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Полиция задержала 23-летнего мужчину, пытавшегося поджечь флаги погибшим военным на Майдане Незалежности. ФОТО

Полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который пытался повредить флажки, установленные на Майдане Независимости в память о павших защитниках.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушителем оказался 23-летний киевлянин.

затримано чоловіка, який підпалював прапорці

Сейчас с ним работают следователи.

затримано чоловіка, який підпалював прапорці

Напомним, что ранее в сети распространилось видео, на котором молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных на Майдане Независимости в столице.

Смотрите также: Очередной памятник Ленину пал. На этот раз в Одесской области

Автор: 

задержание (6679) Киев (25587) вандализм (604)


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Топ комментарии
+23
Нарешті!!!! А якби наряд поліції на Хрещатику не втикав у смартфони, сидячи у теплому салоні Рено Дастер, а патрулював, то цього покидька взяли б тієї ж ночі.
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11.01.2025 19:15
+21
Ось таке воно бидло ,це вже якою кінченою істотою треба бути.
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11.01.2025 19:10
+20
Підори скоро на вул. Володимирській, під СБУ, співатимуть "Я - уззкій !!!" з такою безхребетністю правоохоронців.
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11.01.2025 19:23
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чому ще ц1лий..??((
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11.01.2025 19:08 Ответить
Не цілий, а Чому живий ???!!!
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11.01.2025 20:33 Ответить
Ще дитина, 23 рочки, поцілуйте в дупу…
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11.01.2025 20:59 Ответить
это избиратель
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12.01.2025 00:07 Ответить
Неужели опять скажут что "помутнение рассудка"? Недавно одного такого поймали по аналогичным действием и списали все на психоз. Но тут очевидно систематические действия как и с случаями поджога машин воинов ЗСУ
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11.01.2025 19:09 Ответить
Раша платить .
А хлопця треба на фронт копати окопи, щоб дурью не маявся ( без суда )
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11.01.2025 19:13 Ответить
не варто !
я сам для нього "окопчик" викопаю і засиплю...
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11.01.2025 20:29 Ответить
Україна- правова держава. Але на ялинку запросити можно
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11.01.2025 20:31 Ответить
Ось таке воно бидло ,це вже якою кінченою істотою треба бути.
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11.01.2025 19:10 Ответить
Підор хотів бабла пА льоХкаму срубіть.
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11.01.2025 19:12 Ответить
А де фото i адрес "хероя" ?
Чи вiн iз зелених?
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11.01.2025 19:15 Ответить
Таких виродків потрібно спалювати так само на вогнищі, яке розпалили російські фашисти.
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11.01.2025 19:15 Ответить
На держак, пітора.
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11.01.2025 19:35 Ответить
Нарешті!!!! А якби наряд поліції на Хрещатику не втикав у смартфони, сидячи у теплому салоні Рено Дастер, а патрулював, то цього покидька взяли б тієї ж ночі.
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11.01.2025 19:15 Ответить
Ну мы не наказываем таких, мы же не россия. Мы альтернативно добрые.
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11.01.2025 19:16 Ответить
Витратили лімон гривень на затримання, потім тихенько відпустять, а за цей час всіляка шалупєнь ще скоїла купу злочинів і залишилася непокараною.
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11.01.2025 19:16 Ответить
23 года, генофонд
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11.01.2025 19:19 Ответить
Підори скоро на вул. Володимирській, під СБУ, співатимуть "Я - уззкій !!!" з такою безхребетністю правоохоронців.
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11.01.2025 19:23 Ответить
Та в истории любого народа всегда были подобные "козлы" и предатели и иуды и колабаранты. Любой народ покрывал себя и Славой и Позором.
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11.01.2025 19:19 Ответить
Розстріляти одного-другого і третій шмаркач не полізе. І чому на камері приховано обличчя і немає прізвища, імені та адреси проживання?
