Судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у Дарницькому районі Києва: йому загрожує до п’яти років обмеження волі. ФОТОрепортаж

Перед судом постане чоловік, який 23 травня 2024 року на вулиці Вірменській у Києві запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції у м. Києві

Співробітники поліції, прибувши на виклик 23 травня 2024 року, вилучили з місця події пускову установку від феєрверка та під час розшукових заходів, встановили особу порушника. Як виявилось, до вчинення злочину причетний 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись.





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Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі обвинувальний акт щодо правопорушника правоохоронці скерували до суду.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, подія відбулась в травні цього року - до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Вірменській запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.

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Заборона використання салютів, феєрверків та петард

6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження деяких видів салютів, феєрверків та петард.

Зокрема, документ передбачає: