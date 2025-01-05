Враг ударил из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО
Днем 5 января 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина.
Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь.
В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.01.2025 13:37 Ответить Мне нравится 0
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий05.01.2025 14:13 Ответить Мне нравится 0
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