Украинские воины в частности, в 1-й ОШБ "Да Винчи", ведущей тяжелые бои под Кураховым, получили дроны и технику. ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко на Днепропетровщине передал часть большого военного груза бригадам и батальонами, которые сдерживают врага на восточном фронте.

"До границы Днепропетровской области россиянам осталось менее 10 километров, это может увидеть каждый на карте DeepState. Ситуация очень непростая. Поэтому мы снова привезли технику сюда, бойцам на Восток, где идут очень тяжелые бои, чтобы сдержать нашествие врага", - отмечает Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.







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Партию дронов и технику, в частности, передали в штурмовой батальон "Да Винчи" - накануне главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил о критической ситуации с дронами в подразделении и обратился ко всем с просьбой помочь военным. "1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи", созданный Дмитрием Коцюбайло, ведет крайне тяжелые бои под Курахово. Батальону остро нужны дроны. Государственное снабжение полностью отсутствует, никакого обеспечения нет, хотя когда у местных органов власти правительство забрало военный НДФЛ, обещали закрыть все потребности. Все это не выполняется, и государственным руководителям это не интересно вообще. Но это наша война и только мы можем сейчас решить эту проблему, важную для нас всех. Наш фонд купил 4 Мавик-3Т для батальона, но нужно значительно больше. Прошу всех, кто имеет возможность, помочь дронами воинам 1-го ОШБ "Да Винчи", - написал журналист.









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"Передаю привет Юрию Бутусову, который сейчас собирает на дроны для 1-го штурмового батальона "Да Винчи", созданного Дмитрием Коцюбайло. Мы привезли ребятам 100 FPV-дронов, "Мавик" с ночным видением, экскаватор, купольный РЭБ "Шатро" и 20 дизельных обогревателей", - сообщил Порошенко.









Также большую партию техники получили 27-я реактивная артиллерийская бригада, 46-я аэромобильная, 71-я егерская, 38-я бригада морской пехоты, 74-й, 87-й батальон управления, 33-я механизированная бригада, 207-й отдельный батальон 241 бригады ТРО, 59-я мотопехотная бригада и отдельный центр спецопераций "Восток". Всего на этом направлении военные получили:

▪️1000 FPV-дронов различных модификаций и размеров

▪️212 шин для грузовиков Урал, КрАЗ, ЗИЛ, МАЗ

▪️24 шины для боевых автомобилей HMMWV

▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т с тепловизорами

▪️Екскаватор TDC BL-105

▪️Комплекси купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для авто

▪️Додаткові модули для ранее переданных РЭБ

▪️5 квадроциклов

▪️208 дизельных обогревателей

▪️Генератори дизельные, 6,5 кВт

▪️Зарядні станции EcoFlow Delta PRO

▪️Ноутбуки для штабов

▪️Верстат для монтажа/демонтажа шин "RunFlat"

▪️Комплекти спутниковой системы Starlink "Adaptis"

"Как видите, номенклатура просто огромная. А ребята подарили нам "мозги" сбитого российского дрона. Это уже становится доброй традицией. Потому что именно такие находки дают возможность нашей команде инженеров и программистов модернизировать комплексы противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". А они не дают возможности врагу легко приспособиться, защищают наших ребят", - рассказал Порошенко.

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"У нас впереди еще много встреч с огромным количеством подразделений, поэтому едем дальше, чтобы все успеть", - резюмирует пятый Президент.