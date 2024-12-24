Один пострадавший, повреждены дома, предприятие, санаторий, АЗС и ЛЭП: Оккупанты 35 раз атаковали Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 24 декабря российские войска 35 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, есть пострадавший и разрушения.
О последствиях вражеских атак рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме Кривого Рога, от российского террора сегодня страдала Никопольщина. Агрессор атаковал район 35 раз. Бил из артиллерии и беспилотниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты били по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах.
В результате российских обстрелов пострадал 31-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждены предприятие, санаторий, АЗС, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач.
Председатель ОВА также отметил, что сейчас в области продолжается воздушная тревога.
Напомним, 24 декабря 2024 года под вечер войска РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области.
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