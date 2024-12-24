Смертельное ДТП в Днепре: 19-летнего подозреваемого этапировали в изолятор в Киеве

19-летнего парня, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Днепре, 1 декабря этапировали в изолятор временного содержания полиции Киева в связи с передачей расследования дела Главному следственному управлению Национальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что в настоящее время следователями Главного следственного управления Национальной полиции проведено значительное количество следственных действий, в частности:

допрошено в качестве свидетелей более 100 человек, в том числе и очевидцев совершения ДТП;

назначено более 30 судебных экспертиз;

проведены осмотры вещественных доказательств и мобильных телефонов 19-летнего подозреваемого и 17-летнего свидетеля, а также видеоматериалов, изъятых по маршруту движения автомобиля BMW в день совершения дорожно-транспортного происшествия.

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Отдельно правоохранители провели следственный эксперимент, в ходе которого установили траекторию и время движения автомобиля Ford перед дорожно-транспортным происшествием, а также его расположение на проезжей части относительно элементов дороги и автомобиля BMW. Досудебное расследование продолжается.

Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие случилось 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство по смертельному ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.

В начале декабря 17-летний юноша, который является одним из подозреваемых по делу о смертельной аварии в Днепре 1 декабря, опубликовал в ТикТок видео, где он за рулем автомобиля гоняет по улицам города. Полиция опровергла эту информацию.

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