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ДТП (7453) ГСЧС (4847) Ивано-Франковская область (901) Ивано-Франковский район (1) Насташино (1)

5 человек погибли, в том числе несовершеннолетние: на Прикарпатье произошло смертельное ДТП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Насташино на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. 5 человек погибли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытию к месту вызова спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушек и трех парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Также на месте происшествия спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, с целью предотвращения возгорания.

К ликвидации ДТП было привлечено 19 спасателей и 4 единицы техники. На месте происшествия работала психолог ГУ ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь и поддержку очевидцам и родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня.

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Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
Смертельна ДТП у Насташиному на Прикарпатті
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Топ комментарии
+6
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31.12.2024 10:13
+5
По суті дітей шкодо, це трагедія АЛЕ!!!Безнаказанність породжує вседозволеність. Перевищення швидкості разом з кермуванням в стані алкогольного сп'яніння повинно прирівнюватись до свідомого замаху на вбивство з відповідним покаранням. Я гадаю, що не перше перевищення швидкості, водій свідомо на це пішов. Це ж яка швидкість має були, що легковик в хлам? Ще в автошколах повинні відосики показувати, до чого призводять грубі порушення ПДР.
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31.12.2024 10:58
+4
І знову BMV - це що марка автомобіля така смертельна чи на них одні самовбивці їздять? Не винних людей шкода!
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31.12.2024 11:12
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31.12.2024 10:13 Ответить
Знов БМВ? Це вже звучить як діагноз-- водій БМВ.
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31.12.2024 11:41 Ответить
Черговий "понторез" знищив себе та своїх пасажирів.
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31.12.2024 11:42 Ответить
Сумно само собою,але судячи по диску- малолєтки на bmw,група ризику
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31.12.2024 10:43 Ответить
Поліціянти встановили, що 20-річний водій автомобіля "БМВ 520", мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смугу зустрічного руху. Він зіткнувся з вантажівкою "DAF", за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова.

Поліціянти також з'ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс "БМВ" не відповідала встановленим нормам.

У результаті аварії водій та його четверо пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, загинули на місці.

Водій вантажівки тверезий.
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31.12.2024 10:49 Ответить
Батьки напевно бачили що там зношена літня гума...Заощадили...
Якби мобілізували з 20 років, міг би вижити!
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31.12.2024 12:40 Ответить
По суті дітей шкодо, це трагедія АЛЕ!!!Безнаказанність породжує вседозволеність. Перевищення швидкості разом з кермуванням в стані алкогольного сп'яніння повинно прирівнюватись до свідомого замаху на вбивство з відповідним покаранням. Я гадаю, що не перше перевищення швидкості, водій свідомо на це пішов. Це ж яка швидкість має були, що легковик в хлам? Ще в автошколах повинні відосики показувати, до чого призводять грубі порушення ПДР.
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31.12.2024 10:58 Ответить
І знову BMV - це що марка автомобіля така смертельна чи на них одні самовбивці їздять? Не винних людей шкода!
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31.12.2024 11:12 Ответить
шкодааа , была бы если бы они ****....сь в другое авто с семьей и детьми , а эти соски знали на чем они едут и с кем !!!!
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31.12.2024 11:43 Ответить
смертельны уроды ,которые в них летают...правда недолго...
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31.12.2024 12:30 Ответить
Олег ви помиляєтесь, марка авто не впливає. На іньших марках теж льотають й вбиваються. Просто у вас так влаштована пам'ять що ви тільки BMW пам'ятаєте.
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31.12.2024 13:07 Ответить
Ой ну коли вже буде якась наука ,за що загинули діти ?
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31.12.2024 11:32 Ответить
это естественный отбор...
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31.12.2024 12:31 Ответить
я в 20 лет отслужив в Советской армии два года , устоившись на авиационный завод ТОКАРЕМ ,даже не мечтал о ,,запорожце,, !!! А сегодня жизнь стала скоротечной и долго не живут !!!(((
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31.12.2024 11:41 Ответить
да по.....!!! правила ГЛАСЯТ : в населенном пункте скорость ограниченна 50км/час .водитель обьязан при выборе скорости учитывать погодные условия !!! им было насрать на свои жизни нарушая все и везде ,а мне по..... на их жизни тем более !!! жизнь жестокая штука (((( Зайцева в Харькове никого не научила ??? а надо ЗНАТЬ !!!
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31.12.2024 11:51 Ответить
Почалися новорічні святкування?
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31.12.2024 12:08 Ответить
В Україні час забороняти користування легковиками BMW. Бо це вже нашестя якесь. А бажаючих користуватись цим брендом ставити на облік як потенційних суіцидників і вбивць.
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31.12.2024 12:48 Ответить
Сходіть до лікаря, може у Вас ще є шанс.
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31.12.2024 13:09 Ответить
Тільки після Вашого запрошення у британську клініку.
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31.12.2024 13:49 Ответить
Давайте ще заборонимо користуватися сірниками! Що Ви несете? Винна не БМВ, а люлина яка керувала!
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31.12.2024 14:04 Ответить
Господи, що ви за люди. Завжди потрібно смайлики ставити? Але якщо серьйозно то гонщиків на БМВ набагато більше ніж на таких самих потужних Мерсах з тої ж цінової категорії і яких приблизно так само в одиницях як і перших. Міські спорткари інших марок не враховуємо бо кількістно їх набагато менше в Україні.
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31.12.2024 14:27 Ответить
 
 