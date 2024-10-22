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Дроны РФ активизировались на фронте. Защитникам нужны две системы РЭБ, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева просит помочь с приобретением двух систем РЭБ для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на фронте наблюдается большая активизация вражеских дронов. Системы РЭБ помогут сохранить жизнь воинам ВСУ.

Общая стоимость таких систем - 179 тыс. грн.

Реквизиты для помощи

Приват Банк - 4149629351302674 - Юлия Толмачева

Монобанка на дроны:

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal: [email protected]

Смотрите: Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении двух дронов для воинов на передовой. ВИДЕО

Автор: 

волонтеры (2641) Толмачева Юлия (27)


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Пані Толмачова, посприяйте в призначенні головою мсеку довіреної особи волонтера і такі ''карманні кошти'' будуть у вас щодня.
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22.10.2024 11:37 Ответить
Підприємство Порошенка не встигає виготовляти...
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22.10.2024 12:01 Ответить
 
 