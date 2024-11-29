3 комплекса РЭБ "Ай-Петри" передали подразделению ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" одному из подразделений ОК "Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По его словам, этот комплекс показывает свою эффективность не только в борьбе с "Ланцетами", "Орланами" и "Залами", но и помогает приземлять вражеские КАБы.

Также читайте: Комплексы "Ай-Петри" показали отличные результаты и уже прикрывают до тысячи километров фронта: опубликованы кадры испытания. ВИДЕО+ФОТО

"Разрушенная инфраструктура, десятки убитых и сотни раненых - страшные последствия попадания этих бомб. Наш комплекс противодействия технической разведке врага уже зарекомендовал себя, как хорошее средство по борьбе с этим оружием. На боевом счету подразделений, работающих на "Ай-Петри СВ", есть случаи удачной "нейтрализации" КАБов. Для того, чтобы спасти как можно больше жизней, мы постоянно наращиваем производство наших комплексов ПДТР, чтобы плотнее прикрывать участки фронта, где работает наша пехота и артиллерия", - отметил он.

Пикапы, которые передаются экипажам "Ай-Петри", оборудованы шестиполосным средством РЭБ. В комплекте также идут зарядные станции, генераторы, старлинки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в частности, в 1-й ОШБ "Да Винчи", который ведет тяжелые бои под Курахово, получили дроны и технику. ФОТОрепортаж









