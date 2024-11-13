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Запустив феєрверк у Святошинському районі Києва: Поліція затримала 23-річного молодика. ФОТОрепортаж

Поліція Києва повідомила про підозру у хуліганстві 23-річному чоловіку, який вчора, 12 листопада, після відбою повітряної тривоги, запустив у Святошинському районі салют, що нагадував звуки роботи протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що подія відбулася вчора ввечері, одразу після відбою довготривалої повітряної тривоги.

"До поліції почали надходити звернення мешканців про те, що невідомий біля школи у Святошинському запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців, адже звуки салюту нагадували роботу ППО. Одночасно відео з салютом поширилось столичними телеграм-каналами та викликало обурення киян", - йдеться у повідомленні.

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Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

На місце події оперативно прибули оперативники територіального підрозділу та наряди патрульної поліції. Під час відпрацювання території правоохоронці затримали 23-річного мешканця Київщини, причетного до запуску феєрверка.

Він пояснив свої дії поліції тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність.

Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві
Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві
Запустив феєрверк у Святошинському районі – чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу України.

Молодику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Тепер за вчинене зловмиснику загрожує до пʼяти років обмеження волі.

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Автор: 

Київ (19463) Нацполіція (15164) феєрверк (33) підозра (767)


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Топ коментарі
+14
Цьому довбодятлу війни не вистачає?! На фронт окопи рити, там наслухається та надивиться на феєрверки, *****!
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13.11.2024 19:06
+7
Петарду в жопу для перевірки справності.
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13.11.2024 19:15
+6
що в таких людей в голові ?
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13.11.2024 19:02
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що в таких людей в голові ?
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13.11.2024 19:02 Відповісти
Не виключаю, що горілка була в голові. Хильнув зайвого, потім маленькі чорти на плечі почали йому шепотіти на вуха: "Ти боєць ППО, на тебе покладено велику місію - збий Шахеда!!!"
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13.11.2024 19:13 Відповісти
Вата і вузька щелепа
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13.11.2024 19:19 Відповісти
Про які п'ять років ви розповідаєте? Враховуючи те, як працюють наші правоохоронні органи та наше правосуддя, завтра скаже, що це не він запускав салюти, післязавтра покаже довідку з психлікарні і за тиждень вийде на свободу.
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13.11.2024 19:05 Відповісти
Цьому довбодятлу війни не вистачає?! На фронт окопи рити, там наслухається та надивиться на феєрверки, *****!
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13.11.2024 19:06 Відповісти
Петарду в жопу для перевірки справності.
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13.11.2024 19:15 Відповісти
На нуль- там на дивиться на салюти на все життя.
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13.11.2024 19:19 Відповісти
Які п'ять років позбавлення волі? Дитина, яка ще навіть не може воювати, золотий генофонд. Ящик віагри і відпустіть дитя.
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13.11.2024 19:22 Відповісти
Готовый минометчик впередв ТЦК,там настреляется.
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13.11.2024 19:40 Відповісти
Шкода,що занадто молодий-і мобілізації не підлягає. Хіба що згодом,Вільнюс чи Варшаву штурмувати...
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13.11.2024 19:44 Відповісти
Может он хотел сбивать дроны. 🙂
Кстати эти салюты довольно высоко взлетают, может и можно попробовать. Если получится, то вот почти бесплатное средство ПВО.
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13.11.2024 19:56 Відповісти
Хлопець хоче постріляти. Ну от чому б його не доправити на передову? Але ж ні, до 25-ти ще два роки дуркуватиме... нажаль.
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13.11.2024 20:14 Відповісти
 
 