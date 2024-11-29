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Новости Фото Война
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3 комплекса РЭБ "Ай-Петри" передали подразделению ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" одному из подразделений ОК "Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По его словам, этот комплекс показывает свою эффективность не только в борьбе с "Ланцетами", "Орланами" и "Залами", но и помогает приземлять вражеские КАБы.

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"Разрушенная инфраструктура, десятки убитых и сотни раненых - страшные последствия попадания этих бомб. Наш комплекс противодействия технической разведке врага уже зарекомендовал себя, как хорошее средство по борьбе с этим оружием. На боевом счету подразделений, работающих на "Ай-Петри СВ", есть случаи удачной "нейтрализации" КАБов. Для того, чтобы спасти как можно больше жизней, мы постоянно наращиваем производство наших комплексов ПДТР, чтобы плотнее прикрывать участки фронта, где работает наша пехота и артиллерия", - отметил он.

Пикапы, которые передаются экипажам "Ай-Петри", оборудованы шестиполосным средством РЭБ. В комплекте также идут зарядные станции, генераторы, старлинки.

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Порошенко передав 3 комплекси "Ай-Петрі" підрозділу ОК "Південь"
Порошенко передав 3 комплекси "Ай-Петрі" підрозділу ОК "Південь"
Порошенко передав 3 комплекси "Ай-Петрі" підрозділу ОК "Південь"
Порошенко передав 3 комплекси "Ай-Петрі" підрозділу ОК "Південь"
Порошенко передав 3 комплекси "Ай-Петрі" підрозділу ОК "Південь"

Автор: 

помощь (7763) Порошенко Петр (19589)


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Топ комментарии
+16
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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29.11.2024 12:40
+15
Знову ''Порох'' ''барижничає''. Не дає зеленим розслабитися
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29.11.2024 12:46
+11
Велика подяка всім людям, які допомагають Армії. Слава нашим ЗСУ!
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29.11.2024 12:40
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Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
29.11.2024 12:40 Ответить
Велика подяка всім людям, які допомагають Армії. Слава нашим ЗСУ!
показать весь комментарий
29.11.2024 12:40 Ответить
Знову ''Порох'' ''барижничає''. Не дає зеленим розслабитися
показать весь комментарий
29.11.2024 12:46 Ответить
Барига лютує
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29.11.2024 13:13 Ответить
"Пікапи, які передаються екіпажам "Ай-Петрі", обладнані шестисмуговим засобом РЕБ. У комплекті також йдуть зарядні станції, генератори, Старлінки."
👍
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29.11.2024 13:15 Ответить
Петро Порошенко ❤️💙💛 !!!
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29.11.2024 13:39 Ответить
Хто шо робить для ЗСУ та України. ********* для порівняння.
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29.11.2024 14:13 Ответить
Дякую, Гетьмане!
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29.11.2024 17:55 Ответить
хех, знесли репліку
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30.11.2024 00:36 Ответить
 
 