РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11596 посетителей онлайн
Новости Фото
7 028 19
выплаты (622) премия (457) ГБР (2814)

Чиновники нацпарка на Николаевщине отбирали премии у подчиненных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили руководство Национального парка "Белобережье Святослава" Николаевской области на схеме получения "откатов" с премий подчиненных работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как действовали злоумышленники?

По оперативным данным, начиная с 2022 года директор парка вместе с заместителем и главным бухгалтером ежемесячно "забирали" у 10 подчиненных начисленную им 200% премию от заработной платы. В случае неуплаты они угрожали сокращением должности и выводом за штат.

По оперативным данным, в течение двух лет должностные лица успели обобрать подчиненных более чем на 5 млн грн.

26 декабря 2024 года правоохранители задержали должностных лиц во время получения 340 тыс. грн от сотрудников.

Смотрите также: Сообщено о подозрении заместителю командира 110 ОМБр, зарабатывавшего на подчиненных, не желавших проходить службу, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посадовці нацпарку відбирали премії
Посадовці нацпарку відбирали премії
Посадовці нацпарку відбирали премії

Какое наказание их ждет?

Сейчас участникам схемы сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 180 тыс. грн - для заместителя директора нацпарка, по 601 тыс. грн - директору и бухгалтеру нацпарка.

Читайте также: Насчитала более 700 тыс. грн боевых своим подчиненным: Будут судить финансистку воинской части на Днепропетровщине, - ГБР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
5 млн украли, залог 180 тыс. Еще столько же и за границу отпустят. Потужно.
показать весь комментарий
30.12.2024 17:51
+4
Так це ж не корупція... Це - гоп-стоп...
показать весь комментарий
30.12.2024 17:59
+3
только читаешь что можно выйти под залог то все.нихера им не будет!просто *************** система фемиды ****..............................
показать весь комментарий
30.12.2024 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 млн украли, залог 180 тыс. Еще столько же и за границу отпустят. Потужно.
показать весь комментарий
30.12.2024 17:51 Ответить
хто б міг таке подумать..в нас же вже поборена ця клята корупція!!
показать весь комментарий
30.12.2024 17:52 Ответить
Ні. Ше потужно працюють...
показать весь комментарий
30.12.2024 17:58 Ответить
Так це ж не корупція... Це - гоп-стоп...
показать весь комментарий
30.12.2024 17:59 Ответить
От скотиняки , Ляшка на них нема , а я часу не маю .
показать весь комментарий
30.12.2024 18:12 Ответить
Що ж то за праця така на благо Батьківщини що 200%премії це як треба в шахті пихтарить чи в оборонкі якийсь парк де не потрібно нічого робити та щей гроші і не малі отримувать .І директора і працівників розміновувать поля . Скільки в нас непотрібних органів які крадуть і з.п.отримуютьлісництва рибінспекції екологічна інші
показать весь комментарий
30.12.2024 18:28 Ответить
26 грудня 2024 року правоохоронці затримали посадовців під час одержання 340 тис. грн від співробітників.
директор парку разом із заступником та головним бухгалтером щомісяця "забирали" у 10 підлеглих нараховану їм 200% премію від заробітної плати.

17 000 з/п * 10 підлеглих * 200% премію = 340 000 грн."відкатів" круто
показать весь комментарий
30.12.2024 18:34 Ответить
Спочатку типа виписували премію а потім забирали чи дурні в нас бугалтер нач фін і касирша просто підробляли підписи і все такце було у 90 а зараз техніка що ніхто не приколупається
показать весь комментарий
30.12.2024 18:40 Ответить
А в нас, ще при совку , діяла така ж схема. Правда, премії завищені отримували лише наближені особи. Ненаближені обурилися і повідомили кудись. Посадили організаторшу. Новоє - ета давно забьітає старає.
показать весь комментарий
30.12.2024 21:39 Ответить
Миколаївці майже всі за потужного 🤡...це плата за квиток ...шоб дивитися 95 квартал ,кожного дня ...
показать весь комментарий
30.12.2024 18:42 Ответить
Миколаївці не тільки за Потужного Боневтіка, вони ще і Арахамію привели до влади. Від них в Дніпропетровську область приїхав кацап Коптелов(Мегрін) дружина якого працює держслужбовцем на Засрашці, а котпєлов туди втікав у перші дні війни. Мабуть разом давали присягу пуйлу. З Миколаївщини і Аллахвердієва(Кормишкіна) від "слуг" яка вийшла заміж за головного в області від "Наш край" кормишкіна. Там таких пруд пруди. З Миколаївщини і прокурор, який зливав ворогу паролі і наводив ракети на військові казарми. Звідси і начальник патрульної поліції, який до вторгнення ворога втік за кордон, кинувши своїх підлегли, а коли ворога вигнали - повернувся і з рук Боневтіка і Кіма отримав орден і підвищення по службі, навіть став генералом. Вся оця свора фальшувала справу проти генерала Марченко, а зараз облили його брудом, приписавши собі всі його заслуги.
показать весь комментарий
30.12.2024 21:01 Ответить
Знаю я про все це ...одна надія , шо Всесвіт наї* не всіх ,хто і досі тішиться на горі українців !!! ...
показать весь комментарий
30.12.2024 22:24 Ответить
только читаешь что можно выйти под залог то все.нихера им не будет!просто *************** система фемиды ****..............................
показать весь комментарий
30.12.2024 18:46 Ответить
Подібне було ще за Совка,пишеш надати допомогу по сімейним...,а потім фіфті-фіфті з начальством.
показать весь комментарий
30.12.2024 19:25 Ответить
а грошенята народні, чи як?
показать весь комментарий
30.12.2024 19:28 Ответить
Не забуду слова свого колеги, який в перші дні війни виїхав з міста Миколаєві у Вінницьку область і коли записував якісь документи, то там представники організації Вінничини позаздрили йому, що він з Миколаєва, сказавши: "Як Вам повезло, що Ви звідти, у Вас там такий геній і патріот Кім".
показать весь комментарий
30.12.2024 20:48 Ответить
Та ясна річ ,сьогодні в Миколаєві кім куму ,а кум кіму ... дегродація миколаївщіни була на морді обличчя не тількі у місті, а навіть у селі ..поголовна квартальна любов...
показать весь комментарий
30.12.2024 22:29 Ответить
Cool
показать весь комментарий
31.12.2024 02:52 Ответить
 
 