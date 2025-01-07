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На надувном каяке за границу: ГПСУ задержала 26-летнего мужчину на Одесщине. ФОТО

Пограничники задержали мужчину в Одесской области, который пытался пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 26-летний мужчина. Он решил преодолеть ледяную водную преграду, экипировавшись надувным каяком и веслом.

"Планам гребца еще на старте заплыва помешали пограничники, которые патрулировали Кучурганский лиман. На нарушителя составлен админпротокол, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Командир воинской части в Одессе требовал у подчиненных 30% выплат: его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

За кордон на надувному каяку. Прикордонники затримали чоловіка

Автор: 

Госпогранслужба (6463) Одесская область (3588)


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Топ комментарии
+8
здоровенне бугаїла здав екзамен на переплиття річки! тепер буде штурмувати Дніпро в районі Херсону!
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07.01.2025 14:00
+5
Навіть кайданки на нього наділи, такий здоровезний громило, ще їх роззброїть та щєлбаноф надайот
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07.01.2025 14:07
+3
Вони вже виїхали, а житло і земельна ділянка продана
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07.01.2025 14:48
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здоровенне бугаїла здав екзамен на переплиття річки! тепер буде штурмувати Дніпро в районі Херсону!
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07.01.2025 14:00 Ответить
Цим займається рашистська армія від якої ця ссикуняка втікла!
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07.01.2025 14:34 Ответить
Расстреливать нельзя. это наши люди. Это вы, молодёжь, всякими игрушками балуетесь. Коптеры всякие, дроны разные, заумные.
Мы, деды, сон ваших маленьких мам и пап по старинке охраняли. С лошадьми и собаками. Кони, они смирные были. А собаки дуры. Сколько их, погран отряде, не учили на спины бросаться, (их потом на заставах переучивали) всё норовили нарушителя ниже живота цапнуть. Считалось что так надёжней. Это в фильмах враги ножами собак бороли. В жизни они были другим заняты.
Я к чему? Бросай курить, вставай на лыжи. Дроны на фронт, собак на границу. Хоть дуры, а пользу принесут. Она и догонит, и осудит, и приговор исполнит.
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07.01.2025 15:33 Ответить
Навіть кайданки на нього наділи, такий здоровезний громило, ще їх роззброїть та щєлбаноф надайот
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07.01.2025 14:07 Ответить
ні, ви не шарите, то він напругу до тирасполя тягнув,
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07.01.2025 14:27 Ответить
Тре майструвати підводні човни
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07.01.2025 14:01 Ответить
Я пропонував повітряну кулю, але шось ніхто не ризикне
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07.01.2025 14:06 Ответить
Наивно это и смешно, но так легко
Моим плечам
К началу дня несёт меня
Мой дельтаплан, мой дельтаплан
(с)
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07.01.2025 14:08 Ответить
подумають, що шахед і зіб'ють )
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07.01.2025 14:18 Ответить
Зато НАТА точно не зіб"є вони нічого не збивають
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07.01.2025 14:20 Ответить
до НАТИ треба ще долетіти
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07.01.2025 14:23 Ответить
Ну если подразделения ДПСУ на западной границе полностью укомплектованы и личным составом, и катерами, и дронами с тепловизорами - отчего бы не предположить что какой то ЗРК защищает небо Украины в районе государственной границы.
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07.01.2025 14:43 Ответить
Ну если подразделения ДПСУ на западной границе полностью укомплектованы и личным составом, и катерами, и дронами с тепловизорами, то чому вони ще не на фронті?
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07.01.2025 14:49 Ответить
С 41-го по 45-ый на Дальнем Востоке стояла Дальневосточная Армия. В среднем 750 тысяч красноармейцев. Картоху садили, рыбу ловили для всей страны. А любопытным сотрудники особого отдела объясняли, почему они (дальневосточники) не на фронте. Отак.
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07.01.2025 15:17 Ответить
Ага. Стояли. І кожного дня писали "рапóрт" з вимогою "направіть мєня в дєйствующую армію" (я в кінах бачив).
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07.01.2025 15:25 Ответить
cui prodest
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07.01.2025 15:51 Ответить
по правді скажу вам що це питання часу, впевнений роботи вже ведуться
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07.01.2025 15:32 Ответить
Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит
Им и сытней, и проще на твёрдом берегу
Им не дано понять, что вдруг со мною стало
Что вдаль меня позвало, успокоит что меня
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07.01.2025 14:12 Ответить
Країна мрій зеленського
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07.01.2025 14:29 Ответить
Це ж фейк, не було такого) Навіть картинка криво зроблена
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07.01.2025 14:37 Ответить
Якщо як перформанс або інсталяція, то норм
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07.01.2025 15:25 Ответить
А що, вам тільки "Буханку" керівництво надає? Приїдьте на крутому пікапі з кулеметом ДШК, глядіш, хлопці самі до вас підтягнуться. А так - по дописам - звичайний пенсіонер
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07.01.2025 16:03 Ответить
Навіщо дружині ідіот без геніталій?
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07.01.2025 14:53 Ответить
якби ж це було правдою....
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07.01.2025 18:42 Ответить
Пусть думают, что мы спортсмены (с)
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07.01.2025 14:34 Ответить
Дивно, не страшно вмерти в річці. А його родину , житло, земельну ділянку , тощо повинен захищати хтось інший!
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07.01.2025 14:39 Ответить
Вони вже виїхали, а житло і земельна ділянка продана
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07.01.2025 14:48 Ответить
А те що йому держава квартиру дала, вже нічого не значить?! А безкоштовна медицина?! А ой, стоп...
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07.01.2025 14:59 Ответить
Так, стопе, а коли це держава роздавала квартири?
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07.01.2025 15:01 Ответить
Та було таке, було. Ще безкоштовні гуртки там для дітей і все таке. Забезпечення ліками, гарне харчування в лікарнях, санаторний відпочинок. Справедливий захист поліції, знову ж таки. Тепер час державі повертати борги, а не через Тису тікати.
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07.01.2025 15:06 Ответить
Доречі про медицину, є безкоштовна і доволі якісна. І доречі є безкоштовні ліки від сімейного лікара по рецепту. Все це є. Просто не всі знають
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07.01.2025 15:08 Ответить
Зараз може й так. В мене, м'яко кажучи, трохи інший досвід, причому неодноразовий. Гарно запам'яталося.
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07.01.2025 15:09 Ответить
а якщо нічого і нікого не має?
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07.01.2025 18:43 Ответить
от впіймали його, а тепер уявіть, що це диверсант, його документи там перевіряти сильно не будуть, кинуть десь в штурмовики, а він там виведе техніку з ладу.
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07.01.2025 14:58 Ответить
Ти адессіт, Мішка - а это значит...
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07.01.2025 19:09 Ответить
 
 