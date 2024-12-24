Один пострадавший, повреждены дома, предприятие, санаторий, АЗС и ЛЭП: Оккупанты 35 раз атаковали Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 24 декабря российские войска 35 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, есть пострадавший и разрушения.

О последствиях вражеских атак рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме Кривого Рога, от российского террора сегодня страдала Никопольщина. Агрессор атаковал район 35 раз. Бил из артиллерии и беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты били по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг повторно атаковал "Шахедом" ферму на Сумщине, когда там были спасатели, - ГСЧС. ФОТО

В результате российских обстрелов пострадал 31-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.



Кроме того, повреждены предприятие, санаторий, АЗС, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач.

Читайте также: Оккупанты усиливают атаки на Черниговщину: за неделю произошло 86 обстрелов, - ОВА

Председатель ОВА также отметил, что сейчас в области продолжается воздушная тревога.











Напомним, 24 декабря 2024 года под вечер войска РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области.