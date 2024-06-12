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Судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у Дарницькому районі Києва: йому загрожує до п’яти років обмеження волі. ФОТОрепортаж

Перед судом постане чоловік, який 23 травня 2024 року на вулиці Вірменській у Києві запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції у м. Києві

Співробітники поліції, прибувши на виклик 23 травня 2024 року, вилучили з місця події пускову установку від феєрверка та під час розшукових заходів, встановили особу порушника. Як виявилось, до вчинення злочину причетний 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись.

Чоловіка, який запустив феєрверк у Києві, судитимуть
Чоловіка, який запустив феєрверк у Києві, судитимуть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киянин, який запустив феєрверк у воєнний час, отримав рік обмеження волі, - прокуратура

Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі обвинувальний акт щодо правопорушника правоохоронці скерували до суду.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, подія відбулась в травні цього року - до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Вірменській запустив салют попри чинну заборону, передбачену воєнним станом.

Також дивіться: Чернігівські поліціянти затримали чотирьох зловмисників, які запустили феєрверк під час повітряної тривоги. ФОТО

Заборона використання салютів, феєрверків та петард

6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження деяких видів салютів, феєрверків та петард.

Зокрема, документ передбачає:

  • заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
  • заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
  • заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Автор: 

Київ (19524) Нацполіція (15193) суд (11698) феєрверк (33)


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Топ коментарі
+8
Нє, ну людина-довбо..б, кару собі випросив, без питань.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
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12.06.2024 19:59
+6
Мало ему взрывов в его родной Донетчине?Скучно живется?Дебил,***.
Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
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12.06.2024 19:56
+4
Такі дурники повинні або сидіти, або лікуватись у спецзакладах.
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12.06.2024 20:29
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Жах.
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12.06.2024 19:53 Відповісти
Мало ему взрывов в его родной Донетчине?Скучно живется?Дебил,***.
Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
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12.06.2024 19:56 Відповісти
Нє, ну людина-довбо..б, кару собі випросив, без питань.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
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12.06.2024 19:59 Відповісти
Їм це не цікаво, вони виявили корінь зла - 5 років за салют... Дожилися
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12.06.2024 20:48 Відповісти
Під час війни фейверки запускають повні довбо..**** !

5 років - норм!
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12.06.2024 21:59 Відповісти
полтора условно. максимум.
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12.06.2024 23:43 Відповісти
5 разів гумовим кийком по сраці недоумка нормально, можна 6, краще б рєзнікових хоч на 5 років саджали.
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12.06.2024 23:48 Відповісти
де резніков ? який рєзніков ? альо, ЗЄ-льоні сметуни !!!
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13.06.2024 02:00 Відповісти
Розуму нема, вважай каліка. Народна мудрість.
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12.06.2024 20:20 Відповісти
Ганебна поліція шахраїв та розкрадачів мільйонів відпускає, натомість знайшла якогось дурника!
Хто знає, навіщо ми її утримуємо, тим більше, що це взагалі не державна, а чиясь приватна структура
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12.06.2024 20:25 Відповісти
Такі дурники повинні або сидіти, або лікуватись у спецзакладах.
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12.06.2024 20:29 Відповісти
Порушення на максимум штраф, а ви мабуть цього злістного злочинця, хочете ще й 5 років утримувати
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12.06.2024 20:43 Відповісти
Ааа..ну бажаю Вам такого порушника на штраф посеред ночі, коли ще й електрики немає..стоїть тиша..я якесь бидло починає запускати поряд феєрверки.

23 травня - день Героя в Україні. Чи може те бидло за прикладом мокшанських браттів святкувало день ВДВ?
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12.06.2024 20:59 Відповісти
Це він таким чином хотів привернути увагу до своєї особи.Бо дуже хоче на війну,та ніяк не може туди потрапити
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12.06.2024 21:41 Відповісти
То не салют. То був феєрверк, он коробка на фото.

Моє особисте побажання тому чорту, щоб після життя в нього одни феєрверки цілодобово були.

Грохіт нормас стояв, хоча відстань до того місця - з кілометр по діагоналі..уявляю, що відчували люди поряд..
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12.06.2024 20:28 Відповісти
оце справжній злодій...не то що там усякі кіми сінегубови що розкрали гроші на фортифікаціях...і не тишляк який брав хабарі...у зелених паскуд увесь корінь зла у феерверках...
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12.06.2024 21:06 Відповісти
Термін навіть більший ніж колаборанту...
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12.06.2024 21:29 Відповісти
А цей хто?

Як казав Наполеон,

"це гірше ніж зрада, це - помилка (природи)"
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12.06.2024 22:02 Відповісти
Не здивуюсь,якщо кацап,або дірявий з дамбаса.
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12.06.2024 22:16 Відповісти
Все вірно, нахер за грати! Діти і так бояться вибухів, а цьому немає що робити!!!!
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13.06.2024 11:36 Відповісти
И развлекся, и на фронт не пошел.
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14.06.2024 00:19 Відповісти
5 лет за салют - это ******, абсолютно неадекватное наказание. Но что от нашей власти еще ждать?
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14.06.2024 00:20 Відповісти
Ось тут наша феміда проявить небувалу рішучість і неупередженість - впаяють довбню на повну катушку. Це ж судити не тих хто краде мільярдами, а потім воює на мальдівському напрямку, поділившись вкраденим.
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14.06.2024 21:16 Відповісти
 
 