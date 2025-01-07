Конфликт во время мер оповещения в Днепре: в Нацполиции говорят, что мужчина не предоставил документы и ножом ранил правоохранителя. ФОТО
По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепре полиция проводит проверку. Во время отказа предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Что известно о конфликте?
Как отмечается, происшествие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.
В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Позиция мужчины
По данным правоохранителей, 45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.
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Також почитайте уваажно 17 статтю Конституції де читко вказано, що військові формування не можно використовувати проти цивільних. Також в Україні контрактна армія, і кожен має право підписувати або не підписувати контракт , а примушування до контракту - це є злочин.
Все вежливо,спокойно
Проверили - и разошлись
Доставать нож - это за гранью
У кого нормального есть при себе нож?
Можно и без оружия решить многие проблемы
А то будет как в Америке после вьетнамской войны
Не хотелось бы...
Там много всего было
Проще сказать - чего там не было...
Пусть метелятся другие
але, скажи одну річ
ти за робочо-селянську армію чи служити мають всі?
мені59 пішов, я інвалід.
ав трц неможупройти через кількість молодих, здорових биків
якихніхто неловить, чомусь.
я ж хожу в тцк як на роботу,
оповіщення, це мордою в асфаль чи донесення інформації
тобі подобається щопрез дав бронь двом мільйонам здорових мужиків
включно з мусарами
Они свои полигоны уже открывают
Им бы еще деньги на все отдать
И мы войну выиграем месяца через три
Вот этого президент и боится
И делает все- чтобы мы не выиграли
И у него отлично получается ,кстати
бо бійці з бригад не питатимуть чий ти син, брат чи чи кум
і кому ти можеш подзвонити
І це краще, чим воно б сікалося на командира...
Скажет слово поперек хорошему командиру
Хотелось бы посмотреть на этого камикадзе
Окоп на передовой
Любому вправит мозги
Лучше всякой тюрьмы
Причина проста. Це зброя для самозахисту командира від своїх підлеглих.
Про яку зброю самозахистку ти виплітаєш, коли у підлеглих автомат чи кулемет?
В караулі, наприклад, офіцери були з пістолем, а караульні з автоматом - офігенний самозахист.
П.С.
Не від того ти лікуєшся....
Мда... просто уявляю собі ситуацію. Їдеш ти кудись по своїм ділам, нікого не чіпаєш. В животі приємно гріє випита чекушечка. Війна, сотні тисяч загиблих, за 100 км від тебе в промерзлих окопах саме помирають українські Воїни. Аж тут до тебе дойобуються на вокзалі якісь ТЦК з поліцією з метою перевірити чому ти не захищаєш країну і свою родину, ти витягаєш ножа і вже ні по яким своїм ділам нікуди не їдеш.
Але я писав не про те. Просто подумки уявив ситуацію і не зміг придумати більш огидного і принизливого способу потрапити в лави ЗСУ. Ну хіба шо ТЦКшники ще б вивернули його кармани і побили б у відділку.
Біженець-активіст, курва.
Тож можеш мені розповісти шо заборонено в НЛ а шо ні