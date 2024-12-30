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Военные получили еще 8 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". ФОТО

Петр Порошенко за год передал Силам обороны 90 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Восемь комплексов военные получили накануне Нового года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

РЕБ Ай-Петрі

В состав комплексов входят "Старлинки", зарядные станции EcoFlow, генераторы, ПДТР "Ай-Петри" и пикапы, на которых установлен шестикупольный РЭБ, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV.

"Наше собственное производство комплексов ПДТР работает в режиме 24/7 без праздников. Это потому, что эффективность их безупречна, а значит и заинтересованность в комплексах в ВСУ огромная. Они ежедневно сажают КАБы и успешно уничтожают разведку противника на линии соприкосновения", - рассказал Порошенко.

Порошенко передав ЗСУ РЕБ Ай-Петрі

"Сегодня передаем восемь комплексов "Ай-Петри" подразделению ударных БПЛА "Птахи Мадяра", элитному спецподразделению СБУ "Альфа", резерву одной из оперативно-стратегических группировок и военным, которые будут прикрывать объекты критической инфраструктуры", - сообщил политик.

Смотрите также: Фронтовые бригады получили еще 7 комплексов РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

РЕБ Ай-Петрі

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячи километров линии боестолкновения. Государство не выделяет на эту программу ни копейки, она финансируется за счет Порошенко, а также благодаря сотрудничеству с отдельными громадами и благотворителями.
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Топ комментарии
+27
Чудовий подарунок Збройним Силам.
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30.12.2024 20:04
+26
Пороху - респект. ✌
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30.12.2024 20:09
+21
В заголовку немає, але й тай ясно, що Порох передав

зе! знову почне щось на нього вигадувати))
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30.12.2024 20:20
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Чудовий подарунок Збройним Силам.
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30.12.2024 20:04 Ответить
Пороху - респект. ✌
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30.12.2024 20:09 Ответить
В заголовку немає, але й тай ясно, що Порох передав

