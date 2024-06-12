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Будут судить мужчину, который запустил фейерверк в Дарницком районе Киева: ему грозит до пяти лет ограничение свободы. ФОТОрепортаж

Перед судом предстанет мужчина, который 23 мая 2024 года на улице Армянской в Киеве запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в г. Киеве

Сотрудники полиции, прибыв на вызов 23 мая 2024 года, изъяли с места происшествия пусковую установку от фейерверка и во время розыскных мероприятий, установили личность нарушителя. Как оказалось, к совершению преступления причастен 25-летний уроженец Донецкой области, который живет неподалеку. Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься.

Чоловіка, який запустив феєрверк у Києві, судитимуть
Чоловіка, який запустив феєрверк у Києві, судитимуть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин, который запустил фейерверк в военное время, получил год ограничения свободы, - прокуратура

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас обвинительный акт в отношении правонарушителя правоохранители направили в суд.

Как отмечается, обвиняемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, событие произошло в мае этого года - в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Армянской запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.

Также смотрите: Черниговские полицейские задержали четырех злоумышленников, которые запустили фейерверк во время воздушной тревоги. ФОТО

Запрет использования салютов, фейерверков и петард

6 ноября 2023 года в Украине вступил в силу закон о запрете использования и распространения некоторых видов салютов, фейерверков и петард.

В частности, документ предусматривает:

  • запрет использования фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
  • запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
  • запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим шестнадцати лет.

Автор: 

Киев (25563) Нацполиция (16480) суд (25104) фейерверк (51)


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Топ комментарии
+8
Нє, ну людина-довбо..б, кару собі випросив, без питань.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
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12.06.2024 19:59
+6
Мало ему взрывов в его родной Донетчине?Скучно живется?Дебил,***.
Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
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12.06.2024 19:56
+4
Такі дурники повинні або сидіти, або лікуватись у спецзакладах.
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12.06.2024 20:29
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Жах.
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12.06.2024 19:53 Ответить
Мало ему взрывов в его родной Донетчине?Скучно живется?Дебил,***.
Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
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12.06.2024 19:56 Ответить
Нє, ну людина-довбо..б, кару собі випросив, без питань.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
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12.06.2024 19:59 Ответить
Їм це не цікаво, вони виявили корінь зла - 5 років за салют... Дожилися
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12.06.2024 20:48 Ответить
Під час війни фейверки запускають повні довбо..**** !

5 років - норм!
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12.06.2024 21:59 Ответить
полтора условно. максимум.
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12.06.2024 23:43 Ответить
5 разів гумовим кийком по сраці недоумка нормально, можна 6, краще б рєзнікових хоч на 5 років саджали.
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12.06.2024 23:48 Ответить
де резніков ? який рєзніков ? альо, ЗЄ-льоні сметуни !!!
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13.06.2024 02:00 Ответить
Розуму нема, вважай каліка. Народна мудрість.
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12.06.2024 20:20 Ответить
Ганебна поліція шахраїв та розкрадачів мільйонів відпускає, натомість знайшла якогось дурника!
Хто знає, навіщо ми її утримуємо, тим більше, що це взагалі не державна, а чиясь приватна структура
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12.06.2024 20:25 Ответить
Такі дурники повинні або сидіти, або лікуватись у спецзакладах.
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12.06.2024 20:29 Ответить
Порушення на максимум штраф, а ви мабуть цього злістного злочинця, хочете ще й 5 років утримувати
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12.06.2024 20:43 Ответить
Ааа..ну бажаю Вам такого порушника на штраф посеред ночі, коли ще й електрики немає..стоїть тиша..я якесь бидло починає запускати поряд феєрверки.

23 травня - день Героя в Україні. Чи може те бидло за прикладом мокшанських браттів святкувало день ВДВ?
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12.06.2024 20:59 Ответить
Це він таким чином хотів привернути увагу до своєї особи.Бо дуже хоче на війну,та ніяк не може туди потрапити
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12.06.2024 21:41 Ответить
То не салют. То був феєрверк, он коробка на фото.

Моє особисте побажання тому чорту, щоб після життя в нього одни феєрверки цілодобово були.

Грохіт нормас стояв, хоча відстань до того місця - з кілометр по діагоналі..уявляю, що відчували люди поряд..
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12.06.2024 20:28 Ответить
оце справжній злодій...не то що там усякі кіми сінегубови що розкрали гроші на фортифікаціях...і не тишляк який брав хабарі...у зелених паскуд увесь корінь зла у феерверках...
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12.06.2024 21:06 Ответить
Термін навіть більший ніж колаборанту...
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12.06.2024 21:29 Ответить
А цей хто?

Як казав Наполеон,

"це гірше ніж зрада, це - помилка (природи)"
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12.06.2024 22:02 Ответить
Не здивуюсь,якщо кацап,або дірявий з дамбаса.
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12.06.2024 22:16 Ответить
Все вірно, нахер за грати! Діти і так бояться вибухів, а цьому немає що робити!!!!
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13.06.2024 11:36 Ответить
И развлекся, и на фронт не пошел.
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14.06.2024 00:19 Ответить
5 лет за салют - это ******, абсолютно неадекватное наказание. Но что от нашей власти еще ждать?
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14.06.2024 00:20 Ответить
Ось тут наша феміда проявить небувалу рішучість і неупередженість - впаяють довбню на повну катушку. Це ж судити не тих хто краде мільярдами, а потім воює на мальдівському напрямку, поділившись вкраденим.
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14.06.2024 21:16 Ответить
 
 