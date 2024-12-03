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Шахраї в інтернеті продають підроблені довідки ВЛК, на які потім "хтось закриває очі", - Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Значна кількість довідок з військово-лікарської комісії, які військовозобов'язані намагаються купити в інтернеті, не мають жодного стосунку до лікаря, який працює в медичному закладі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що процес у ВЛК оцифрували ще в перший рік повномасштабної війни.

"Ми забрали медичних працівників з колишніх воєнкоматів, зараз центрів комплектування, і зобов'язали ТЦК, обласні державні адміністрації, визначити заклад охорони здоров'я, який відповідає нашим вимогам, прив'язати до нього, умовно прив'язати до нього ТЦК, щоб ми знали, куди направляти на медичні огляди", - сказав Ляшко.

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За його словами, весь процес — від моменту, коли людина прийшла в лікарню, до моменту, коли закрили епізод — оцифрований.

У відомстві розуміють, коли який лікар куди кого направив, які дослідження провів, які результати цього дослідження і що надрукували. 

Якщо потім розглядається якась карна справа, досить швидко, за ухвалою судді, можна отримати всі ці документи, бо в іншому випадку доступу до лікарської таємниці немає, окрім як в судовому порядку", - пояснив Ляшко.

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Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я повністю підтримує усунення людського фактору, коли документи з лікарні потрапляють до ТЦК і хтось може їх підробити в паперовому вигляді.

Говорячи про свідоме порушення лікарями своїх посадових обов'язків, Ляшко заявив, що МОЗ співпрацює з правоохоронними органами, для того, щоб таких випадків в їхній системі не було.

Відповідаючи на запитання, скільки зафіксували таких випадків, Ляшко сказав:

"Вони трапляються. Кримінальні справи є. Я зараз вам цифру не озвучу, щоб не помилитися, але кримінальні справи є. І як тільки виявляються якісь певні випадки, то спільно з НАЗК завжди аналізуємо, що нам треба покращити в наших процесах, для того, щоб в такому запобігати таким випадкам надалі", - сказав міністр, додавши, що таких кримінальних проваджень "десятки".

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Автор: 

МОЗ (5390) підробка (437) мобілізація (3025) Ляшко Віктор (1512) військово-лікарська комісія (204)


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І ПЕЧАТКИ ці шахраї теж оцифрували ? Йди розбійнику геть.
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03.12.2024 15:25 Відповісти
хтось змінює Конституцію і оюмежує права людей.
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03.12.2024 15:26 Відповісти
тз підробки ляшку касу зривають
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03.12.2024 15:27 Відповісти
Не ведіться на дешеві підробки! Заносьте напряму мені, на вас чекають знижки на честь чорної п'яниці! Промо-кот: "Янєлохх".
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03.12.2024 15:31 Відповісти
"Вони трапляються. Кримінальні справи є. Я зараз вам цифру не озвучу, щоб не помилитися, але кримінальні справи є.
Справи є, але кількість не скажу, щоб усі не сміялись з цих 5 справ за три роки, з яких 3 розвалились в процесі слідства, за 1 присудили 10 годин громадських робіт і за 1 винним виявився сторож.
Чергове зелене базікання, на фоні тотального апокаліпсису в роботі ВЛК.
Нехай ще про інноваційні методи медичної діагностики, розробленої в Україні розкаже - адже ВЛК за 5 хвилин, з одночасним ЕКГ, аналізом крові, сечі, та флюографією протягом цього часу, це явно тягне на Нобелівську премію з медицини.
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03.12.2024 15:32 Відповісти
Шахраї збираються фальсифікувати результати виборів в Україні.
Рейтинги Боневтіка тануть з кожним днем, тому тільки шахрайство всеукраїнського масштабу може йому допомогти та його любому єрмаку залишитись при владі.

"Необхідно підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори з фокусом на інтернет-голосуванні, - заявила голова партії "Слуга урода" Олена Шуляк."

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03.12.2024 15:33 Відповісти
Пане міністре вам непотрібно українцям пісяти в очі в вуха... Що то липові що МСЕК чи ВЛК липові.....Чи МСЕК гроші ростить на підвіконні??? І цей міністр здувся...Всі як на підбір...
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03.12.2024 15:41 Відповісти
Мошенники в интернете продают поддельные справки ВВК, на которые потом "кто-то закрывает глаза", - Ляшко
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А ці довідки офіційні і зареєстровані у МСЕК. Ай-яй-яй... А хто це зробив? Лошки, нас, зелену команду хабарніків слуг народу підставляють через інтернет! Правда! Клянуся вашими родичами!
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03.12.2024 16:30 Відповісти
 
 