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нападение (2137) Одесса (7740) Одесская область (3375) Нацполиция (16194) военнослужащие (5997) Одесский район (16)

Напал с ножом на военнослужащего: в Одессе задержан 35-летний рецидивист. ФОТО

В Одессе правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на военнослужащего. До этого злоумышленник имел ряд судимостей и только в сентябре 2024 года освободился из мест лишения свободы.

Об этом сообщает Нацполиция, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, о госпитализации 36-летнего военного с проникающим ранением брюшной полости, колото-резаной раной шеи и резаной раной руки полицейским сообщили врачи.

Что известно о нападении?

Правоохранители установили, что травмы потерпевшему нанес незнакомец, вместе с этим отобрав у него вещи. Происшествие произошло около 23:00 в одном из скверов Приморского района.

В Одесі поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на військового

"Злоумышленник подбежал к прохожему и вырвал у него из рук мобильный телефон. Потерпевший пытался забрать гаджет, но получил от нападавшего несколько ударов ножом. Когда раненый мужчина упал, правонарушитель забрал у него еще и рюкзак с личными вещами и скрылся", - говорится в сообщении.

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"Скорую" пострадавшему вызвали неравнодушные граждане.

Задержание и подозрение рецидивисту

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и уже на следующее утро задержали его на одной из улиц города. Во время личного обыска следователи изъяли у злоумышленника мобильный телефон потерпевшего, а в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли нож и похищенный рюкзак, которые фигурант выбросил после совершения преступления.

Установлено, что нападавший приезжий, и в Одессе не имеет постоянного места жительства. Он имеет четыре судимости за кражи и грабежи.

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Сейчас следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, а также с причинением тяжких телесных повреждений, то есть разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения.

В Одесі поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на військового
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Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+15
для такої паскуди повинно бути тільки одне покарання, шибениця!
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23.12.2024 17:22
+15
Чому не кінчили при затриманні, хто його буде годувати?
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23.12.2024 17:24
+7
Не нужно украинским гражданам содержать в тюрьме и кормить таких уродов в, нужно

отправлять их в Чернобыльскую зону, убирать мусор внутри взорванного реактора , пусть хоть

пару дней поработает, пока сдохнет.
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23.12.2024 18:28
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для такої паскуди повинно бути тільки одне покарання, шибениця!
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23.12.2024 17:22 Ответить
Чому не кінчили при затриманні, хто його буде годувати?
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23.12.2024 17:24 Ответить
Це теж "генофонд нації"...
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23.12.2024 17:41 Ответить
щось це безтурботно-відгодоване тіло виглядає досить впевненим та незворушним...
"ухилянт, іменем Зєлєнскага" був би одразу ж відпзжний та увесь у гематомах.... та ще й не дай Боже, прихильник Пороха чи його порохоботів...
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23.12.2024 17:27 Ответить
"Одеса - мама, Харків - папа" - кримінал піднімає голову?
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23.12.2024 17:28 Ответить
Він не з Одеси.
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23.12.2024 22:11 Ответить
а це щось міняє?
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23.12.2024 22:16 Ответить
А десять пенсіонерів з мінімальною пенсією помруть з голоду, бо їм мовляв не вистачає коштів.
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23.12.2024 17:30 Ответить
Звідки приїзжий, цікаво?
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23.12.2024 17:35 Ответить
На палю підора!
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23.12.2024 17:36 Ответить
Подія сталася близько 23-ї години в одному зі скверів Приморського району. Джерело: https://censor.net/ua/p3526650

А комендантська година хіба вже скасована? Чого його тинятися вночі, шукаючи пригод на свій тухес?
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23.12.2024 17:38 Ответить
"Місто засинає, прокидається мафія..."
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23.12.2024 17:45 Ответить
комендантська година зараз з 0:00 до 05:00
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23.12.2024 17:52 Ответить
"військовий з мобільним у руках та з рюкзаком"?
А часом це не ТЦКашник був?
Тоді "напад" заграє зовсім іншими фарбами...
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23.12.2024 17:54 Ответить
так вроде как отменена, не?
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23.12.2024 18:38 Ответить
Не нужно украинским гражданам содержать в тюрьме и кормить таких уродов в, нужно

отправлять их в Чернобыльскую зону, убирать мусор внутри взорванного реактора , пусть хоть

пару дней поработает, пока сдохнет.
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23.12.2024 18:28 Ответить
А после него кто убирать будет? Первые симптомы лучевой болезни - рвота и диарея.
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23.12.2024 18:56 Ответить
Недоносок, щоб тебе зеки попустили та вдавили!
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23.12.2024 18:48 Ответить
 
 