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11.01.2025 19:20 Ответить
Запхнути йому в дупу кацапську трьохкольоровку та підпалити.
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11.01.2025 19:21 Ответить
мерзенний недоумок...
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11.01.2025 19:23 Ответить
Ні. Це ворог.
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11.01.2025 19:32 Ответить
У мене промайнула думка, стосовно таких виродків - а може це ще один спосіб уникнути мобілізації? Хоча йому ще тільки 23 роки, але він розумний, сяде в буцигарню завчасно, бо раптом завтра зменшать призовний вік. Інакше я не розумію, навіщо було так відкрито знімати себе на відео. На олігофрена він не дуже схожий.
І ще одне - він же ж таки не підпалив ті прапорці, тому строк може бути невеликим (якщо взагалі буде). Як на мене, то відео схоже на постановку.
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11.01.2025 19:25 Ответить
Спалити виродка живцем на майдані!
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11.01.2025 19:31 Ответить
На бутылку чорта москальского!
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11.01.2025 19:31 Ответить
Черговий заробітчанин чи просто придурок?
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11.01.2025 19:33 Ответить
майже впевнений, що якби цій какаразнічній хвойді притомні Українці на місті злочину пристойно начистили рило, то портновсько-зеленське кривосуддя виставило би їм максимальне покарання, а цього ж згодом просто відпустять чи навіть візьмуть в офіс дермака-татарова..
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11.01.2025 19:37 Ответить
Не чоловіка, а підлітка. Він ще два роки призову не підлягає навіть.
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11.01.2025 19:39 Ответить
Чому ця істота досі ціла ?
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11.01.2025 19:43 Ответить
Золотий генофонд.
Де ті уйобки, котрі кажуть що молодь - несовкова і це наше майбутнє, а всі старі - совки і їх потрібно якнайшвидше позбутись?
Щось увесь час на підпалах молодих ловлять.
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11.01.2025 19:46 Ответить
Завтра буде відос з вибачаннями і відпустять підора
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11.01.2025 19:50 Ответить
Так цеж дитина ще ... нізя таких трогать . Йому ще нема 25 навіть ... Ви що ? Ми повинні , не помічати їх . і те що вони роблять ...промовчіть та пройдіть далі , якщо ви щось побачили ...
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11.01.2025 19:56 Ответить
При совка підліткам до 18 років давали не більше 10 , після 18 давали вже і 15 років і "вишку". А зараз в 23 дитна-ватна)
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11.01.2025 20:05 Ответить
Совок -не совок,але які ще обмеження діють до 25 роЧків, крім мобілізації ? Голосувати,-балотуватись,бухати,женитись,курити,-все давно вже офіційно дозволено! Крім Батьківщину захищати.Муйня якась...
Абсурдний абсурд!
На мою думку,мобілізувати потрібно по кількості від сім"ї з призовного віку 18 років.І похер бронь. В одних сім"ях виходить по 2-3 чоловіків призовного віку ,воюють , отримують повістки,в інших 18-25 річні "мамині черешні " і татко заброньований.
Певно,трохи цинічно,але як інакше?
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11.01.2025 21:14 Ответить
Допоки в Україні буде діяти група осіб із зелєрмаком та судівсько-прокурорська система татарова-портнова-лукаш, толку не буде щодо адекватного покарання таких осіб, що гадять Україні!
Тільки короткі люстрації, не довше 3 метрів!
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11.01.2025 20:02 Ответить
Я когда жил во Львовской области как переселенец в громаде маленького городка то кто то украл цветы с могилы только что поигибшего воина ЗСУ прямо с кладбища. Цветы и суток там не простояли. Вся громада взвыла "ЭТО ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ! БОЛЬШЕ НЕКОМУ! Менты нас прессовали . А потом выяснилось что МЕСТНАЯ МАЛОЛЕТНЯЯ ДУРА те цветы украла и продала по дешовке.(один букетик 600 гривен стоил) А ОБВИНИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ потому что поверить не могли что это кто то из местных мог сделать.
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11.01.2025 20:21 Ответить
Интересная история. А вы откуда и чего выбрали именно львовскую область?
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11.01.2025 20:32 Ответить
Я не выбирал! Куда был эвакуационный поезд туда и ехал
