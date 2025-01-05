РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости Фото
13 959 20

Ликвидирован начальник штаба батальона оккупантов "Шторм-Осетия" Мельникова и его водителя, - ГУР. ВИДЕО

29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак в Запорожье воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР Минобороны "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "шторм.осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "кама" Мельникова и его водителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков. Сперва операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое. Оба оккупанта уничтожены", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы ГУР с помощью FPV-дронов уничтожили бронетехнику, ретрансляторы и средства РЭБ врага. ВИДЕО

лікавідовано окупанта мельникова

Ранее в ГУР сообщали, что оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России.

Автор: 

ликвидация (3563) Запорожская область (3097) ГУР (434) война в Украине (3998)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Оце гарна робота
показать весь комментарий
05.01.2025 10:22
+21
...крутіше за епізод голлівудського блокбастеру
показать весь комментарий
05.01.2025 10:25
+19
Піду сала з'їм....
показать весь комментарий
05.01.2025 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амінь...
показать весь комментарий
05.01.2025 10:20 Ответить
Оце гарна робота
показать весь комментарий
05.01.2025 10:22 Ответить
...крутіше за епізод голлівудського блокбастеру
показать весь комментарий
05.01.2025 10:25 Ответить
концерт кабздоха, це тепер не тільки пєстні та танці чудових танцюристів, яким нічого не заважає отжигать )), але й багато технічних та трюкових номерів ))
показать весь комментарий
05.01.2025 10:41 Ответить
Саме завдяки накладеним звуковим ефектам з формули 1.
Хоча і без того видовище просто супер!!!
показать весь комментарий
05.01.2025 12:24 Ответить
Піду сала з'їм....
показать весь комментарий
05.01.2025 10:25 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2025 10:26 Ответить
майстерно відхилилися від дрона ...результативненько підставилися
показать весь комментарий
05.01.2025 10:28 Ответить
На авто не було оформлено ні автоцивілки по території України ні "зеленої карти" - тому мабуть і зупиняли, щоб запитати....
Так некрасиво красиво вийшло!!!
показать весь комментарий
05.01.2025 10:31 Ответить
погоняли Всих парашників пишуться з малих букофф. а то почніть ще й "по батькові" вялічать.
показать весь комментарий
05.01.2025 10:36 Ответить
походу- спр1нтер був..)
показать весь комментарий
05.01.2025 10:53 Ответить
Добре цього півня закобздонили, щоб знали радниє і блізкіє рашистів!!
показать весь комментарий
05.01.2025 11:10 Ответить
Окрім пісенб Кобзона, у Пеклі його ще чекає триразовий на добу хараджий топ.
показать весь комментарий
05.01.2025 11:12 Ответить
Плачь Голівуд...
показать весь комментарий
05.01.2025 11:14 Ответить
І що ж воно таке пугливе?
показать весь комментарий
05.01.2025 11:34 Ответить
Нє ну красиво вийшло тут тобі і гонки і трюк і бабах . ПІЗДЄЦ .
показать весь комментарий
05.01.2025 11:34 Ответить
Нарешті КРАКЕН з'явився!!! І одразу з гарною новиною!!!
показать весь комментарий
05.01.2025 12:29 Ответить
Це ж треба так нажратися водяри, що руль не втримав і авто спалахнуло..
показать весь комментарий
05.01.2025 12:38 Ответить
Перевищення швидкості
показать весь комментарий
05.01.2025 14:10 Ответить
Тепер батальйон перейменують на "Шаурма-Отсосія".
показать весь комментарий
05.01.2025 18:50 Ответить
 
 