Киевлянин запустил фейерверк, чтобы поздравить подругу: ему грозит до 5 лет заключения. ФОТО

Нарушитель объяснил свои действия желанием поздравить подругу с днем рождения. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

Почему запустили фейерверк?

Как отмечается, происшествие произошло вечером 27 декабря на Лесном массиве в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, возле многоэтажки запустил фейерверк, напугав местных жителей. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, дознаватели и оперативные сотрудники.

"Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли использованные две пусковые установки, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Что грозит молодому человеку?

По указанному факту дознаватели Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

"Полиция в очередной раз напоминает: использование пиротехнических средств во время действия военного положения запрещено!" - отметили правоохранители.