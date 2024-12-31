5 человек погибли, в том числе несовершеннолетние: на Прикарпатье произошло смертельное ДТП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Насташино на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. 5 человек погибли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытию к месту вызова спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушек и трех парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Также на месте происшествия спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, с целью предотвращения возгорания.

К ликвидации ДТП было привлечено 19 спасателей и 4 единицы техники. На месте происшествия работала психолог ГУ ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь и поддержку очевидцам и родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня.

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