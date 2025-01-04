Дроны уже изменили войну, они берегут жизни людей и компенсируют дефицит другого оружия, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский отметил, что важнейшим инструментом в борьбе с оккупантом стали дроны, и Украина и в дальнейшем будет наращивать работу в этом направлении.
Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Дроны стали одними из важнейших инструментов в борьбе с оккупантом. И на фронте, и во вражеском тылу. Дроны уже изменили войну. Берегут жизни наших людей и компенсируют дефицит другого оружия, в частности артиллерии, благодаря чему можем защищаться и уничтожать оккупантов", - отметил президент.
Также он поблагодарил всех, кто работает над тем, чтобы преимущество в дронах было именно за Украиной.
"Благодарю всех, кто производит и поставляет, кто обучает и кто ищет новые технические решения и развивает нашу армию. Мы будем и в дальнейшем наращивать работу в этом направлении, чтобы технологии помогали нашему государству достигать своих целей", - добавил Зеленский.
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він допомагає ЗСУ,
як порох, бутусов, юсупова, як всі волонтери...
правда не за свої, а за державні кошти...
хоч мав не тицяти а забеспечити всім, без тих кого я назвав...
тож дуже причетний, бо позитивний чи негативний але результат його діяльності є!!!
і якщо всі навкруги просять дрони, то результат негативний, але йому *****
***** своїм виродкам мільйон таки поставив
не те що наш балабан
він зцілив неходячого воїна, каже після зустрічі зі мною той встав і пішов
І саме тому дронами не була забезпечена 155 бригада "Анна Київська" від слова зовсім?! В результаті шалені втрати, багато хлопців в полоні, Макрон в шоці, бо Франція готувала бригаду та оснашувала важкою технікою. ***** аплодує тобі, хрипатий слуга кремля, ти фахово саботуєш все від мобілізації, до оснашення наших військ. У яників-медведчуків-симоненків так би ніколи не вийшло, а ти з єрмачньой чудово справляєшся.
Але при умові якщо є дрони, а не лозунги про дрони.