переправляв чоловіків призовного віку через кордон: Затримано закарпатця, який перебував у розшуку, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті співробітники оперативно-розшукового відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками сектору кримінальної поліції Рахівського райвідділу поліції затримали чоловіка, який займався переправленням чоловіків призовного віку через кордон.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 27-річний житель села Костилівка Рахівського району перебував у розшуку та переховувався від органів досудового розслідування. Під час проведення обшуків за місцем його проживання закарпатця затримали.
"У серпні 2024 року він мав намір переправити в Румунію військовозобов’язаного громадянина України. За інформацією оперативників Мукачівського прикордонного загону зловмисника тоді затримали разом із його "клієнтом". Відомості про виявлення у діях закарпатця ознак правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України було внесено в ЄРДР", - розповіли в ДПСУ.
Повідомляється, що ще у вересні 2024 року за організацію незаконної оборудки закарпатцю оголосили про підозру.
Сьогодні, 3 грудня, Рахівський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 121 тис. гривень.
"Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років", - додали в Держприкордонслужбі.
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Дожилися. Вже й за наміри судять.
А якщо я маю намір, наприклад, трахнути Лєнку скумбрію, мене тоже посадять?