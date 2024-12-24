Полицейские задержали группу мошенников, присвоивших почти 3 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киберполицейские пресекли деятельность мошенников, которые организовали работу call-центра в Донецкой области и выманивали финансовые данные у граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мошенники звонили гражданам под видом работников службы безопасности банков и сообщали о якобы подозрительных финансовых операциях с их карточками. В процессе разговора фигуранты убеждали людей выполнить их инструкции и указания, в результате чего получали полный доступ к онлайн-банкингу жертв. В дальнейшем денежные средства со счетов потерпевших злоумышленники перечисляли на карты дропов и обналичивали", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники обманули 24 человека на около 3 миллиона гривен.

Фгурантам грозит до 12 лет заключения.

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