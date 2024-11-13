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Запустил фейерверк в Святошинском районе Киева: Полиция задержала 23-летнего молодого человека. ФОТОрепортаж

Полиция Киева сообщила о подозрении в хулиганстве 23-летнему мужчине, который вчера, 12 ноября, после отбоя воздушной тревоги, запустил в Святошинском районе салют, напоминающий звуки работы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что событие произошло вчера вечером, сразу после отбоя долговременной воздушной тревоги.

"В полицию начали поступать обращения жителей о том, что неизвестный возле школы в Святошинском запустил фейерверк, напугав местных жителей, ведь звуки салюта напоминали работу ПВО. Одновременно видео с салютом распространилось столичными телеграм-каналами и вызвало возмущение киевлян", - говорится в сообщении.

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Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

На место происшествия оперативно прибыли оперативники территориального подразделения и наряды патрульной полиции. Во время отработки территории правоохранители задержали 23-летнего жителя Киевщины, причастного к запуску фейерверка.

Он объяснил свои действия полиции тем, что нашел на улице целую пусковую установку и решил проверить ее исправность.

Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві
Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві
Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

Полицейские изъяли вещественные доказательства, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Теперь за совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) фейерверк (51) подозрение (490)


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Топ комментарии
+14
Цьому довбодятлу війни не вистачає?! На фронт окопи рити, там наслухається та надивиться на феєрверки, *****!
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13.11.2024 19:06
+7
Петарду в жопу для перевірки справності.
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13.11.2024 19:15
+6
що в таких людей в голові ?
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13.11.2024 19:02
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що в таких людей в голові ?
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13.11.2024 19:02 Ответить
Не виключаю, що горілка була в голові. Хильнув зайвого, потім маленькі чорти на плечі почали йому шепотіти на вуха: "Ти боєць ППО, на тебе покладено велику місію - збий Шахеда!!!"
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13.11.2024 19:13 Ответить
Вата і вузька щелепа
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13.11.2024 19:19 Ответить
Про які п'ять років ви розповідаєте? Враховуючи те, як працюють наші правоохоронні органи та наше правосуддя, завтра скаже, що це не він запускав салюти, післязавтра покаже довідку з психлікарні і за тиждень вийде на свободу.
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13.11.2024 19:05 Ответить
Цьому довбодятлу війни не вистачає?! На фронт окопи рити, там наслухається та надивиться на феєрверки, *****!
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13.11.2024 19:06 Ответить
Петарду в жопу для перевірки справності.
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13.11.2024 19:15 Ответить
На нуль- там на дивиться на салюти на все життя.
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13.11.2024 19:19 Ответить
Які п'ять років позбавлення волі? Дитина, яка ще навіть не може воювати, золотий генофонд. Ящик віагри і відпустіть дитя.
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13.11.2024 19:22 Ответить
Готовый минометчик впередв ТЦК,там настреляется.
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13.11.2024 19:40 Ответить
Шкода,що занадто молодий-і мобілізації не підлягає. Хіба що згодом,Вільнюс чи Варшаву штурмувати...
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13.11.2024 19:44 Ответить
Может он хотел сбивать дроны. 🙂
Кстати эти салюты довольно высоко взлетают, может и можно попробовать. Если получится, то вот почти бесплатное средство ПВО.
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13.11.2024 19:56 Ответить
Хлопець хоче постріляти. Ну от чому б його не доправити на передову? Але ж ні, до 25-ти ще два роки дуркуватиме... нажаль.
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13.11.2024 20:14 Ответить
 
 