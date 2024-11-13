Запустил фейерверк в Святошинском районе Киева: Полиция задержала 23-летнего молодого человека. ФОТОрепортаж

Полиция Киева сообщила о подозрении в хулиганстве 23-летнему мужчине, который вчера, 12 ноября, после отбоя воздушной тревоги, запустил в Святошинском районе салют, напоминающий звуки работы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что событие произошло вчера вечером, сразу после отбоя долговременной воздушной тревоги.

"В полицию начали поступать обращения жителей о том, что неизвестный возле школы в Святошинском запустил фейерверк, напугав местных жителей, ведь звуки салюта напоминали работу ПВО. Одновременно видео с салютом распространилось столичными телеграм-каналами и вызвало возмущение киевлян", - говорится в сообщении.

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На место происшествия оперативно прибыли оперативники территориального подразделения и наряды патрульной полиции. Во время отработки территории правоохранители задержали 23-летнего жителя Киевщины, причастного к запуску фейерверка.

Он объяснил свои действия полиции тем, что нашел на улице целую пусковую установку и решил проверить ее исправность.







Полицейские изъяли вещественные доказательства, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Теперь за совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

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