Молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане в Киеве: его разыскивает полиция. ВИДЕО

В Киеве на Майдане Независимости молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео он обнародовал в соцсетях.

В полиции столицы заявили, что сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздались взрывы: вражеский БПЛА в направлении столицы