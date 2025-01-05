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Враг ударил из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО

Днем 5 января 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина.

Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь.

В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.

Также читайте: Россияне почти 10 раз обстреляли Никопольщину: пострадали 3 человека, повреждена инфраструктура и 17 домов. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстрел (27259) Никополь (1029) Днепропетровская область (3975) Никопольский район (203)


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05.01.2025 13:37 Ответить
Не розумію, кожен день орки луплять по славному Нікополю не якимись Іскандерами, а з арти та РСЗО уже всі звикли і навть коментарів тут ніяких. Невже не можна те все роз.башити?
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05.01.2025 14:13 Ответить
 
 