Полиция задержала 23-летнего мужчину, пытавшегося поджечь флаги погибшим военным на Майдане Незалежности. ФОТО

Полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который пытался повредить флажки, установленные на Майдане Независимости в память о павших защитниках.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушителем оказался 23-летний киевлянин.

Сейчас с ним работают следователи.

Напомним, что ранее в сети распространилось видео, на котором молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных на Майдане Независимости в столице.

Смотрите также: Очередной памятник Ленину пал. На этот раз в Одесской области