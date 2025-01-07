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Конфликт во время мер оповещения в Днепре: в Нацполиции говорят, что мужчина не предоставил документы и ножом ранил правоохранителя. ФОТО

По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепре полиция проводит проверку. Во время отказа предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что известно о конфликте?

Как отмечается, происшествие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы выбрали клоуна, уверен, что вы за него голосовали", - представитель ТЦК на Фастовщине поскандалил с женщиной из-за мобилизации. ВИДЕО

Чоловік підрізав поліцейського у Дніпрі

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Позиция мужчины

По данным правоохранителей, 45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.

Автор: 

Днепр (4426) ТЦК (537)


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Топ комментарии
+23
Відколи працівники ТЦК стали правоохоронцями?
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07.01.2025 15:28
+15
Куди прийдуть? В Естонію?
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07.01.2025 15:26
+15
Потрібно,щоб цих бусіфікаторів відправили в підрозділи до тих,кого вони бусіфікували!
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07.01.2025 15:34
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Прийдуть кацапи і тебе визволять,ждун задньпривідний
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07.01.2025 15:25 Ответить
Куди прийдуть? В Естонію?
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07.01.2025 15:26 Ответить
Чекаєш братушок, ********?
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07.01.2025 15:29 Ответить
Відколи працівники ТЦК стали правоохоронцями?
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07.01.2025 15:28 Ответить
ну наскільки я зрозумів тцк ходили там із поліцаями
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07.01.2025 15:40 Ответить
Фірма POLICE теж не має ніякого відношення до охорони правопорядку.
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07.01.2025 16:15 Ответить
А за яким законом працівникам ТЦК, на відміну від поліції, дозволяється застосування сили до цивільних? ТЦК це взагалі орган управління, ті хто входить в групу оповіщення є посадовими особами, і їх права та обов'язки наділені кабінетом міністрів. Щось ніде немає в постановах кабінету міністрів про право посадовими особами ТЦК застосовувати фізичний примус.
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07.01.2025 16:38 Ответить
Каб.мін. не законодавчий, а виконавчий орган влади. Так що ви правий. Просто людям на вуха вішають лапшу коли ці так звані "тцк" або "поліція" розповідає про якийсь постанови каб міну, видаючи ці постанови за закон. Стаття 92 Конституції - там читко сказано, що саме законами👈 визначаються права і обов'язки громадян.
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08.01.2025 11:02 Ответить
И ТЦК и Полиция являются в первую очередь гражданами страны, а во вторую очередь госслужащими, выполняющими порученную им работу. Если они превышают свои полномочия, то следует обращаться в суд. Но никакая Конституция не дает право кому-бы то ни было размахивать ножом. Это покушение на жизнь работника, выполняющего порученную работу. В США наверняка последовал - бы выстрел на поражение.
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08.01.2025 16:17 Ответить
"тцк" -ні є державними службовцями, ця організація є "юридичною особою приватного права", а держана організація має бути "юридичною особою публічного права". 👈
Також почитайте уваажно 17 статтю Конституції де читко вказано, що військові формування не можно використовувати проти цивільних. Також в Україні контрактна армія, і кожен має право підписувати або не підписувати контракт , а примушування до контракту - це є злочин.
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08.01.2025 20:33 Ответить
Я в Киеве неоднократно видела такую проверку документов
Все вежливо,спокойно
Проверили - и разошлись
Доставать нож - это за гранью
У кого нормального есть при себе нож?
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07.01.2025 15:31 Ответить
У кожного ... час зараз не спокійний
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07.01.2025 17:07 Ответить
У меня нет
Можно и без оружия решить многие проблемы
А то будет как в Америке после вьетнамской войны
Не хотелось бы...
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07.01.2025 17:17 Ответить
А що там було ?
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07.01.2025 17:19 Ответить
Интернет вам в помощь
Там много всего было
Проще сказать - чего там не было...
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07.01.2025 17:21 Ответить
будут в одной роте служить)
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07.01.2025 15:31 Ответить
Знаєте, думаю було б добре аби військові якоїсь з бригад, та хоча б навіть 155-ї, виступили зі зверненням припинити мобілізацію, осудили дії ТЦК і сказали що військові і самі впораються, не можна примушувати воювати мирних людей.
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07.01.2025 15:34 Ответить
Тобто ти бедеш бухати, гуляти, валятись на дівані, а хтось буде загибатися в окопі !?
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07.01.2025 15:41 Ответить
Именно так....
Пусть метелятся другие
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07.01.2025 15:47 Ответить
