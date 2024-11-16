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Украинские воины в частности, в 1-й ОШБ "Да Винчи", ведущей тяжелые бои под Кураховым, получили дроны и технику. ФОТОРЕПОРТАЖ

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

Петр Порошенко на Днепропетровщине передал часть большого военного груза бригадам и батальонами, которые сдерживают врага на восточном фронте.

"До границы Днепропетровской области россиянам осталось менее 10 километров, это может увидеть каждый на карте DeepState. Ситуация очень непростая. Поэтому мы снова привезли технику сюда, бойцам на Восток, где идут очень тяжелые бои, чтобы сдержать нашествие врага", - отмечает Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

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Партию дронов и технику, в частности, передали в штурмовой батальон "Да Винчи" - накануне главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил о критической ситуации с дронами в подразделении и обратился ко всем с просьбой помочь военным. "1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи", созданный Дмитрием Коцюбайло, ведет крайне тяжелые бои под Курахово. Батальону остро нужны дроны. Государственное снабжение полностью отсутствует, никакого обеспечения нет, хотя когда у местных органов власти правительство забрало военный НДФЛ, обещали закрыть все потребности. Все это не выполняется, и государственным руководителям это не интересно вообще. Но это наша война и только мы можем сейчас решить эту проблему, важную для нас всех. Наш фонд купил 4 Мавик-3Т для батальона, но нужно значительно больше. Прошу всех, кто имеет возможность, помочь дронами воинам 1-го ОШБ "Да Винчи", - написал журналист.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

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"Передаю привет Юрию Бутусову, который сейчас собирает на дроны для 1-го штурмового батальона "Да Винчи", созданного Дмитрием Коцюбайло. Мы привезли ребятам 100 FPV-дронов, "Мавик" с ночным видением, экскаватор, купольный РЭБ "Шатро" и 20 дизельных обогревателей", - сообщил Порошенко.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

Также большую партию техники получили 27-я реактивная артиллерийская бригада, 46-я аэромобильная, 71-я егерская, 38-я бригада морской пехоты, 74-й, 87-й батальон управления, 33-я механизированная бригада, 207-й отдельный батальон 241 бригады ТРО, 59-я мотопехотная бригада и отдельный центр спецопераций "Восток". Всего на этом направлении военные получили:

▪️1000 FPV-дронов различных модификаций и размеров
▪️212 шин для грузовиков Урал, КрАЗ, ЗИЛ, МАЗ
▪️24 шины для боевых автомобилей HMMWV
▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т с тепловизорами
▪️Екскаватор TDC BL-105
▪️Комплекси купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для авто
▪️Додаткові модули для ранее переданных РЭБ
▪️5 квадроциклов
▪️208 дизельных обогревателей
▪️Генератори дизельные, 6,5 кВт
▪️Зарядні станции EcoFlow Delta PRO
▪️Ноутбуки для штабов
▪️Верстат для монтажа/демонтажа шин "RunFlat"
▪️Комплекти спутниковой системы Starlink "Adaptis"

"Как видите, номенклатура просто огромная. А ребята подарили нам "мозги" сбитого российского дрона. Это уже становится доброй традицией. Потому что именно такие находки дают возможность нашей команде инженеров и программистов модернизировать комплексы противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". А они не дают возможности врагу легко приспособиться, защищают наших ребят", - рассказал Порошенко.

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"У нас впереди еще много встреч с огромным количеством подразделений, поэтому едем дальше, чтобы все успеть", - резюмирует пятый Президент.

благотворительность (612) помощь (7801) Порошенко Петр (19601) 59 отдельная мотопехотная бригада (123) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) 27 бригада реактивной артиллерии (5) дроны (3917) 71-я отдельная егерская бригада (29) 38 отдельная бригада морской пехоты (28)


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Топ комментарии
+42
Ну всі в курсі від кого.

Дякуємо, пане президенте.
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16.11.2024 20:24
+22
"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", - повідомив Порошенко.
👍
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16.11.2024 20:36
+22
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16.11.2024 20:38
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Ну всі в курсі від кого.

Дякуємо, пане президенте.
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16.11.2024 20:24 Ответить
та да. хоч би раз в заголовку написали...Порошенко передав...
а то..отримали, привезли,передали. хто, здогадуйтесь самі
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16.11.2024 20:38 Ответить
Недомірок може образитись. Бубочка буде дуже сердита
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16.11.2024 20:41 Ответить
Пів року тому писали..а зараз - ще передоз у найпотужного станеться))
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16.11.2024 21:35 Ответить
Ви ж знаєте, що буде. Набіжить zeлене дебільйо, накидає г.мна на вентилятор, заблює всім очі
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16.11.2024 22:07 Ответить
"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", - повідомив Порошенко.
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16.11.2024 20:36 Ответить
Ось що значить, що у заголовку не згадується Порошенко - в коментах, поки що, жодного(!!!) провокатора Банкової, жодного бота чи тролля...поки що! Це ще раз підтверджує, що у подоляка є алгоритм, який відслідковує про кого йдеться у матеріалі!
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16.11.2024 20:37 Ответить
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16.11.2024 20:38 Ответить
Блін - та навіщо ж ви разом так до купи збираєтесь. Та ще й Порошенко там же.
Надія що розумніші за мене і знають що не прилетить - та все одно - краще побережіться - зайвим не буде.
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16.11.2024 20:39 Ответить
Тільки якщо ти наведеш...
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16.11.2024 20:59 Ответить
заборона на заголовок новини поки що діє.
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16.11.2024 20:39 Ответить
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16.11.2024 20:43 Ответить
Яке блюзнірство! Як можна чіпатись до яєць? Хай би собі й далі Рєзніков продавав яйця і ржав з "весільних дронів".
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17.11.2024 09:17 Ответить
Хвороба це твої коменти!
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16.11.2024 20:58 Ответить
Ну хоч в кінці дня щось приємне прочитав.
Бо весь день ковирялися у нерукотворних самородках хрінпіду.
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16.11.2024 20:45 Ответить
у вас помилка у слові "хрінпіду"
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16.11.2024 20:57 Ответить
Вчасно. Рука на пульсі фронтових потреб. Респект панові Порошенку і його команді!
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16.11.2024 20:45 Ответить
Петро Олексійовичу знову ви ? Ну як же так можно "піариться на войне" ?

