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Порошенко (19479) РЭБ (107) война в Украине (1151)

Фронтовые бригады получили еще 7 комплексов РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

Петр Порошенко передал еще 7 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", а также средства РЭБ и БпЛА "Посейдон" подразделениям Сил обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передав РЕБ Ай-Петрі підрозділам ЗСУ

"Всего за неделю мы передали 9 новых комплексов "Ай-Петри" для противодействия вражеским дронам и КАБам. В пятницу на фронте - передали два. Сегодня в Киеве - передаем еще 7, вместе с БПЛА "Посейдон", - рассказал Порошенко,

Комплексы "Ай-Петри" получили 104-я бригада ТрО, 81-я бригада ДШВ, 111-й батальон. 22-я бригада получила также БпЛА "Посейдон".

Порошенко передав допомогу ЗСУ
Порошенко передав допомогу ЗСУ
Порошенко передав допомогу ЗСУ

Смотрите также: 3 комплекса РЭБ "Ай-Петри" передали подразделению ОК "Південь". ФОТОрепортаж

"К каждому "Ай-Петри" мы передаем РЭБ с пикапом или просто РЭБ, если автомобиль уже есть у ребят. А вот остальные бригады и центры, которым сегодня передаем комплексы, мы не называем, чтобы это стало очередным сюрпризом для врага", - отметил Порошенко.

засоби РЕБ від Порошенка
засоби РЕБ від Порошенка

Смотрите также: Комплексы "Ай-Петри" показали отличные результаты и уже прикрывают до тысячи километров фронта: опубликованы кадры испытания. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+19
Чим більше Порох допомагає війську, тим більше це бісить зєльонскіх
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23.12.2024 20:47
+18
А може краще відосик загундосити. 73% від такого тащаться.
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23.12.2024 20:23
+15
Ай - Петрі?
Ай да Петро!

А коли вже ЗСУ і ми побачимо РЕБ шось на кшталт Ай да Вова? Ну, це я пофантузував. Невдало.
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23.12.2024 20:36
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А може краще відосик загундосити. 73% від такого тащаться.
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23.12.2024 20:23 Ответить
уже не 73, а десь близько 16
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23.12.2024 20:25 Ответить
Мозок не розвівається після 18 років. То що зараз кажуть, що из 73% залишилося 16% велика помилка. Коли будуть вибори з'явиться черговий зелений підар, який пообіцяє зарплатню 8 000 євро і ув'язнити зеленського і Порошенка. Вгадай з першого разу, що зроблять 57%?
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23.12.2024 21:02 Ответить
вчителі в 4000 баксів уж не повірять...
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23.12.2024 21:07 Ответить
повірить медперсонал,, особливо медсестри і санітарки. Та знайдуть віруючих.
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23.12.2024 21:20 Ответить
щось Ви поганої думки про наш медперсонал....((((
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23.12.2024 21:30 Ответить
ще як повірять. Ти навіть не уявляєш який рівень інтелекту мають більшість вчителів.
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24.12.2024 06:55 Ответить
Гундосік..ну купи ж хоч один Мавік.. він не дорого коштує.
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23.12.2024 20:25 Ответить
а мівіну або скумбрію за які кошти потім придбати? Не на часі....
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23.12.2024 20:27 Ответить
А щось я тут не бачу бойового анала табу? Мабуть, щось із зором.
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23.12.2024 20:26 Ответить
Ай - Петрі?
Ай да Петро!

А коли вже ЗСУ і ми побачимо РЕБ шось на кшталт Ай да Вова? Ну, це я пофантузував. Невдало.
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23.12.2024 20:36 Ответить
Вдало! Респект!
Але на ніч двері закривайте!
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23.12.2024 20:39 Ответить
Чим більше Порох допомагає війську, тим більше це бісить зєльонскіх
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23.12.2024 20:47 Ответить
Дивився вчора інтерв"ю одеситки, в якої син на фронті. З її слів нарід, я його називаю 73%, продовжує обливати брудом Порошенка, хоча всі вже давно знають, що ті фейки, які розповсюджувалися з 2019 року - брехня. Пишуть і аж верещать, що Порошенко піариться на ЗСУ, коли возить їм зброю і до зброї. Каже, що знає про гуманітарні допомоги ахметова, пінчука та інших, а зброю вони не везуть, бо як казав Беня, якого ще знають як коломойського: "що кров вбитих українців забудеться і потрібно брати у кацапів 100 мільярдів доларів США..." Їх там крові немає, а тому вони і не возять зброю, щоб потім сказати кацапам, що ми ваших не вбивали, то Порошенко, ми возили тільки продукти і одяг.
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23.12.2024 20:55 Ответить
Від зє на фронті отримали агітаційну друковану на папері (газети)продукцію вихваляючу СН і сонцесяйного зє!
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23.12.2024 21:39 Ответить
Петро посміхається ...може знає про шось позитивне ?!
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23.12.2024 23:48 Ответить
Дякую, Гетьмане. Не зупиняйся!
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25.12.2024 03:39 Ответить
 
 