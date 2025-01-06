Пограничники задержали переправщика с лодкой и двумя призывниками в Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Закарпатские пограничники разоблачили организатора незаконной переправки военнообязанных через границу в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье офицеры оперативно-розыскного отдела "Дьяково" совместно с военнослужащими пограничной службы "Вилок" Мукачевского отряда задержали 52-летнего жителя области, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как отмечается, переправщик планировал получить 5500 долларов США от каждого клиента за перевозку в Венгрию через реку Тиса. Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения части аванса в размере 1000 долларов.

Двух граждан, которые пытались воспользоваться услугами дельца, также задержали. На них составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

О признаках преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), сообщено правоохранителям. Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено до семи лет лишения свободы, особенно если они осуществлялись способом, опасным для жизни.

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