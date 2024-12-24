Враг повторно атаковал "Шахедом" ферму на Сумщине, когда там были спасатели, - ГСЧС. ФОТО

На Сумщине спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напоминается, что утром 24 декабря, в результате атаки БпЛА на Кролевецкую громаду, было повреждено здание фермы. Возник пожар.

"Спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение. Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние. Вскоре "шахед" попал вблизи места предыдущего удара", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали. Предварительно, люди не пострадали. Животные погибли.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали "Шахедами" Кролевецкую громаду Сумщины: повреждена ферма.