Враг ударил из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО

Днем 5 января 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина.

Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь.

В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.

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