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11.01.2025 20:36 Ответить
Зачем так эмоционально. Если правда - сочувствую. Вы ,кстати ,не ответили ,откуда прибыли?
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11.01.2025 20:53 Ответить
Я и сейчас на Донбассе нахожусь под КАБами. Вы думаете москали только по военным стреляют? Гражданских они не меньше бомбят. Соседний дом КАБом бахнули. Следующий дом мой на очереди под КАБ
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11.01.2025 21:03 Ответить
Про наступність у черзі за КАБом вашого будинку вам кацапи у телеграм повідомили???
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11.01.2025 21:12 Ответить
Хватит "клеить дурня" Все давно поняли что Донецкой области ЖОПА(ну хорошо не жопа а ДУПА). Ну не попадут в хату КАБом так расхерачат с арты. А то и оккупируют что еще хуже. Как говорится "кому повешенному быть тот не утонет"
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11.01.2025 21:17 Ответить
То чого чекаєте??? Нічого героїчного у статусі ждуна немає. Затямте, кацапські окупанти букетик квітів на вашу могилу не покладуть, якщо взагалі щось залишиться для поховання після КАБа. Якщо ви призовного віку - до ЗСУ, якщо більш поважних років - в евакуацію. Закордоння для вас відкрито, якщо уже пам"ять настільки засмічена образою за букетик квітів на Львівщині.
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11.01.2025 21:42 Ответить
На жаль до ЗСУ не можна. ВЛК мене списало. Признали непригодным с исключением с военного учета. Но с Донбасса надо сваливать ОДНОЗНАЧНО
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11.01.2025 21:50 Ответить
У меня нет" образи" за букетик. Просто я думал что у на в стране ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. А не презумпция виновности. Нельзя человека оклеветать и обвинить в чем либо без доказательств. А "ларчик просто открывался"! Громаде было намного проще обвинить переселенцев бездоказательно чем признать что ихние местные могли участвовать в этом богохульстве. Верно пословица гласит "НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ КОЛИ РОЖА КРИВА"
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11.01.2025 22:45 Ответить
Цей ваш допис - банальне ІПСО. І чим ви з цією вигадкою кращий за підпалювача пам"ятних прапорців???
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11.01.2025 20:32 Ответить
Езжайте во Львовскую область. В Червоноградский район. В город БЕЛЗ и спросите воровали ли цветы с кладбища их громады? И КТО УКРАЛ ЦВЕТЫ С ХЛЕВЧАНСКО КЛАДБИЩА Переселенцы или нет
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11.01.2025 20:39 Ответить
Це ще дитинка! Золотий фонд зеленої мразоти !
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11.01.2025 20:25 Ответить
А що там з приводу тих сопливих підорастів ,що по Хрещатику катались? Зелені папіки від мусорів вже відкупили?
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11.01.2025 20:27 Ответить
Молодь треба призвати на фронт, бо вони не мають що робити.
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11.01.2025 20:59 Ответить
Такого не грех и бусифицировать.
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11.01.2025 21:00 Ответить
найбезпечніше місце для подонка на найближчі ...дцать років це одиночка в застєнках СБУ

.
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11.01.2025 21:09 Ответить
Щоб здавав позиції?
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11.01.2025 21:47 Ответить
**** мразота, будь ты проклят!!!!!
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11.01.2025 21:14 Ответить
*****
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11.01.2025 21:43 Ответить
етнічний московит 100%
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11.01.2025 22:07 Ответить
Я вот представляю себе. Ну вот я в россию попал . И вижу могилы этих дибилов "хероев СВО". Но мне бы как нормальному человеку даже в голову бы не пришло их осквернять. То что что они убогие "тупари" то эт понятно. НО ОНИ ЖЕ УЖЕ МЕРТВЫ! Я что должен крушить их могилы? ВАРВАРСТВО все это.
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11.01.2025 23:19 Ответить
Це не порушник, це відкритий ворог. Знищити без жалю, щоб надалі він не міг знищувати українців.
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12.01.2025 00:05 Ответить
Это ребенок, мобилизации еще два года не подлежит, малышок
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12.01.2025 06:15 Ответить
Для тюрьмы возраст подходящий.
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12.01.2025 12:41 Ответить
 
 