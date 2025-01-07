На надувном каяке за границу: ГПСУ задержала 26-летнего мужчину на Одесщине. ФОТО

Пограничники задержали мужчину в Одесской области, который пытался пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 26-летний мужчина. Он решил преодолеть ледяную водную преграду, экипировавшись надувным каяком и веслом.

"Планам гребца еще на старте заплыва помешали пограничники, которые патрулировали Кучурганский лиман. На нарушителя составлен админпротокол, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

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