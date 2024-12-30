Военные получили еще 8 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". ФОТО

Петр Порошенко за год передал Силам обороны 90 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Восемь комплексов военные получили накануне Нового года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В состав комплексов входят "Старлинки", зарядные станции EcoFlow, генераторы, ПДТР "Ай-Петри" и пикапы, на которых установлен шестикупольный РЭБ, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV.

"Наше собственное производство комплексов ПДТР работает в режиме 24/7 без праздников. Это потому, что эффективность их безупречна, а значит и заинтересованность в комплексах в ВСУ огромная. Они ежедневно сажают КАБы и успешно уничтожают разведку противника на линии соприкосновения", - рассказал Порошенко.

"Сегодня передаем восемь комплексов "Ай-Петри" подразделению ударных БПЛА "Птахи Мадяра", элитному спецподразделению СБУ "Альфа", резерву одной из оперативно-стратегических группировок и военным, которые будут прикрывать объекты критической инфраструктуры", - сообщил политик.

Смотрите также: Фронтовые бригады получили еще 7 комплексов РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячи километров линии боестолкновения. Государство не выделяет на эту программу ни копейки, она финансируется за счет Порошенко, а также благодаря сотрудничеству с отдельными громадами и благотворителями.