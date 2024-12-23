Напал с ножом на военнослужащего: в Одессе задержан 35-летний рецидивист. ФОТО
В Одессе правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на военнослужащего. До этого злоумышленник имел ряд судимостей и только в сентябре 2024 года освободился из мест лишения свободы.
Об этом сообщает Нацполиция, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, о госпитализации 36-летнего военного с проникающим ранением брюшной полости, колото-резаной раной шеи и резаной раной руки полицейским сообщили врачи.
Что известно о нападении?
Правоохранители установили, что травмы потерпевшему нанес незнакомец, вместе с этим отобрав у него вещи. Происшествие произошло около 23:00 в одном из скверов Приморского района.
"Злоумышленник подбежал к прохожему и вырвал у него из рук мобильный телефон. Потерпевший пытался забрать гаджет, но получил от нападавшего несколько ударов ножом. Когда раненый мужчина упал, правонарушитель забрал у него еще и рюкзак с личными вещами и скрылся", - говорится в сообщении.
"Скорую" пострадавшему вызвали неравнодушные граждане.
Задержание и подозрение рецидивисту
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и уже на следующее утро задержали его на одной из улиц города. Во время личного обыска следователи изъяли у злоумышленника мобильный телефон потерпевшего, а в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли нож и похищенный рюкзак, которые фигурант выбросил после совершения преступления.
Установлено, что нападавший приезжий, и в Одессе не имеет постоянного места жительства. Он имеет четыре судимости за кражи и грабежи.
Сейчас следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, а также с причинением тяжких телесных повреждений, то есть разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения.
Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
"ухилянт, іменем Зєлєнскага" був би одразу ж відпзжний та увесь у гематомах.... та ще й не дай Боже, прихильник Пороха чи його порохоботів...
А комендантська година хіба вже скасована? Чого його тинятися вночі, шукаючи пригод на свій тухес?
А часом це не ТЦКашник був?
Тоді "напад" заграє зовсім іншими фарбами...
отправлять их в Чернобыльскую зону, убирать мусор внутри взорванного реактора , пусть хоть
пару дней поработает, пока сдохнет.