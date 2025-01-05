Ликвидирован начальник штаба батальона оккупантов "Шторм-Осетия" Мельникова и его водителя, - ГУР. ВИДЕО

29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак в Запорожье воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР Минобороны "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "шторм.осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "кама" Мельникова и его водителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков. Сперва операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое. Оба оккупанта уничтожены", - говорится в сообщении.

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Ранее в ГУР сообщали, что оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России.