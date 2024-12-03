Мошенники в интернете продают поддельные справки ВВК, на которые потом "кто-то закрывает глаза", - Ляшко

Значительное количество справок из военно-врачебной комиссии, которые военнообязанные пытаются купить в интернете, не имеют никакого отношения к врачу, который работает в медицинском учреждении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что процесс в ВЛК оцифровали еще в первый год полномасштабной войны.

"Мы забрали медицинских работников из бывших военкоматов, сейчас центров комплектования, и обязали ТЦК, областные государственные администрации, определить учреждение здравоохранения, которое соответствует нашим требованиям, привязать к нему, условно привязать к нему ТЦК, чтобы мы знали, куда направлять на медицинские осмотры", - сказал Ляшко.

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По его словам, весь процесс - от момента, когда человек пришел в больницу, до момента, когда закрыли эпизод - оцифрован.

В ведомстве понимают, когда какой врач куда кого направил, какие исследования провел, какие результаты этого исследования и что напечатали.

Если потом рассматривается какое-то уголовное дело, достаточно быстро, по решению судьи, можно получить все эти документы, потому что в противном случае доступа к врачебной тайне нет, кроме как в судебном порядке", - пояснил Ляшко.

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Он отметил, что Министерство здравоохранения полностью поддерживает устранение человеческого фактора, когда документы из больницы попадают в ТЦК и кто-то может их подделать в бумажном виде.

Говоря о сознательном нарушении врачами своих должностных обязанностей, Ляшко заявил, что Минздрав сотрудничает с правоохранительными органами, для того, чтобы таких случаев в их системе не было.

Отвечая на вопрос, сколько зафиксировали таких случаев, Ляшко сказал:

"Они случаются. Уголовные дела есть. Я сейчас вам цифру не озвучу, чтобы не ошибиться, но уголовные дела есть. И как только выявляются какие-то определенные случаи, то совместно с НАПК всегда анализируем, что нам надо улучшить в наших процессах, для того, чтобы в таком предотвращать такие случаи в дальнейшем", - сказал министр, добавив, что таких уголовных производств "десятки".

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