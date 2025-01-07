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День на Никопольщине: россияне совершили более 20 атак дронами, артиллерией и РСЗО. ФОТО

Враг совершил более 20 атак на Никопольский район Днепропетровщины различными типами вооружения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Более двух десятков атак. По Никопольщине в течение дня враг ударил из РЗСВ "Град", сбросил боеприпас с БпЛА, применял дроны-камикадзе. А еще - обстрелял из тяжелой артиллерии. Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах", - рассказал глава администрации.

В районе повреждены частное предприятие, админздание, шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Повреждены также полдесятка солнечных панелей и несколько линий электропередач.

Никто из людей не пострадал.

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Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 7 січня

Росіяни продовжують бити по Нікопольщині

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