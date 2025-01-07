Рашисты обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть раненые и разрушения. ФОТО
Сегодня, 7 января 2025 года, утром войска РФ несколько раз обстреляли Семеновку Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеского обстрела 3 человека ранены, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения.
Все подробности Чаус обещает предоставить позже.
"Есть угроза повторного обстрела", - подчеркивает глава региона.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне сбросили 4 КАБа на Семеновку Черниговской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Досить цікаво пояснюють і про суржик, і про діалекти та говірки.
На урод (або уродка), послухай якою там розмовляють