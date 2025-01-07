Рашисты обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть раненые и разрушения. ФОТО

Сегодня, 7 января 2025 года, утром войска РФ несколько раз обстреляли Семеновку Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела 3 человека ранены, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения.

Также смотрите: За неделю один человек погиб и 15 ранены в результате российских атак на Черниговщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Все подробности Чаус обещает предоставить позже.

"Есть угроза повторного обстрела", - подчеркивает глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне сбросили 4 КАБа на Семеновку Черниговской области.