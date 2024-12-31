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беспилотник (3138) Минобороны (9025) ремонт (1177)

Для ремонта БПЛА в любой точке и при любых условиях: в Украине разрабатывают мобильную мастерскую для беспилотников. ФОТО

Украинский производитель и Министерство обороны совместно работают над созданием специализированной мобильной мастерской для беспилотников.

Об этом сообщает оборонное ведомство, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель мастерской - удовлетворить потребность Сил обороны Украины в эффективном полевом ремонте и восстановлении широкого спектра беспилотных авиационных комплексов украинского производства.

Отмечается, что куратором новой разработки является Главное управление оборонных инноваций Министерства обороны.

майстерня для бпла

"Наши военные имеют золотые руки, но мы также знаем, что они вынуждены ремонтировать летательные аппараты в сложных полевых условиях. Чтобы этот процесс стал более удобным и эффективным, мы хотим улучшить условия работы мастеров. Новинка попадет на фронт только с учетом пожеланий тех, кто будет ею пользоваться", - прокомментировал подполковник Евгений Ткаченко, начальник Управления беспилотных авиационных систем Главного управления оборонных инноваций.

майстерня для бпла

Как рассказали в Минобороны, базой для мастерской станет специальное транспортное средство повышенной проходимости. Это даст возможность ремонтировать беспилотники практически в любой точке страны и при любых погодных условиях. Автономность мастерской будет достигнута благодаря собственной системе питания мощностью 11 кВт, средствам связи и двухдиапазонным роутерам.

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Транспорт будет обустроен рабочими местами для проведения работ по монтажу, ремонту, наладке электронного оборудования, выполнения сварочных работ. Также будут установлены передвижные стеллажи и полки для рабочих инструментов и оборудования, которые легко демонтируются и могут быть вынесены наружу.

майстерня для бпла

Кроме того, предусмотрена возможность зонирования салона для отделения мест с повышенным выделением вредных веществ.

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Топ комментарии
+4
Респект!...
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31.12.2024 16:31
+4
Боюсь, що коли її розроблять, а потім сертифікують, а потім допустять до застосування у ЗСУ, вже й ремонтувати буде нічого... Щоб не робило це зелене лайно у них все у майбутньому часі, тільки велике крадівництво на часі і негайно!
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31.12.2024 16:40
+2
Бачу на світлинах дешеві китайські паяльні станції, фени, і тримачі "third hand". Закуплені оптом в ноунейм онлайн магазині у косооких 3.14дарів, перепродані з 300% націнкою через фірму-прокладку, зараєстровану вчора за адресою сиіттєзвалища.

Мультиметр по поєднанню кольорів корпусу схожий на Uni-T, а шурупокрут - на "Дніпро-М", що в принципі непогано.

Не видно на фото портативних паяльників, які можуть працювати від автомобільного акумулятора 12В та від павербанка, не видно осцилографів, та тестерів внутрішнього опору літієвих акумуляторів які мастхев для ремонту електроніки такого типу.
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31.12.2024 16:55
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Респект!...
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31.12.2024 16:31 Ответить
Боюсь, що коли її розроблять, а потім сертифікують, а потім допустять до застосування у ЗСУ, вже й ремонтувати буде нічого... Щоб не робило це зелене лайно у них все у майбутньому часі, тільки велике крадівництво на часі і негайно!
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31.12.2024 16:40 Ответить
Якщо на сертифікації можна буде вкрасти мільйони - то все зроблять в якості показухи. Таких майстерень треба сотні на всю довжелезну лінію фронту і з огляду на об'єми застосувпння БПЛА в ******** війні
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31.12.2024 16:57 Ответить
Бачу на світлинах дешеві китайські паяльні станції, фени, і тримачі "third hand". Закуплені оптом в ноунейм онлайн магазині у косооких 3.14дарів, перепродані з 300% націнкою через фірму-прокладку, зараєстровану вчора за адресою сиіттєзвалища.

Мультиметр по поєднанню кольорів корпусу схожий на Uni-T, а шурупокрут - на "Дніпро-М", що в принципі непогано.

Не видно на фото портативних паяльників, які можуть працювати від автомобільного акумулятора 12В та від павербанка, не видно осцилографів, та тестерів внутрішнього опору літієвих акумуляторів які мастхев для ремонту електроніки такого типу.
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31.12.2024 16:55 Ответить
Це не Uni-T, в них перемикач режимів чорний або чорно-помаранчевий. Радше виглядає на YATO YT-73081 за ціну ледь 400 грн. І так, могли б трішки модерніший і якісніший девайс взяти. Я подібний ще 30 років тому купляв. Ще й ті щупи дуже неякісні. За паяльники/фен згоден - той що на фотці відвертий шлак. Блок живлення (на полиці) також з бюджетних.

Бачу на полиці ще щось накидано, важко розібрати, можливо і осцилограф там лежить - зараз вони вже дуже компактні.

Додам що до завершеної картини майстерні треба було б мати гліттер для зварювання батарей і 3D принтер. Для літієвих батарей ще треба потужний зарядний пристрій з функцією розряду.

Цікаво що біля кожного робочого місця є шланг підключення пневмоінструменту. Наявність шурупокрута якби натякає що можливо і пневмо від їхньої марки десь сховано.
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31.12.2024 18:10 Ответить
Інвертор MUST буде дуже гучний, також кожне робоче місце повинно бути з індивідуальною витяжкою прямо над місцем пайки. Інакше сильний шум та дим не дадуть можливості нормально працювати в такому обмеженому просторі.
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31.12.2024 16:59 Ответить
Там витяжка розміщена на #непришийкобиліхвіст місці. Більшість інструментів на фото - дешевий масовий Аліекспрес. Цвкаво, скільки ця кибитка дядячка Хунвейбіна коштуватиме для держбюджету.
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31.12.2024 17:04 Ответить
Як раз індивідуальні витяжки над кожним робочим місцем видно. Задум непоганий, але інструменти-китайський ширпотреб. Та й судячи з фото, розмір модуля майстерні чималенький. Думаю, буде проблематично її сховати від агентурної чи повітряної розвідки противника. А враховуючи дальність польоту тих же Ланцетів (до 60 км), то й розміщувати її прямо на фронті нп вийде, доведеться возити БПЛА в ремонт за 50-60 км. Але це лише думка не професіонала...
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31.12.2024 17:09 Ответить
Дроч і дєрібан. Ремонтувати дрони в полі на позиції це дуже погана ідея - прилетить. Дрони збираються і налаштовуються на базах, в лабах і майстернях які розташовані десь в 15...20 км від передової.
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31.12.2024 19:16 Ответить
Знову продаж майбутнього.
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31.12.2024 20:38 Ответить
 
 