Мошенники в интернете продают поддельные справки ВВК, на которые потом "кто-то закрывает глаза", - Ляшко
Значительное количество справок из военно-врачебной комиссии, которые военнообязанные пытаются купить в интернете, не имеют никакого отношения к врачу, который работает в медицинском учреждении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что процесс в ВЛК оцифровали еще в первый год полномасштабной войны.
"Мы забрали медицинских работников из бывших военкоматов, сейчас центров комплектования, и обязали ТЦК, областные государственные администрации, определить учреждение здравоохранения, которое соответствует нашим требованиям, привязать к нему, условно привязать к нему ТЦК, чтобы мы знали, куда направлять на медицинские осмотры", - сказал Ляшко.
По его словам, весь процесс - от момента, когда человек пришел в больницу, до момента, когда закрыли эпизод - оцифрован.
В ведомстве понимают, когда какой врач куда кого направил, какие исследования провел, какие результаты этого исследования и что напечатали.
Если потом рассматривается какое-то уголовное дело, достаточно быстро, по решению судьи, можно получить все эти документы, потому что в противном случае доступа к врачебной тайне нет, кроме как в судебном порядке", - пояснил Ляшко.
Он отметил, что Министерство здравоохранения полностью поддерживает устранение человеческого фактора, когда документы из больницы попадают в ТЦК и кто-то может их подделать в бумажном виде.
Говоря о сознательном нарушении врачами своих должностных обязанностей, Ляшко заявил, что Минздрав сотрудничает с правоохранительными органами, для того, чтобы таких случаев в их системе не было.
Отвечая на вопрос, сколько зафиксировали таких случаев, Ляшко сказал:
"Они случаются. Уголовные дела есть. Я сейчас вам цифру не озвучу, чтобы не ошибиться, но уголовные дела есть. И как только выявляются какие-то определенные случаи, то совместно с НАПК всегда анализируем, что нам надо улучшить в наших процессах, для того, чтобы в таком предотвращать такие случаи в дальнейшем", - сказал министр, добавив, что таких уголовных производств "десятки".
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Справи є, але кількість не скажу, щоб усі не сміялись з цих 5 справ за три роки, з яких 3 розвалились в процесі слідства, за 1 присудили 10 годин громадських робіт і за 1 винним виявився сторож.
Чергове зелене базікання, на фоні тотального апокаліпсису в роботі ВЛК.
Нехай ще про інноваційні методи медичної діагностики, розробленої в Україні розкаже - адже ВЛК за 5 хвилин, з одночасним ЕКГ, аналізом крові, сечі, та флюографією протягом цього часу, це явно тягне на Нобелівську премію з медицини.
Рейтинги Боневтіка тануть з кожним днем, тому тільки шахрайство всеукраїнського масштабу може йому допомогти та його любому єрмаку залишитись при владі.
"Необхідно підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори з фокусом на інтернет-голосуванні, - заявила голова партії "Слуга урода" Олена Шуляк."
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А ці довідки офіційні і зареєстровані у МСЕК. Ай-яй-яй... А хто це зробив? Лошки, нас, зелену команду
хабарніківслуг народу підставляють через інтернет! Правда! Клянуся вашими родичами!