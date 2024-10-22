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Дрони РФ активізувалися на фронті. Захисникам потрібні дві системи РЕБ, - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти із придбання двох систем РЕБ для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, на фронті спостерігається велика активізація ворожих дронів. Системи РЕБ допоможуть зберегти життя воїнам ЗСУ.

Загальна вартість таких систем - 179 тис. грн

Реквізити для допомоги

Приват Банк - 4149629351302674 - Юлія Толмачова

Монобанка на дрони:

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal: [email protected]

Дивіться: Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні двох дронів для воїнів на передовій. ВIДЕО

Автор: 

волонтери (1340) Толмачова Юлія (27)


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Пані Толмачова, посприяйте в призначенні головою мсеку довіреної особи волонтера і такі ''карманні кошти'' будуть у вас щодня.
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22.10.2024 11:37 Відповісти
Підприємство Порошенка не встигає виготовляти...
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22.10.2024 12:01 Відповісти
 
 