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18-летний парень поджег райсуд в Николаеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители в Николаеве задержали 18-летнего поджигателя Корабельного районного суда, который устроил пожар на заказ. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

"В Николаеве полицейские задержали 18-летнего поджигателя админздания районного суда. Фигурант выполнил "заказ" от так называемого куратора. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения", - говорится в сообщении.

Пожар в здании суда

Как отметили в полиции, сообщение о пожаре в административном помещении суда по улице Самойловича в Николаеве поступило вечером 5 января. В результате возгорания был поврежден один из кабинетов. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

хлопець підпалив райсуд у Миколаєві
хлопець підпалив райсуд у Миколаєві

Полицейские на месте происшествия изъяли фрагменты горения и другие вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу. Следствием было установлено, что причиной возгорания админздания стал умышленный поджог.

Во время розыскных мероприятий, в частности благодаря изучению записей с камеры видеонаблюдения, подключенной к системе "Безопасный город", полицейские установили злоумышленника, который поджег здание суда. Задержали парня в арендованной квартире.

хлопець підпалив райсуд у Миколаєві

хлопець підпалив райсуд у Миколаєві

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Как действовал злоумышленник?

Как установили правоохранители, 18-летний николаевец действовал по заказу так называемого куратора. Он заранее подготовил инструменты для преступления - молоток и зажигательную смесь, выбрал здание и умышленно его поджег.

Все свои действия он записывал на видео и отправил "заказчику" как подтверждение выполненной работы и для получения денежного вознаграждения.

Во время санкционированного обыска у злоумышленника изъяли мобильные телефоны сим- и банковские карты, которые он использовал для коммуникации с заказчиком.

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хлопець підпалив райсуд у Миколаєві на замовлення
хлопець підпалив райсуд у Миколаєві на замовлення

Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

Николаев (2154) Николаевская область (2130) поджог (1077) суд (25110) Николаевский район (61)


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Золотий генофонд.
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07.01.2025 20:21 Ответить
Це все результат псевдореформ МОН, дайте ще більше вседозволеності підліткам в школах, ще більше дитиноцентризму, щоб у них взагалі причинно- наслідкових зв'язків не формувалось. Почекайте, ще НУШівці не дозріли...
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07.01.2025 20:24 Ответить
не вдалось заробити стартовий капітал. Бізнес-план не спрацював.
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07.01.2025 20:36 Ответить
Бєз памперсав? Насітєль храмасомав....
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07.01.2025 20:51 Ответить
під час війни тільки РОЗСТРІЛ
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07.01.2025 22:38 Ответить
Це результат виховання брехливими марафонами, концертами "95 кварталу". Да "какая разница".
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08.01.2025 09:10 Ответить
А где дети этих "управленцев", депутатов и др.? Может они на передовой, а этих мальчишек, девчёнок в 2019 и далее годах "величайший" уговаривал, что "какая разница" за ответные выстрелы по врагу наказывали штрафом и т. д. Сам четырежды ухилянт какой пример показал молодежи? Оманом?
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08.01.2025 15:46 Ответить
 
 