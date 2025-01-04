Дроны уже изменили войну, они берегут жизни людей и компенсируют дефицит другого оружия, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил, что важнейшим инструментом в борьбе с оккупантом стали дроны, и Украина и в дальнейшем будет наращивать работу в этом направлении.

Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны стали одними из важнейших инструментов в борьбе с оккупантом. И на фронте, и во вражеском тылу. Дроны уже изменили войну. Берегут жизни наших людей и компенсируют дефицит другого оружия, в частности артиллерии, благодаря чему можем защищаться и уничтожать оккупантов", - отметил президент.

Также он поблагодарил всех, кто работает над тем, чтобы преимущество в дронах было именно за Украиной.

Также читайте: Украина интегрирует ИИ в дроны для противодействия массированным атакам России, - WSJ

"Благодарю всех, кто производит и поставляет, кто обучает и кто ищет новые технические решения и развивает нашу армию. Мы будем и в дальнейшем наращивать работу в этом направлении, чтобы технологии помогали нашему государству достигать своих целей", - добавил Зеленский.

Также читайте: Украина производит более 96% дронов для фронта, - Шмыгаль



















