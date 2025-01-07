18-летний парень поджег райсуд в Николаеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители в Николаеве задержали 18-летнего поджигателя Корабельного районного суда, который устроил пожар на заказ. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Николаевской области.
"В Николаеве полицейские задержали 18-летнего поджигателя админздания районного суда. Фигурант выполнил "заказ" от так называемого куратора. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения", - говорится в сообщении.
Пожар в здании суда
Как отметили в полиции, сообщение о пожаре в административном помещении суда по улице Самойловича в Николаеве поступило вечером 5 января. В результате возгорания был поврежден один из кабинетов. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Полицейские на месте происшествия изъяли фрагменты горения и другие вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу. Следствием было установлено, что причиной возгорания админздания стал умышленный поджог.
Во время розыскных мероприятий, в частности благодаря изучению записей с камеры видеонаблюдения, подключенной к системе "Безопасный город", полицейские установили злоумышленника, который поджег здание суда. Задержали парня в арендованной квартире.
Как действовал злоумышленник?
Как установили правоохранители, 18-летний николаевец действовал по заказу так называемого куратора. Он заранее подготовил инструменты для преступления - молоток и зажигательную смесь, выбрал здание и умышленно его поджег.
Все свои действия он записывал на видео и отправил "заказчику" как подтверждение выполненной работы и для получения денежного вознаграждения.
Во время санкционированного обыска у злоумышленника изъяли мобильные телефоны сим- и банковские карты, которые он использовал для коммуникации с заказчиком.
Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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