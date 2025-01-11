Полиция задержала 23-летнего мужчину, пытавшегося поджечь флаги погибшим военным на Майдане Незалежности. ФОТО
Полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который пытался повредить флажки, установленные на Майдане Независимости в память о павших защитниках.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Нарушителем оказался 23-летний киевлянин.
Сейчас с ним работают следователи.
Напомним, что ранее в сети распространилось видео, на котором молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных на Майдане Независимости в столице.
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+23 Ihor Ihor #577453
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+21 Володимир Омельянов
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+20 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий11.01.2025 19:23
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А хлопця треба на фронт копати окопи, щоб дурью не маявся ( без суда )
я сам для нього "окопчик" викопаю і засиплю...
Чи вiн iз зелених?
І ще одне - він же ж таки не підпалив ті прапорці, тому строк може бути невеликим (якщо взагалі буде). Як на мене, то відео схоже на постановку.
Де ті уйобки, котрі кажуть що молодь - несовкова і це наше майбутнє, а всі старі - совки і їх потрібно якнайшвидше позбутись?
Щось увесь час на підпалах молодих ловлять.
Абсурдний абсурд!
На мою думку,мобілізувати потрібно по кількості від сім"ї з призовного віку 18 років.І похер бронь. В одних сім"ях виходить по 2-3 чоловіків призовного віку ,воюють , отримують повістки,в інших 18-25 річні "мамині черешні " і татко заброньований.
Певно,трохи цинічно,але як інакше?
Тільки короткі люстрації, не довше 3 метрів!
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