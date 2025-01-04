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Россияне почти 10 раз обстреляли Никопольщину: пострадали 3 человека, повреждена инфраструктура и 17 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 4 января российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области примерно 10 раз. Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Три человека получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"За день агрессор атаковал Никопольщину с десяток раз. Накрывал район из тяжелой артиллерии. Применил дроны-камикадзе. Громко было в самом Никополе, Марганецкой и Мировской громадах", - говорится в сообщении.

К сожалению, есть пострадавшие.

Лысак добавил, что повреждены 17 частных домов и 5 хозяйственных построек. Изуродованы инфраструктура, автобус и 4 легковушки, газопровод. Нанесли оккупанты ущерб и промышленному и коммунальному предприятиям.

Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня
Обстріл Нікопольщини 4 січня

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Напомним, сегодня российские войска ударили из артиллерии по Никополю: 3 человека ранены, есть повреждения

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