Будут судить мужчину, который запустил фейерверк в Дарницком районе Киева: ему грозит до пяти лет ограничение свободы. ФОТОрепортаж

Перед судом предстанет мужчина, который 23 мая 2024 года на улице Армянской в Киеве запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в г. Киеве

Сотрудники полиции, прибыв на вызов 23 мая 2024 года, изъяли с места происшествия пусковую установку от фейерверка и во время розыскных мероприятий, установили личность нарушителя. Как оказалось, к совершению преступления причастен 25-летний уроженец Донецкой области, который живет неподалеку. Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься.





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Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас обвинительный акт в отношении правонарушителя правоохранители направили в суд.

Как отмечается, обвиняемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, событие произошло в мае этого года - в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Армянской запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.

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Запрет использования салютов, фейерверков и петард

6 ноября 2023 года в Украине вступил в силу закон о запрете использования и распространения некоторых видов салютов, фейерверков и петард.

В частности, документ предусматривает: