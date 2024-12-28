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Киевлянин запустил фейерверк, чтобы поздравить подругу: ему грозит до 5 лет заключения. ФОТО

Нарушитель объяснил свои действия желанием поздравить подругу с днем рождения. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

Почему запустили фейерверк?

Как отмечается, происшествие произошло вечером 27 декабря на Лесном массиве в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, возле многоэтажки запустил фейерверк, напугав местных жителей. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, дознаватели и оперативные сотрудники.

"Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", - говорится в сообщении.

Киянин запустив феєрверк

С места происшествия правоохранители изъяли использованные две пусковые установки, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Киянин запустив феєрверк у Деснянському районі
Киянин запустив феєрверк у Деснянському районі
Киянин запустив феєрверк у Деснянському районі

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Что грозит молодому человеку?

По указанному факту дознаватели Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

"Полиция в очередной раз напоминает: использование пиротехнических средств во время действия военного положения запрещено!" - отметили правоохранители.

Автор: 

Киев (25554) Нацполиция (16477) фейерверк (51)


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Топ комментарии
+24
А штрафу не достатньо? 19 років всього.
Коли покарають того, хто браковані міни на фронт поставляє чи того, хто злив всі держреєстри кацапам?
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28.12.2024 22:41
+16
ну зате в коментах до таких новин легко подоляківських ботів і неадекатів вичисляти.

Всі притомні розуміють, що за таке штраф максимум треба давати, і то, незрозуміло, чому продавати фейерверки можна а запускати - ні.
У Крупи навіть гроші забрати не захотіли, хоча всі знають, що то хабарі, а тут 5 років суворого режима за фейерверк. !!!матюки!!!
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28.12.2024 23:25
+14
Одним словом дебіл.
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28.12.2024 22:26
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Так, і такого не має бути. Але ліпити сову на глобус (давати ********* за те, що ніяк ********** не перебдачено) не треба. Ще й з таким покаранням.
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29.12.2024 00:03 Ответить
Коли такого не буде, не буде й покарання.
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29.12.2024 00:12 Ответить
до 5 років ув'язнення?! це занадто суворо! 19 років, ще зовсім не дорослий хлопець. Максимум рік умовно. А взагалі штраф або суспільні роботи годин 100-200. Але не ніяк не ув'язнення
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28.12.2024 23:24 Ответить
Пам'ятаю сина в 19 рокiв...🥺😢 I якщо йому дали тюремный строк, то його життя було б спаскуджено, або не було б його живим... Вiн добра та не конфлiктна людина i вiдсiчь в тюрьмi не дав би, або дав та бився до свого кiнця...🥺😢 Зараз йому 44 роки i всi негаразди в прошлому... Давать 5 рокiв тюрми-це зламати хлопцю життя.☹️
Великий штраф, а не тюрьма.
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29.12.2024 09:36 Ответить
Справжній, домашній довбойоб.
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28.12.2024 23:29 Ответить
А где он их взял? Уже почти 3 года запрещены в продаже, и статья там серьёзнее
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28.12.2024 23:52 Ответить
Интересно, какая именно статья?
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29.12.2024 00:01 Ответить
6 листопада 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів», яким по всій країні заборонено використовувати практично всі салюти і петарди (піротехніку класу F2, F3 та F4).

Можна використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки (клас F1). Однак дітям до 16 років їх продавати чи передавати заборонено.

Водночас ці обмеження не стосуються використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами для робочих потреб.

Відповідальність за використання

Для людей, які порушують заборону, передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні порушення (далі - КУпАП), порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою штраф:

для громадян - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);для юридичних осіб та підприємців - від п'ятнадцяти до тридцяти (від 255 до 510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, порушників можуть притягнути за ***********, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн (від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або пробаційного нагляду на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк. Якщо ж правопорушення скоєно групою осіб, стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Відповідальність за продаж

Покарання передбачене і для продавців піротехніки. Це може бути штраф від 17 до 34 тис. грн та конфіскація товару і виручених коштів з продажу (за порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП). За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 грн (тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Та конфіскація піротехніки.
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29.12.2024 04:44 Ответить
А скажіть, шановні, за феєрверкі таки є кримінальна стаття, чи така ж ситуація, як із "комендантською годиною"?
296 ч.1 йде лісом, бо пускати феєрверки це не ***********, всі до війни їх пускали, і зараз воно нічим не заборонено.
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28.12.2024 23:59 Ответить
Ого, оце так злочинець. За мільярдні крадіжки та відправку людей на непідготовлені штурми і масову загибель не карають, а за салютик треба людині життя поламати зоною.
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29.12.2024 00:11 Ответить
Ну, обмеження волі то не зона.
А хто знає, що це таке в сьогоденних реаліях, доречі?
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29.12.2024 00:16 Ответить
домашній арешт ?
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29.12.2024 00:39 Ответить
Тупа логіка! По-вашому, тоді не треба карати бидло-гопніка за віджату мобілку, бо олігархи і чиновники крадуть мільйонами?
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29.12.2024 00:29 Ответить
бидлогопніка треба карати за віджату мобілку - виправними роботами на декілька місяців, щоб відробив і виплатив.
а олігархів і депутатів які розворовують бюджет - садити на 20 роів з конфіскацією.
у нас же зараз так відбувається? чи алкаша який вкрав бутилку водки садять на 7 років, а топ корупціонерів тупо відпускають?
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29.12.2024 08:55 Ответить
Бидло-гопніків треба САДЖАТИ! Вони для життя та здоров'я пересічних громадян набагато небезпечніші, аніж депутати чи олігархи - можуть побити чи навіть підрізати...
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29.12.2024 10:56 Ответить
та ти шо? тобто чинуша який вкрав мільярди на мінах, і через якого загинули сотні наших солдат, бо не було чим відстрілюватись менш небезпечний. ага.
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29.12.2024 11:13 Ответить
Кидай їх у "спам" й забанять.
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29.12.2024 01:27 Ответить
Пошастило, що у їхній двір не прилетів "Петріот".
Ото було б привітання.
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29.12.2024 05:23 Ответить
За те, що здавали обласні центри і зброю сепарам нікого не наказали, а за те, що запустив феєйрверк ?? Це говорить про те , що влада в Україні захоплена путінською агентурою , яка влаштовує українцям террор на вулицях за допомогою незаконих банд формувань, накшталт "поліції", "тцк".
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29.12.2024 07:37 Ответить
государство воров и мусоров ...
сначала мусорские шакалы в погонах наварились на ввозе и продаже,
тпперь судейско-прокурорская падаль нормально сдоит лоха,
купившего у мусоров петарду ...
итоги деятельности воровской власти впечатляют,
но с их идеей заменить украинцев на матумб они далеко не уедут,
матумбы - нк рабы, они будут проблемой для говноэлиты
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30.12.2024 09:02 Ответить
Дивне законодавство. Пам'ятаю як на початку війни навідникам давали по п'ять роківбщо було повним абсурдом. А тут за феєрверк те ж саме?
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31.12.2024 12:21 Ответить
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