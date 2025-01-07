Конфликт во время мер оповещения в Днепре: в Нацполиции говорят, что мужчина не предоставил документы и ножом ранил правоохранителя. ФОТО

По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепре полиция проводит проверку. Во время отказа предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что известно о конфликте?

Как отмечается, происшествие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Позиция мужчины

По данным правоохранителей, 45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.