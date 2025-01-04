Сутки в Донецкой области: 5 человек ранены, под обстрелами находились 4 района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, есть пострадавшие и разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 4 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Повреждены многочисленные дома и админздания в Андреевке и Богатыре Великоновоселковской громады.

Покровский район

В Покровске повреждены 2 дома; в Зверевом поврежден гараж.

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Краматорский район

В Лимане 1 дом разрушен и 4 повреждены. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 18 домов. В Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке повреждены 4 частных дома, газопровод и линия электропередач; в Николаевке повреждены 5 частных домов и промышленное здание; в Иванополье повреждены 3 дома.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Северске повреждены 13 домов.

Также отмечается, что всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 298 человек, в том числе 42 ребенка.