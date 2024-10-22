Дроны РФ активизировались на фронте. Защитникам нужны две системы РЭБ, - волонтер Толмачева. ВИДЕО
Волонтер Юлия Толмачева просит помочь с приобретением двух систем РЭБ для украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на фронте наблюдается большая активизация вражеских дронов. Системы РЭБ помогут сохранить жизнь воинам ВСУ.
Общая стоимость таких систем - 179 тыс. грн.
Реквизиты для помощи
Приват Банк - 4149629351302674 - Юлия Толмачева
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Олександр Че
показать весь комментарий22.10.2024 11:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий22.10.2024 12:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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