Чиновники нацпарка на Николаевщине отбирали премии у подчиненных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили руководство Национального парка "Белобережье Святослава" Николаевской области на схеме получения "откатов" с премий подчиненных работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как действовали злоумышленники?

По оперативным данным, начиная с 2022 года директор парка вместе с заместителем и главным бухгалтером ежемесячно "забирали" у 10 подчиненных начисленную им 200% премию от заработной платы. В случае неуплаты они угрожали сокращением должности и выводом за штат.

По оперативным данным, в течение двух лет должностные лица успели обобрать подчиненных более чем на 5 млн грн.

26 декабря 2024 года правоохранители задержали должностных лиц во время получения 340 тыс. грн от сотрудников.

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Какое наказание их ждет?

Сейчас участникам схемы сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 180 тыс. грн - для заместителя директора нацпарка, по 601 тыс. грн - директору и бухгалтеру нацпарка.

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