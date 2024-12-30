Военные получили еще 8 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". ФОТО
Петр Порошенко за год передал Силам обороны 90 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Восемь комплексов военные получили накануне Нового года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
В состав комплексов входят "Старлинки", зарядные станции EcoFlow, генераторы, ПДТР "Ай-Петри" и пикапы, на которых установлен шестикупольный РЭБ, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV.
"Наше собственное производство комплексов ПДТР работает в режиме 24/7 без праздников. Это потому, что эффективность их безупречна, а значит и заинтересованность в комплексах в ВСУ огромная. Они ежедневно сажают КАБы и успешно уничтожают разведку противника на линии соприкосновения", - рассказал Порошенко.
"Сегодня передаем восемь комплексов "Ай-Петри" подразделению ударных БПЛА "Птахи Мадяра", элитному спецподразделению СБУ "Альфа", резерву одной из оперативно-стратегических группировок и военным, которые будут прикрывать объекты критической инфраструктуры", - сообщил политик.
Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячи километров линии боестолкновения. Государство не выделяет на эту программу ни копейки, она финансируется за счет Порошенко, а также благодаря сотрудничеству с отдельными громадами и благотворителями.
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зе! знову почне щось на нього вигадувати))
Суть: Це був експеримент, який в Україні проводився вперше - як підтримати місцеві громади, щоб гроші йшли не тільки у бюджети великих міст, а доходили й до малих сіл. Бо місцеві громади краще знають, як розпорядитися коштами на користь людей.
Підприємства, до яких має відношення офіційний мільярдер Петро Порошенко, сплатили податків в український бюджет за період повномасштабної війни більше 16'000'000'000 гривень. Окремо податки заплатив і Порошенко. Тому в нього виникла наступна ідея: щоб його ПДФО платилося за новим місцем реєстрації в депресивній громаді. Він зареєструвався в Городківці й сплатив громаді податки за 2023 та 2024 роки. І громада сама прийняла рішення, на що найнеобхідніше витратити ці кошти.
Чому саме в Городківці? По-перше, Порошенко мав чіткий наказ від батька Олексія Петровича (який помер влітку 2021 року) - зробити для Городківки щось важливе, бо саме тут він займався благодійністю, саме в цьому регіоні він заснував свої підприємства, які сьогодні б'ють всі рекорди ефективності та сплачують величезну кількість податків. По-друге, тому що влада забрала у місцевого самоврядування військове ПДФО і позбавила громади десятків мільярдів гривень. І хтось мусив подбати, аби хоч би одна громада не постраждала.
Загальна сума сплачених Петром Порошенком ПДФО в цьому селищі в 2023році - 81'582'000 гривень.
Водночас, іншим пріоритетом Порошенка залишається допомога ЗСУ, бо для Перемоги потрібна зброя. З початку повномасштабного вторгнення «Фонд Порошенка», підприємства, «Європейська солідарність» та «Справа громад» вже передали на потреби Збройним силам устаткування на суму біля 7'500'000'000 гривень, з яких більше 6'500'000'000 - його з дружиною і дітьми власні кошти. І Порошенко закликає допомагати ЗСУ, підтримувати місцеві громади, впроваджувати культурні та мистецькі проекти і працювати заради нашої української перемоги!
https://t.me/officialeurosolidarity/13495 Нардеп з Євросолідарності Ніна Южаніна коментує результат унікального податкового експерименту з-за участі Петра Порошенка:
"Громада, яка запропонувала цей проект, вже використала частину коштів: почала будівництво і капітальний ремонт важливої дороги. Далі буде наступний проект - наступне місце реєстрації там, де йому запропонують реалізувати такий спільний проект".