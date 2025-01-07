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Рашисты обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть раненые и разрушения. ФОТО

Сегодня, 7 января 2025 года, утром войска РФ несколько раз обстреляли Семеновку Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела 3 человека ранены, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения.

Также смотрите: За неделю один человек погиб и 15 ранены в результате российских атак на Черниговщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

обстріл Семенівки 7 січня 2025 року

Все подробности Чаус обещает предоставить позже.

"Есть угроза повторного обстрела", - подчеркивает глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне сбросили 4 КАБа на Семеновку Черниговской области.

Автор: 

обстрел (27327) Черниговская область (1138) Корюковский район (14) Новгород-Северский район (19) Семёновка (10) война в Украине (4082)


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А ця Семенівка - трохи не "сплошняком" - "російськомовна"!!! Їх сусіди недалекі , з Ріпок, "бальшєй па-беларуску, мовлять...".
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07.01.2025 10:24 Ответить
Раджу подивитися відео на ютуб-каналах @ideyaolexandrivna та @*******************
Досить цікаво пояснюють і про суржик, і про діалекти та говірки.
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07.01.2025 11:55 Ответить
"Детский сад, штаны на лямках..."
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07.01.2025 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kk88mLwlQik&t=182s

На урод (або уродка), послухай якою там розмовляють
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07.01.2025 20:43 Ответить
 
 