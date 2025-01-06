Молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане в Киеве: его разыскивает полиция. ВИДЕО
В Киеве на Майдане Независимости молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео он обнародовал в соцсетях.
В полиции столицы заявили, что сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию.
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+25 Андрей Березюк #588542
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Скільки ж таких гнид навкруги.....
Температура спалаху етанола 13 град за шкалою Цельсія. Частіше за все, брудну фракцію етанолу, що не дотягує навіть до технічного продають як розпалювач.
Температура спалаху - мінімальна температура за якої можливо підпалити суміш повітря і парів рідини у відкритому тиглі. Думаю, що підпалюють від джерела горіння, яке і має "температуру полум`я в рази вища за 13*С". А Ви як гадаєте?
Тонкий шар спирту, розлитий по землі з температурою 1-3 градуси цельсію приймає цю температуру за час порядку секунди. Так що пружність парів над такою калюжею буде недостатньою навіть для спалаху, не кажучи вже про стійке горіння, навіть за умов повної відсутності вітру.
Якщо Ви спрямуєте паяльну лампу на калюжу спирту температури 1-3 градуси, то спочатку потужне полумя нагріє спирт до 13 град, він спалахне і нагрівшись до десь 20 градусів буде стійко горіти. Але якщо спрямувати полумя паралельно поверхні такої холодної калюжи, то досить тривалий час спирт не зегорятиметься.
В прикладі з дизельним пальним (температура спалазу яких як правило близько 55*С, але 61 теж прийнятно) робота, виконана циліндром при стисненні суміші, перетворюється на теплову енергію, температура суміші пальне-повітря піднімається значно вище 61 градуси і коли досягається температура спалаху, від калільної свічки відбувається спалах. Коли після певної кількості циклів при стисненні досягається температура самоспалаху (при даному тиску), потреби в калільних свічках вже немає і двигун виходить на робочий режим. Де Ви вбачаєте розбіжність з тим, що нижче 61*С відкрита поверхня дизпалива не може спалахнути на повітрі?
А в дизельному двигуні без свічок накалювання потрібно нагріти суміш парів дизпалива (плюс аерозоль дизпалива, але це несуттєво) і повітря вище температури самозаймання при тиску в 17-22 атмосфери.
Температура самозаймання- коли суміш парів і повітря ******** без джерела вогню.
Наприклад, температура самозаймання, етанолу 363°C, що суттєво вище температури спалаху в 13°C.
Підпалити якийсь Rolls Royce? Старшно, морду наб'ють - піду підпалю відзнаки загиблих воїнів.
Записатись в ЗСУ і вбити рашиста? Страшно, може уб'ють - піду застрелю жінку у Львові.
І т.п.
Але впевнений, і в цього вилупка знайдуться захисники. Хіба ж це вперше таке?
Одного урода повязать нє????
Гєнафонд, храмасома...