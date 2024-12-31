Для ремонта БПЛА в любой точке и при любых условиях: в Украине разрабатывают мобильную мастерскую для беспилотников. ФОТО

Украинский производитель и Министерство обороны совместно работают над созданием специализированной мобильной мастерской для беспилотников.

Об этом сообщает оборонное ведомство, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель мастерской - удовлетворить потребность Сил обороны Украины в эффективном полевом ремонте и восстановлении широкого спектра беспилотных авиационных комплексов украинского производства.

Отмечается, что куратором новой разработки является Главное управление оборонных инноваций Министерства обороны.

"Наши военные имеют золотые руки, но мы также знаем, что они вынуждены ремонтировать летательные аппараты в сложных полевых условиях. Чтобы этот процесс стал более удобным и эффективным, мы хотим улучшить условия работы мастеров. Новинка попадет на фронт только с учетом пожеланий тех, кто будет ею пользоваться", - прокомментировал подполковник Евгений Ткаченко, начальник Управления беспилотных авиационных систем Главного управления оборонных инноваций.

Как рассказали в Минобороны, базой для мастерской станет специальное транспортное средство повышенной проходимости. Это даст возможность ремонтировать беспилотники практически в любой точке страны и при любых погодных условиях. Автономность мастерской будет достигнута благодаря собственной системе питания мощностью 11 кВт, средствам связи и двухдиапазонным роутерам.

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Транспорт будет обустроен рабочими местами для проведения работ по монтажу, ремонту, наладке электронного оборудования, выполнения сварочных работ. Также будут установлены передвижные стеллажи и полки для рабочих инструментов и оборудования, которые легко демонтируются и могут быть вынесены наружу.

Кроме того, предусмотрена возможность зонирования салона для отделения мест с повышенным выделением вредных веществ.

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