Я пам'таю коли це казали шарійовці та ті хто голосував за Зе у 2019 році.
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16.11.2024 20:45 Ответить
їм би ще отримати потужну підтримку від ВПС України...
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16.11.2024 20:51 Ответить
Йому вже і рахунки заблокували, а він всеодно пре на фронт техніку, піарщик хренов. Це ж була бубачкіна ідея - все награбоване направити для Армії, а тепер він вимушений складувать кеш в бункері та в офшорах, то не жаба, то Порох винуватий.
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16.11.2024 20:52 Ответить
приємно читати комент від розумної людини. Гарного вечора! 🇺🇦 понад усе!
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16.11.2024 21:06 Ответить
Дякую
Слава ЗСУ!
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16.11.2024 22:20 Ответить
Дякую за підтримку ЗСУ. пане Президент.
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16.11.2024 20:59 Ответить
Порошенко + 6 мільйонів гривен на допомогу військовим кожного дня.
Блазень - шалені збитки від його діяльності (там де не треба) та бездіяльності (там де треба діяти).
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16.11.2024 21:00 Ответить
Может кто пояснить - Порошенко покупает дроны на свои или на донаты?
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16.11.2024 21:06 Ответить
что тут непонятно? За деньги Зеленского...
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16.11.2024 21:08 Ответить
🤣
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16.11.2024 22:10 Ответить
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16.11.2024 21:10 Ответить
Благодійний фонд Порошенка донати не збирає. Там вище в мене написано - 6 мільйонів на день (за майже 1000 днів - 6 мільярдів).
Донати збирає фонд ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка подвоює (зазвичай - більше ніж подвоює) зібрані тим фондом кошти.
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16.11.2024 21:14 Ответить
Благодарю за ответ, очень круто. Порошенке респект.
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16.11.2024 21:18 Ответить
Якщо серйозно, то так: люди збирають пожертви на Військо, а Порошенко додає від себе точно таку суму, як зібрали. Виходить вдвічі більше.

Наприклад, якщо люди зібрали 1000 гривень, то Порошенко докладає 1000 гривень своїх.
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16.11.2024 21:15 Ответить
я б на місці зебіла кинув бойовий клич у своїх чатах для пришелепкуватих фанатиків щоб вони всі донатили виключно Справі Громад і тим самим розорити нахрін клятого барігу який буде змушений Х2 ці суми.
але нутро жидівське не дозволить цього зробити Їрмаку.
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16.11.2024 21:19 Ответить
ахаха)
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16.11.2024 21:23 Ответить
А ще "притули" зі "стерненками"...

Також могли б робити пожертви "Справам_громад"...
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17.11.2024 10:54 Ответить
Не знал, благодарю. Даже не знаю, что сказать, Порошенко просто молодец.
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16.11.2024 21:19 Ответить
В період 2014-2019рр Порошенко також купував дуже багато потрібних речей для Війська: починаючи від снайперських ґвинтівок (Barrett) і закінчуючи переозброєнням ППО навколо Києва.

Але тоді про це мовчали. Особливо в колмИйських "змі".
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17.11.2024 10:57 Ответить
Вчора прочитала статтю зеленого журналіста, прізвище його чи то Oпришко, чи Oтрижка.
Так ось цей п-дор написав, що всі олігархи біднішають на війні і тільки Порошенко заробляє. Що в Україні зараз він олігарх #1
Що у 2023 він заробив 100 з чимось мільйонів а ось у 2024 за останні 2 місяці -85 мільярдів гривень заробив.
Цікаво, звідки у нього така інформація і до чого це було написано.
Вони що мають у планах розкуркулити Порошенка?
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16.11.2024 21:49 Ответить
Не відосиками а ділом !
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16.11.2024 22:34 Ответить
Зермаки хочуть потихеньку, з кров'ю, здати Україну а Порошенко вперся і не здається.
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16.11.2024 22:38 Ответить
Тільки одне не зрозуміло, для чого ці шикування і масові скупчення, уже були прильоти калібрів.
Не варто ризикувати життями людей!!!
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16.11.2024 23:35 Ответить
Найщиріша подяка Порошенку і всім добрим Людям , які допомагають
нашій арміі 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.11.2024 00:12 Ответить
ЧОМУ НЕ ПИШУТЬ ПРО ПОРОХА В ЗАГОЛОВКУ?
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17.11.2024 02:02 Ответить
Так Порошенко казав я буду слідкувати щоб ПДФО використовувалось за призначенням , то може ці дрони і є державні .
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17.11.2024 12:55 Ответить
Дякую
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17.11.2024 19:14 Ответить
 
 