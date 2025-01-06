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Пограничники задержали переправщика с лодкой и двумя призывниками в Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Закарпатские пограничники разоблачили организатора незаконной переправки военнообязанных через границу в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатті затримано організатора незаконного переправлення через кордон

На Закарпатье офицеры оперативно-розыскного отдела "Дьяково" совместно с военнослужащими пограничной службы "Вилок" Мукачевского отряда задержали 52-летнего жителя области, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как отмечается, переправщик планировал получить 5500 долларов США от каждого клиента за перевозку в Венгрию через реку Тиса. Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения части аванса в размере 1000 долларов.

Двух граждан, которые пытались воспользоваться услугами дельца, также задержали. На них составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

О признаках преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), сообщено правоохранителям. Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено до семи лет лишения свободы, особенно если они осуществлялись способом, опасным для жизни.

На Закарпатті затримано організатора незаконного переправлення через кордон

Смотрите также: $8500 за "услугу": двое подростков сопровождали к Тисе киевлянина с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6463) уклонисты (854) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+3
пісня до кліпа:
- ми пливемо в Yellow Submarine,
Yellow Submarine, Yellow Submarine!
- утікаєм із Країни Мрій, із Країни Мрій!
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06.01.2025 17:36
+2
Це гурт The Beatles знімає кліп на саундтрек Yellow Submarine
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06.01.2025 17:29
+2
Харон. 2025
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06.01.2025 17:38
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Це гурт The Beatles знімає кліп на саундтрек Yellow Submarine
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06.01.2025 17:29 Ответить
пісня до кліпа:
- ми пливемо в Yellow Submarine,
Yellow Submarine, Yellow Submarine!
- утікаєм із Країни Мрій, із Країни Мрій!
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06.01.2025 17:36 Ответить
на такому човні, та ще зимою на повноводній річці вони реально могли стати підводниками.
переправники вже і на веслах економлять
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06.01.2025 17:43 Ответить
Так... Я колись на Чорному Черемоші справлявся на рафті - 18 кілометрів... Нас шестеро і інструктор. Два рази ледь не перекинулися... )
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06.01.2025 17:46 Ответить
Харон. 2025
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06.01.2025 17:38 Ответить
Вже випустили?
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06.01.2025 17:50 Ответить
Да это спам. Рекламирует канал по сравнительно честному способу отъема 8000 с доверчивых граждан(желающих эмигрировать)
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06.01.2025 18:03 Ответить
Продам оптом і в роздріб: човни гумові 1, 2, 3, 4 містні, надувні жилети, нарукавники, круги, навні іграшки тваринок: жирафів, дельфінів, лебедів, качок, крокодилів ті інш.! 😁
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06.01.2025 17:51 Ответить
1000 уьов?
25 папірців з написом 100 це буде 2500
де гроші, бійці?
щось тут не так
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06.01.2025 18:09 Ответить
 
 