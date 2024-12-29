Задержана водитель, которая за взятку пыталась вывезти за границу пассажира с фальшивыми документами об инвалидности матери, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Жительница Закарпатья предложила пограничнику Мукачевского отряда взятку за беспрепятственный пропуск через границу своего пассажира, у которого затем обнаружили поддельные документы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"36-летняя водитель приехала в пункт пропуска "Вилок" микроавтобусом "Мерседес Спринтер". В авто, вместе с ней также направлялись двое пассажиров - 49-летняя мать с 28-летним сыном, жители Хмельницкой области. Во время прохождения пограничного контроля закарпатка попыталась предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение в размере 200 евро. Выяснилось, что ее пассажир намеревался выехать из Украины по поддельным документам об инвалидности своей матери", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в процессе проверки законных оснований выезда за границу на период действия правового режима военного положения пограничники обнаружили ряд признаков, которые указывали на подделку справки МСЭК. Кроме того, было установлено, что в период прохождения медико-социальной экспертизы женщина находилась за границей.

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Пограничники задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды и попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам и направили полиции сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).