От саме так і думають мамині жоржинки, народжені не для війни.
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07.01.2025 15:49 Ответить
Може статися що я своє відвоював. Третій місяць лікуюся, вчора нарешті сам шкарпетки зміг натягти.
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07.01.2025 15:47 Ответить
Выздоравливайте!!!!
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07.01.2025 15:52 Ответить
Бережи Вас Боже!🙏🙏🙏
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07.01.2025 17:14 Ответить
Честь тобі та повага
але, скажи одну річ
ти за робочо-селянську армію чи служити мають всі?
мені59 пішов, я інвалід.
ав трц неможупройти через кількість молодих, здорових биків
якихніхто неловить, чомусь.
я ж хожу в тцк як на роботу,
оповіщення, це мордою в асфаль чи донесення інформації
тобі подобається щопрез дав бронь двом мільйонам здорових мужиків
включно з мусарами
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08.01.2025 22:08 Ответить
"військові і самі впораються". А знаєте таке і буде. Депутати проголосують за те щоб кожна бригада сама собі набирала поповнення. І ТЦК в такому випадку будуть не потрібні. Але тоді не ображайтеся що Вас будуть відловлювати військові для поповнення своїх втрат.
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07.01.2025 15:52 Ответить
Тоді військові розпочнуть свій "рекрутинг" з тих, хто вже носить форму, - з поліцаїв та тцкунів. Їх якраз вистачить.
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07.01.2025 16:18 Ответить
Ну тоді, пуля-дура.... Ніж в горло, чи гранатка під ноги..... і буде це усім хто носить форму, без розбору - вже діти усіх військових називають тцкашниками, які забрали їх брата, тата....
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07.01.2025 16:25 Ответить
А людей в російській формі поважаєш?
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07.01.2025 17:06 Ответить
😂 правда в очі коле??? Чи просто думати немає чим? Подивися усі відео, що наробили з людьми тцк і спитай в кожного чи поважають вони їх??? Тоді подумай, якщо є чим, в чому вони ходять і в чому Військові..... Але Вам це недано.... Слава Україні! ПТН - *****!
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07.01.2025 20:57 Ответить
Крім тцкашників ніхто не ходить по формі у містах, звичайним військовим це давно заборонили.
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08.01.2025 17:27 Ответить
Так они так и делают уже
Они свои полигоны уже открывают
Им бы еще деньги на все отдать
И мы войну выиграем месяца через три
Вот этого президент и боится
И делает все- чтобы мы не выиграли
И у него отлично получается ,кстати
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07.01.2025 17:25 Ответить
Такого опа не допустить
бо бійці з бригад не питатимуть чий ти син, брат чи чи кум
і кому ти можеш подзвонити
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08.01.2025 22:15 Ответить
А может поднять лапки кверху и подставить свой тыл москалям?
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08.01.2025 16:20 Ответить
Потрібно,щоб цих бусіфікаторів відправили в підрозділи до тих,кого вони бусіфікували!
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07.01.2025 15:34 Ответить
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07.01.2025 15:36 Ответить
А ти там під яким ніком клацаєш ?
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07.01.2025 17:09 Ответить
Качки у спортклубах качають м'язи для телок та ждуть , покі дохляки сільські , яких нахапали на вулицях тцк з полицаями здобудуть їм перемогу щоб кадиривці не дай Боже дійшли до них та не згвалтували їх телок у них на очах, забравши мерседеса. Це дуже слушна поведінка. Дуже.
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07.01.2025 15:43 Ответить
Це психічне свідомо вибрала зону, а не військо!
І це краще, чим воно б сікалося на командира...
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07.01.2025 15:44 Ответить
Покажите мне - кто на войне
Скажет слово поперек хорошему командиру
Хотелось бы посмотреть на этого камикадзе
Окоп на передовой
Любому вправит мозги
Лучше всякой тюрьмы
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07.01.2025 15:50 Ответить
До речі, в радянській а тепер і в українській армії пістолети видають виключно офіцерам.
Причина проста. Це зброя для самозахисту командира від своїх підлеглих.
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07.01.2025 16:10 Ответить
Ти в армії служив ?
Про яку зброю самозахистку ти виплітаєш, коли у підлеглих автомат чи кулемет?
В караулі, наприклад, офіцери були з пістолем, а караульні з автоматом - офігенний самозахист.
П.С.
Не від того ти лікуєшся....
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07.01.2025 16:23 Ответить
Я й зараз служу. І зброя у всіх без винятку весь час у руках. ; Караул;.
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07.01.2025 16:54 Ответить
" - Папа, я, як виросту вивчусь на ахвіцера чи на командіра. А шо луччє: ахвіцер чи командір?" (С)
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07.01.2025 16:27 Ответить
Так ти охвицер? Так і скажи
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07.01.2025 16:49 Ответить
Мда... просто уявляю собі ситуацію. Їдеш ти кудись по своїм ділам, нікого не чіпаєш. Аж тут до тебе дойобуються на вокзалі якісь гопи і ти вже ні по яким своїм ділам нікуди не їдеш.
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07.01.2025 15:51 Ответить
Це називається ОПОВІЩЕННЯ🤣🤣🤣🤣
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07.01.2025 15:53 Ответить
Зэлэный_Змий

