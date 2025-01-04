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Дроны уже изменили войну, они берегут жизни людей и компенсируют дефицит другого оружия, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил, что важнейшим инструментом в борьбе с оккупантом стали дроны, и Украина и в дальнейшем будет наращивать работу в этом направлении.

Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны стали одними из важнейших инструментов в борьбе с оккупантом. И на фронте, и во вражеском тылу. Дроны уже изменили войну. Берегут жизни наших людей и компенсируют дефицит другого оружия, в частности артиллерии, благодаря чему можем защищаться и уничтожать оккупантов", - отметил президент.

Также он поблагодарил всех, кто работает над тем, чтобы преимущество в дронах было именно за Украиной.

Также читайте: Украина интегрирует ИИ в дроны для противодействия массированным атакам России, - WSJ

"Благодарю всех, кто производит и поставляет, кто обучает и кто ищет новые технические решения и развивает нашу армию. Мы будем и в дальнейшем наращивать работу в этом направлении, чтобы технологии помогали нашему государству достигать своих целей", - добавил Зеленский.

Также читайте: Украина производит более 96% дронов для фронта, - Шмыгаль

Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони
Зеленський про дрони

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) дроны (3951) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+15
А ты тут каким боком ? Зелёные ушлёпки на дронах смогли хорошо нажиться.
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04.01.2025 12:47
+14
То вже,чесно,викликає роздратування...Десь у нас щось получається,десь у нас добре - так він тут же туди і піариться по повній.І відразу там все шляк трафляє,і вже там не получається,і вже недобре...Так було на початку повномасштабки,коли він шастав по закордонам а наші звільняли Київську,Харківську,Сумську області.Він побачив і тут же прибіг сюди "долучитись до перемоги" і на тому перемога сі скінчила...Розумію що то неправильно критикувати президента під час війни,але нічого не можу зробити,не можу чомусь чути отой мекаючий-бекаючий хрип,викликає все роздратування...
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04.01.2025 12:46
+12
Особливо ''мульйон'' від смарагдового.
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04.01.2025 12:32
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Ух ты! Заметил!
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04.01.2025 12:31 Ответить
Він давно замєтіл - півтора роки через таможню не впускали коптери, люди правдами і неправдами протягували для фронту поштучно.
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04.01.2025 19:08 Ответить
Особливо ''мульйон'' від смарагдового.
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04.01.2025 12:32 Ответить
Потужно проснувся?
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04.01.2025 12:34 Ответить
І чого тоді народ масово валить в СЗЧ? Бережуть вони людей, ага...
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04.01.2025 12:43 Ответить
І це навіть не весільні дрони. А це те ***** в окулярах? За кордоном чухає свої яйця по 17? Чи ніжно гладить свою обвислу скумбрію по 8 грн?
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04.01.2025 12:44 Ответить
То вже,чесно,викликає роздратування...Десь у нас щось получається,десь у нас добре - так він тут же туди і піариться по повній.І відразу там все шляк трафляє,і вже там не получається,і вже недобре...Так було на початку повномасштабки,коли він шастав по закордонам а наші звільняли Київську,Харківську,Сумську області.Він побачив і тут же прибіг сюди "долучитись до перемоги" і на тому перемога сі скінчила...Розумію що то неправильно критикувати президента під час війни,але нічого не можу зробити,не можу чомусь чути отой мекаючий-бекаючий хрип,викликає все роздратування...
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04.01.2025 12:46 Ответить
Його вже не критикувати, його вже газдилити пора.. можна і ногами!
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04.01.2025 12:50 Ответить
А ви президента й не критикуєте. А те, що зараз займає місце, зовсім не президент, і не було ним навіть тоді, коли ще не вийшов п'ятирічний термін "каденції". Так, кривляка бездарний...
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04.01.2025 17:22 Ответить
А ты тут каким боком ? Зелёные ушлёпки на дронах смогли хорошо нажиться.
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04.01.2025 12:47 Ответить
як до чого???
він допомагає ЗСУ,
як порох, бутусов, юсупова, як всі волонтери...
правда не за свої, а за державні кошти...
хоч мав не тицяти а забеспечити всім, без тих кого я назвав...
тож дуже причетний, бо позитивний чи негативний але результат його діяльності є!!!
і якщо всі навкруги просять дрони, то результат негативний, але йому *****
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04.01.2025 14:45 Ответить
Особливо отой твій 1 000 000 дронів, сцу...ка.
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04.01.2025 12:47 Ответить
А про мільйон мін, мінометних, він не хоче потужно розповісти.... гнида хрипата....
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05.01.2025 09:13 Ответить
А про мобілізацію яку він саботував з осені 2023 року. Та за "побудовану" фортіфікацію тощо.
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05.01.2025 09:16 Ответить
в кацапів дронів більше
***** своїм виродкам мільйон таки поставив
не те що наш балабан
він зцілив неходячого воїна, каже після зустрічі зі мною той встав і пішов
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04.01.2025 12:50 Ответить
Може він пішов щоб не чути оте гундосіння😄
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04.01.2025 12:51 Ответить
Важко державі досягати своїх цілей, коли вони розходяться з цілями керівництва...Скоро його тексти будуть сяяти срібним блиском, як начищені фанфари.
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04.01.2025 12:59 Ответить
Дрони стали одними з найважливіших інструментів у боротьбі з окупантом. І на фронті, і у ворожому тилу. Дрони вже змінили війну. Бережуть життя і компенсують дефіцит іншої зброї, зокрема артилерії Джерело: https://censor.net/ua/p3528475
І саме тому дронами не була забезпечена 155 бригада "Анна Київська" від слова зовсім?! В результаті шалені втрати, багато хлопців в полоні, Макрон в шоці, бо Франція готувала бригаду та оснашувала важкою технікою. ***** аплодує тобі, хрипатий слуга кремля, ти фахово саботуєш все від мобілізації, до оснашення наших військ. У яників-медведчуків-симоненків так би ніколи не вийшло, а ти з єрмачньой чудово справляєшся.
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04.01.2025 13:09 Ответить
Коли про погане то Вавка ні причому.На "Єдиному гавнофоні " навіть негативні новини поряд з сюжетами про найвеличнішого не випускають.
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04.01.2025 15:27 Ответить
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04.01.2025 13:22 Ответить
А президент таки рооозумний....
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04.01.2025 13:41 Ответить
Проснулося
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04.01.2025 13:42 Ответить
А что ты сделал чтобы эти дроны были? Шут ***....ный
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04.01.2025 14:05 Ответить
Вєнька ЗЕлупєнька, це ми і без тебе знаємо. Ти коли суче дитя красти перестанеш?
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04.01.2025 14:59 Ответить
Вотетопарень,ну голова.Никто и представить не мог такого.
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04.01.2025 15:13 Ответить
Так це правда.
Але при умові якщо є дрони, а не лозунги про дрони.
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04.01.2025 16:33 Ответить
 
 