Дрони РФ активізувалися на фронті. Захисникам потрібні дві системи РЕБ, - волонтерка Толмачова. ВIДЕО
Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти із придбання двох систем РЕБ для українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, на фронті спостерігається велика активізація ворожих дронів. Системи РЕБ допоможуть зберегти життя воїнам ЗСУ.
Загальна вартість таких систем - 179 тис. грн
Реквізити для допомоги
Приват Банк - 4149629351302674 - Юлія Толмачова
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Олександр Че
показати весь коментар22.10.2024 11:37 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар22.10.2024 12:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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