На надувном каяке за границу: ГПСУ задержала 26-летнего мужчину на Одесщине. ФОТО
Пограничники задержали мужчину в Одесской области, который пытался пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержанный - 26-летний мужчина. Он решил преодолеть ледяную водную преграду, экипировавшись надувным каяком и веслом.
"Планам гребца еще на старте заплыва помешали пограничники, которые патрулировали Кучурганский лиман. На нарушителя составлен админпротокол, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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Мы, деды, сон ваших маленьких мам и пап по старинке охраняли. С лошадьми и собаками. Кони, они смирные были. А собаки дуры. Сколько их, погран отряде, не учили на спины бросаться, (их потом на заставах переучивали) всё норовили нарушителя ниже живота цапнуть. Считалось что так надёжней. Это в фильмах враги ножами собак бороли. В жизни они были другим заняты.
Я к чему?
Бросай курить, вставай на лыжи.Дроны на фронт, собак на границу. Хоть дуры, а пользу принесут. Она и догонит, и осудит, и приговор исполнит.
Моим плечам
К началу дня несёт меня
Мой дельтаплан, мой дельтаплан
(с)
Им и сытней, и проще на твёрдом берегу
Им не дано понять, что вдруг со мною стало
Что вдаль меня позвало, успокоит что меня