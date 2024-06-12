Судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у Дарницькому районі Києва: йому загрожує до п’яти років обмеження волі. ФОТОрепортаж
Перед судом постане чоловік, який 23 травня 2024 року на вулиці Вірменській у Києві запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції у м. Києві
Співробітники поліції, прибувши на виклик 23 травня 2024 року, вилучили з місця події пускову установку від феєрверка та під час розшукових заходів, встановили особу порушника. Як виявилось, до вчинення злочину причетний 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись.
Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі обвинувальний акт щодо правопорушника правоохоронці скерували до суду.
Як зазначається, обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, подія відбулась в травні цього року - до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Вірменській запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.
Заборона використання салютів, феєрверків та петард
6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження деяких видів салютів, феєрверків та петард.
Зокрема, документ передбачає:
- заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.
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Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
5 років - норм!
Хто знає, навіщо ми її утримуємо, тим більше, що це взагалі не державна, а чиясь приватна структура
23 травня - день Героя в Україні. Чи може те бидло за прикладом мокшанських браттів святкувало день ВДВ?
Моє особисте побажання тому чорту, щоб після життя в нього одни феєрверки цілодобово були.
Грохіт нормас стояв, хоча відстань до того місця - з кілометр по діагоналі..уявляю, що відчували люди поряд..
Як казав Наполеон,
"це гірше ніж зрада, це - помилка (природи)"