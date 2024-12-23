Фронтовые бригады получили еще 7 комплексов РЭБ "Ай-Петри". ФОТО
Петр Порошенко передал еще 7 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", а также средства РЭБ и БпЛА "Посейдон" подразделениям Сил обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Всего за неделю мы передали 9 новых комплексов "Ай-Петри" для противодействия вражеским дронам и КАБам. В пятницу на фронте - передали два. Сегодня в Киеве - передаем еще 7, вместе с БПЛА "Посейдон", - рассказал Порошенко,
Комплексы "Ай-Петри" получили 104-я бригада ТрО, 81-я бригада ДШВ, 111-й батальон. 22-я бригада получила также БпЛА "Посейдон".
"К каждому "Ай-Петри" мы передаем РЭБ с пикапом или просто РЭБ, если автомобиль уже есть у ребят. А вот остальные бригады и центры, которым сегодня передаем комплексы, мы не называем, чтобы это стало очередным сюрпризом для врага", - отметил Порошенко.
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Ай да Петро!
А коли вже ЗСУ і ми побачимо РЕБ шось на кшталт Ай да Вова? Ну, це я пофантузував. Невдало.
Але на ніч двері закривайте!