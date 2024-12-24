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обстрел (25772) Никополь (909) Днепропетровская область (102) Никопольский район (55) война в Украине (1151)

Один пострадавший, повреждены дома, предприятие, санаторий, АЗС и ЛЭП: Оккупанты 35 раз атаковали Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 24 декабря российские войска 35 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, есть пострадавший и разрушения.

О последствиях вражеских атак рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме Кривого Рога, от российского террора сегодня страдала Никопольщина. Агрессор атаковал район 35 раз. Бил из артиллерии и беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты били по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

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Обстріли Нікопольщини 24 грудня

В результате российских обстрелов пострадал 31-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены предприятие, санаторий, АЗС, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач.

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Председатель ОВА также отметил, что сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Обстріли Нікопольщини 24 грудня
Обстріли Нікопольщини 24 грудня
Обстріли Нікопольщини 24 грудня
Обстріли Нікопольщини 24 грудня
Обстріли Нікопольщини 24 грудня

Напомним, 24 декабря 2024 года под вечер войска РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области.
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