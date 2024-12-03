РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5895 посетителей онлайн
Новости мобилизации
2 066 8

Мошенники в интернете продают поддельные справки ВВК, на которые потом "кто-то закрывает глаза", - Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Значительное количество справок из военно-врачебной комиссии, которые военнообязанные пытаются купить в интернете, не имеют никакого отношения к врачу, который работает в медицинском учреждении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что процесс в ВЛК оцифровали еще в первый год полномасштабной войны.

"Мы забрали медицинских работников из бывших военкоматов, сейчас центров комплектования, и обязали ТЦК, областные государственные администрации, определить учреждение здравоохранения, которое соответствует нашим требованиям, привязать к нему, условно привязать к нему ТЦК, чтобы мы знали, куда направлять на медицинские осмотры", - сказал Ляшко.

Читайте: Минобороны вместе с Минздравом презентовали концепцию реформы военно-врачебных комиссий

По его словам, весь процесс - от момента, когда человек пришел в больницу, до момента, когда закрыли эпизод - оцифрован.

В ведомстве понимают, когда какой врач куда кого направил, какие исследования провел, какие результаты этого исследования и что напечатали.

Если потом рассматривается какое-то уголовное дело, достаточно быстро, по решению судьи, можно получить все эти документы, потому что в противном случае доступа к врачебной тайне нет, кроме как в судебном порядке", - пояснил Ляшко.

Также читайте: Комплексные изменения в МСЭК будут с 1 января 2025 года, - Ляшко

Он отметил, что Министерство здравоохранения полностью поддерживает устранение человеческого фактора, когда документы из больницы попадают в ТЦК и кто-то может их подделать в бумажном виде.

Говоря о сознательном нарушении врачами своих должностных обязанностей, Ляшко заявил, что Минздрав сотрудничает с правоохранительными органами, для того, чтобы таких случаев в их системе не было.

Отвечая на вопрос, сколько зафиксировали таких случаев, Ляшко сказал:

"Они случаются. Уголовные дела есть. Я сейчас вам цифру не озвучу, чтобы не ошибиться, но уголовные дела есть. И как только выявляются какие-то определенные случаи, то совместно с НАПК всегда анализируем, что нам надо улучшить в наших процессах, для того, чтобы в таком предотвращать такие случаи в дальнейшем", - сказал министр, добавив, что таких уголовных производств "десятки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непригодные к службе военнообязанные не будут исключаться из военного учета, - приказ Минобороны

Автор: 

Минздрав (4899) подделка (437) мобилизация (2757) Ляшко Виктор (1364) военно-врачебная комиссия (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ПЕЧАТКИ ці шахраї теж оцифрували ? Йди розбійнику геть.
показать весь комментарий
03.12.2024 15:25 Ответить
хтось змінює Конституцію і оюмежує права людей.
показать весь комментарий
03.12.2024 15:26 Ответить
тз підробки ляшку касу зривають
показать весь комментарий
03.12.2024 15:27 Ответить
Не ведіться на дешеві підробки! Заносьте напряму мені, на вас чекають знижки на честь чорної п'яниці! Промо-кот: "Янєлохх".
показать весь комментарий
03.12.2024 15:31 Ответить
"Вони трапляються. Кримінальні справи є. Я зараз вам цифру не озвучу, щоб не помилитися, але кримінальні справи є.
Справи є, але кількість не скажу, щоб усі не сміялись з цих 5 справ за три роки, з яких 3 розвалились в процесі слідства, за 1 присудили 10 годин громадських робіт і за 1 винним виявився сторож.
Чергове зелене базікання, на фоні тотального апокаліпсису в роботі ВЛК.
Нехай ще про інноваційні методи медичної діагностики, розробленої в Україні розкаже - адже ВЛК за 5 хвилин, з одночасним ЕКГ, аналізом крові, сечі, та флюографією протягом цього часу, це явно тягне на Нобелівську премію з медицини.
показать весь комментарий
03.12.2024 15:32 Ответить
Шахраї збираються фальсифікувати результати виборів в Україні.
Рейтинги Боневтіка тануть з кожним днем, тому тільки шахрайство всеукраїнського масштабу може йому допомогти та його любому єрмаку залишитись при владі.

"Необхідно підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори з фокусом на інтернет-голосуванні, - заявила голова партії "Слуга урода" Олена Шуляк."

показать весь комментарий
03.12.2024 15:33 Ответить
Пане міністре вам непотрібно українцям пісяти в очі в вуха... Що то липові що МСЕК чи ВЛК липові.....Чи МСЕК гроші ростить на підвіконні??? І цей міністр здувся...Всі як на підбір...
показать весь комментарий
03.12.2024 15:41 Ответить
Мошенники в интернете продают поддельные справки ВВК, на которые потом "кто-то закрывает глаза", - Ляшко
====================
А ці довідки офіційні і зареєстровані у МСЕК. Ай-яй-яй... А хто це зробив? Лошки, нас, зелену команду хабарніків слуг народу підставляють через інтернет! Правда! Клянуся вашими родичами!
показать весь комментарий
03.12.2024 16:30 Ответить
 
 