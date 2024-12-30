На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: 9 человек госпитализированы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 30 декабря, в Мукачевском районе Закарпатской области пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. 9 из 25 пассажиров были госпитализированы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 30 декабря в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге местного значения между селами Залужье и Макарево Мукачевского района.

По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево - Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.

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В салоне было 25 пассажиров, 9 из них бригадами экстренной медицинской помощи госпитализировали в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина.

Спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.





