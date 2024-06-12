Будут судить мужчину, который запустил фейерверк в Дарницком районе Киева: ему грозит до пяти лет ограничение свободы. ФОТОрепортаж
Перед судом предстанет мужчина, который 23 мая 2024 года на улице Армянской в Киеве запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в г. Киеве
Сотрудники полиции, прибыв на вызов 23 мая 2024 года, изъяли с места происшествия пусковую установку от фейерверка и во время розыскных мероприятий, установили личность нарушителя. Как оказалось, к совершению преступления причастен 25-летний уроженец Донецкой области, который живет неподалеку. Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас обвинительный акт в отношении правонарушителя правоохранители направили в суд.
Как отмечается, обвиняемому грозит до пяти лет ограничения свободы.
Напомним, событие произошло в мае этого года - в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Армянской запустил салют несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением.
Запрет использования салютов, фейерверков и петард
6 ноября 2023 года в Украине вступил в силу закон о запрете использования и распространения некоторых видов салютов, фейерверков и петард.
В частности, документ предусматривает:
- запрет использования фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим шестнадцати лет.
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Пусть напишет Митболу-мож возьмет его на поруки.Родственная душа,как ни как-тоже дебил,измученный скукой.
Але хочеться все ж таки почути скільки отримає Кім за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Це ж трохи посерйозніше фейерверку має бути, так? Питання риторичне.
5 років - норм!
Хто знає, навіщо ми її утримуємо, тим більше, що це взагалі не державна, а чиясь приватна структура
23 травня - день Героя в Україні. Чи може те бидло за прикладом мокшанських браттів святкувало день ВДВ?
Моє особисте побажання тому чорту, щоб після життя в нього одни феєрверки цілодобово були.
Грохіт нормас стояв, хоча відстань до того місця - з кілометр по діагоналі..уявляю, що відчували люди поряд..
Як казав Наполеон,
"це гірше ніж зрада, це - помилка (природи)"