Мда... просто уявляю собі ситуацію. Їдеш ти кудись по своїм ділам, нікого не чіпаєш. В животі приємно гріє випита чекушечка. Війна, сотні тисяч загиблих, за 100 км від тебе в промерзлих окопах саме помирають українські Воїни. Аж тут до тебе дойобуються на вокзалі якісь ТЦК з поліцією з метою перевірити чому ти не захищаєш країну і свою родину, ти витягаєш ножа і вже ні по яким своїм ділам нікуди не їдеш.
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07.01.2025 16:01 Ответить
600 тисяч ментів "не захищають свою країну і родину", ще кількасот тисяч депутатів різних рівнів і інших працівників шапіто теж десь *************. Але претензії чомусь тільки до цього чоловʼяги.
Але я писав не про те. Просто подумки уявив ситуацію і не зміг придумати більш огидного і принизливого способу потрапити в лави ЗСУ. Ну хіба шо ТЦКшники ще б вивернули його кармани і побили б у відділку.
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07.01.2025 16:10 Ответить
Ну, зате ти воюєш. В інтернеті за сРусь-матушку і за хрюсскій мір в Україні.
Біженець-активіст, курва.
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07.01.2025 16:16 Ответить
Та куди мені до тебе... ти ж танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, ти не брав.
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07.01.2025 16:24 Ответить
А я повторюю. Ти працюєш на кацапів. Не здивуюся якщо ти не в Нідерландах, а на ТОТ під проксі.
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07.01.2025 16:51 Ответить
Звичайно. В Мацкві на лубянці сиджу . І пости через гугл транслейт пишу. Я ж з тобою не сперечаюся
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07.01.2025 17:03 Ответить
В тилу воюєш?
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07.01.2025 16:10 Ответить
Три роки майже по тилах. Типу Тернів під Лиманом.
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07.01.2025 16:13 Ответить
3 роки ти не можеш там служити ,,і служба в тебе добра-весь час бачу тут
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07.01.2025 16:24 Ответить
Пора вже оте "правоохоронця" в лапки брати. Одні мусора, немає правоохоронців
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07.01.2025 15:59 Ответить
А ще цікаво, на що ніхто не звернув уваги. На фото замість хочаб лінійки мусорня для вимірювання розміру ножа використовує пожмакану ч\б роздруківку з кольорового оригіналу. Так і зубочистку до розмірів двуручного фламберга привести можна
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07.01.2025 16:04 Ответить
Ну, у вас в Нідерландах взагалі заборонено з ножами ходити, навіть у вигляді брелока до ключів.
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07.01.2025 16:08 Ответить
Я ношу з собою ножа. Звичка після Дарниці. Якось конфуз був - приїхав в Брюсель в музей Європарламенту, а там хлоп - рамка з секʼюріті. Довелось ножа здати, вони його запакували в конвертик і повернули на виході. І ще ржали, що мене звуть Джон Рембо.
Тож можеш мені розповісти шо заборонено в НЛ а шо ні
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07.01.2025 16:14 Ответить
Слідкуй щоб руків'я гладеньке було і без гострих виступів.
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07.01.2025 16:17 Ответить
То нехай слідкують ті, хто до мене надумає дорватися.
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07.01.2025 16:22 Ответить
А раптом по п'яні проти кадирівців биконеш?
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07.01.2025 16:52 Ответить
Ти головне дивися по пʼяні проти ТЦКшника не бикони
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07.01.2025 17:00 Ответить
Військових вони і в цивільному відразу бачать. Так що за себе хвилюйся.
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07.01.2025 17:05 Ответить
Військових може і бачать. А форумних киздунів можуть і не побачити. Тож я за тебе переживаю
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07.01.2025 17:07 Ответить
нещасні поліцаї не мають грошей на кольоровий принтер
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07.01.2025 16:10 Ответить
тцкуни та поліцаї такі самі комбатанти. присягу давали але зрадили та перейшли на іншу сторону.
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07.01.2025 16:56 Ответить
Відео з бодікамеритми звичайно не побачимо, повіримо речникам
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07.01.2025 16:56 Ответить
 
 