зе! знову почне щось на нього вигадувати))
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30.12.2024 20:20 Ответить
Я також зрозумів, коли прочитав про доставку "Ай-Петрі". Дякую сім'ї Порошенків, "Справі громад" і партії ЄС. Велика подяка бійцям, які за допомогою цієї спецтехніки збережуть своє жмиття і приблизять нашу перемогу.
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30.12.2024 20:27 Ответить
вже всі знають, що Порошенко майнить какао-боби навіть взимку, тому у нього такі шалені прибутки. Це ж не дебільні серіали, з яких ніхєра не вдається інвестувати.
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30.12.2024 20:26 Ответить
юродивий, сьогодня хоч на курячі яйця заробив? я не кажу вже про перепелячі, бо на милостиню, ясна річ, їх не купиш.
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30.12.2024 21:03 Ответить
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30.12.2024 21:07 Ответить
Дякую ПОП.
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30.12.2024 20:28 Ответить
Дякуємо Порошенко. Проте не треба так невміло рекламувати Ай-Петрі. Прикривають тисячі кілометрів ? То 8 комплексів двічі прикриють лінію фронту ? Аби ж так ! Але це не докір Порошенко. Якщо його комплекси врятують навіть життя одного воїна, то це означає, що Порошенко рятує світ.
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30.12.2024 20:31 Ответить
Тому і прикривають тисячі кілометрів, що їх не один-два і навіть не вісім, а вже набагато більше
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30.12.2024 21:45 Ответить
читай уважно, - там мова йде за 90 комплексів, наданих ЗСУ впродовж повномасштабного вторгнення
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30.12.2024 22:42 Ответить
Розумієш, друже, мені цікаво не "вивести на чисту воду когось", а робота цих комплексів та їх ефективність. 8 комплексів можуть закрити лінію фронту. А 90 - це ж Україна ! Проте дрони ворога на фронті як зграї горобців літають. Ось в чому проблема. Для мене.
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31.12.2024 11:49 Ответить
Мабуть, і 90-та таких комплексів малувато буде, щоб закрити ними всю лінію фронту. Тим більше, ці комплекси також завжди під потенційним ударом ворога, і можуть знищуватися. Але в інфі йдеться про часткове закриття лінії фронту за допомогою цих комплексів, хоча би на лінії дії окремих підрозділів, які отримують ці комплекси.
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31.12.2024 12:25 Ответить
Добре.
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30.12.2024 20:54 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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30.12.2024 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0dfk61RbgzU Петро Порошенко відзвітував про успішне завершення есперименту з забезпечення коштами невеликих місцевих громад.https://www.youtube.com/watch?v=0dfk61RbgzU Понад 150 млн гривень отримала Городківська громада на Вінниччині з податків Порошенка. (дивіться це відео)
Суть: Це був експеримент, який в Україні проводився вперше - як підтримати місцеві громади, щоб гроші йшли не тільки у бюджети великих міст, а доходили й до малих сіл. Бо місцеві громади краще знають, як розпорядитися коштами на користь людей.
Підприємства, до яких має відношення офіційний мільярдер Петро Порошенко, сплатили податків в український бюджет за період повномасштабної війни більше 16'000'000'000 гривень. Окремо податки заплатив і Порошенко. Тому в нього виникла наступна ідея: щоб його ПДФО платилося за новим місцем реєстрації в депресивній громаді. Він зареєструвався в Городківці й сплатив громаді податки за 2023 та 2024 роки. І громада сама прийняла рішення, на що найнеобхідніше витратити ці кошти.
Чому саме в Городківці? По-перше, Порошенко мав чіткий наказ від батька Олексія Петровича (який помер влітку 2021 року) - зробити для Городківки щось важливе, бо саме тут він займався благодійністю, саме в цьому регіоні він заснував свої підприємства, які сьогодні б'ють всі рекорди ефективності та сплачують величезну кількість податків. По-друге, тому що влада забрала у місцевого самоврядування військове ПДФО і позбавила громади десятків мільярдів гривень. І хтось мусив подбати, аби хоч би одна громада не постраждала.
Загальна сума сплачених Петром Порошенком ПДФО в цьому селищі в 2023році - 81'582'000 гривень.
Водночас, іншим пріоритетом Порошенка залишається допомога ЗСУ, бо для Перемоги потрібна зброя. З початку повномасштабного вторгнення «Фонд Порошенка», підприємства, «Європейська солідарність» та «Справа громад» вже передали на потреби Збройним силам устаткування на суму біля 7'500'000'000 гривень, з яких більше 6'500'000'000 - його з дружиною і дітьми власні кошти. І Порошенко закликає допомагати ЗСУ, підтримувати місцеві громади, впроваджувати культурні та мистецькі проекти і працювати заради нашої української перемоги!

https://t.me/officialeurosolidarity/13495 Нардеп з Євросолідарності Ніна Южаніна коментує результат унікального податкового експерименту з-за участі Петра Порошенка:
"Громада, яка запропонувала цей проект, вже використала частину коштів: почала будівництво і капітальний ремонт важливої дороги. Далі буде наступний проект - наступне місце реєстрації там, де йому запропонують реалізувати такий спільний проект".
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30.12.2024 22:49 Ответить
Ан Мур:А,ви прошу пана на автомобілі проїдьте в Городківку,а потім будете розповідати за експеримент.Там знаходиться цукровий завод.А,щоб доставити сировину,везуть її грузовтми авто які мають вагу повністю загружені під 40-50 тон.То,там танковий полігон,а цей "екпертмент" вже 30 років знищує всі дороги Вінничини.
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30.12.2024 23:55 Ответить
питання надмірної ваги ваговозів і завданої ними шкоди входять до компентенції інших інституцій держави, зокрема поліції та відповідного контрольного підрозділу Автодору.
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31.12.2024 12:27 Ответить
Дякуємо.
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31.12.2024 07:26 Ответить
Дякую
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02.01.2025 02:55 Ответить
 
 