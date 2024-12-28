Киевлянин запустил фейерверк, чтобы поздравить подругу: ему грозит до 5 лет заключения. ФОТО
Нарушитель объяснил свои действия желанием поздравить подругу с днем рождения. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в городе Киеве.
Почему запустили фейерверк?
Как отмечается, происшествие произошло вечером 27 декабря на Лесном массиве в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, возле многоэтажки запустил фейерверк, напугав местных жителей. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, дознаватели и оперативные сотрудники.
"Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", - говорится в сообщении.
С места происшествия правоохранители изъяли использованные две пусковые установки, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Что грозит молодому человеку?
По указанному факту дознаватели Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
"Полиция в очередной раз напоминает: использование пиротехнических средств во время действия военного положения запрещено!" - отметили правоохранители.
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Великий штраф, а не тюрьма.
Можна використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки (клас F1). Однак дітям до 16 років їх продавати чи передавати заборонено.
Водночас ці обмеження не стосуються використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами для робочих потреб.
Відповідальність за використання
Для людей, які порушують заборону, передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність.
Так, відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні порушення (далі - КУпАП), порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою штраф:
для громадян - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);для юридичних осіб та підприємців - від п'ятнадцяти до тридцяти (від 255 до 510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім цього, порушників можуть притягнути за ***********, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн (від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або пробаційного нагляду на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк. Якщо ж правопорушення скоєно групою осіб, стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
Відповідальність за продаж
Покарання передбачене і для продавців піротехніки. Це може бути штраф від 17 до 34 тис. грн та конфіскація товару і виручених коштів з продажу (за порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП). За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 грн (тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Та конфіскація піротехніки.
296 ч.1 йде лісом, бо пускати феєрверки це не ***********, всі до війни їх пускали, і зараз воно нічим не заборонено.
А хто знає, що це таке в сьогоденних реаліях, доречі?
а олігархів і депутатів які розворовують бюджет - садити на 20 роів з конфіскацією.
у нас же зараз так відбувається? чи алкаша який вкрав бутилку водки садять на 7 років, а топ корупціонерів тупо відпускають?
Ото було б привітання.
сначала мусорские шакалы в погонах наварились на ввозе и продаже,
тпперь судейско-прокурорская падаль нормально сдоит лоха,
купившего у мусоров петарду ...
итоги деятельности воровской власти впечатляют,
но с их идеей заменить украинцев на матумб они далеко не уедут,
матумбы - нк рабы, они будут проблемой для говноэлиты