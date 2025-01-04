РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11325 посетителей онлайн
Новости Фото
400 0

Сутки в Донецкой области: 5 человек ранены, под обстрелами находились 4 района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, есть пострадавшие и разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 4 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Повреждены многочисленные дома и админздания в Андреевке и Богатыре Великоновоселковской громады.

Покровский район

В Покровске повреждены 2 дома; в Зверевом поврежден гараж.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Славянск и Северск: 5 человек ранены, в том числе 2-летний мальчик, его мать в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Обстріли Донеччини 3 січня

Краматорский район

В Лимане 1 дом разрушен и 4 повреждены. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 18 домов. В Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке повреждены 4 частных дома, газопровод и линия электропередач; в Николаевке повреждены 5 частных домов и промышленное здание; в Иванополье повреждены 3 дома.

Читайте: Рашисты переодеваются в гражданское и обходят передовые позиции ВСУ в Торецке, - военный

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Северске повреждены 13 домов.

Обстріли Донеччини 3 січня

Также отмечается, что всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 298 человек, в том числе 42 ребенка.

Обстріли Донеччини 3 січня

Автор: 

обстрел (27259) Донецкая область (9700) Бахмутский район (398) Волновахский район (218) Краматорский район (243) Покровский район (574)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 