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Молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане в Киеве: его разыскивает полиция. ВИДЕО

В Киеве на Майдане Независимости молодой человек пытался поджечь флажки, установленные в честь павших военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео он обнародовал в соцсетях.

В полиции столицы заявили, что сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздались взрывы: вражеский БПЛА в направлении столицы

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Киев (25572) вандализм (604)


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Топ комментарии
+25
Хвора істота...
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06.01.2025 09:49
+22
Не забувайте - це "золоте покоління", "майбутнє нації" і т.п.
Скільки ж таких гнид навкруги.....
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06.01.2025 09:51
+20
А взагалі звичайний терорист - готовий воювати лише зі слабкими.
Підпалити якийсь Rolls Royce? Старшно, морду наб'ють - піду підпалю відзнаки загиблих воїнів.
Записатись в ЗСУ і вбити рашиста? Страшно, може уб'ють - піду застрелю жінку у Львові.
І т.п.
Але впевнений, і в цього вилупка знайдуться захисники. Хіба ж це вперше таке?
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06.01.2025 09:55
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Хвора істота...
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06.01.2025 09:49 Ответить
Помиляєтеся. Це абсолютно здоровий зрілий пІдОр, морально готовий стріляти у спини українських воїнів. Ось до чого призводить толерантність влади і суспільства до кацапоязичія молоді, відсутність національно-патріотичного виховання у навчальних закладах та ігнорування з боку СБУ необхідності виявлення відверто ворожих до України кадрів з учительсько-викладацького загалу.
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06.01.2025 10:39 Ответить
"...численніші вони від піску́..."
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06.01.2025 10:55 Ответить
Київ. Хрещатик. Майдан. Ніч, Комендантська година. Вільно гуляє тіло у світлій куртці з пляшкою запалювальної рідини. А десь неподалік, ймовірно, біля Будику профспілок або Головпоштампту у салоні теплого Рено Дастер наряд патрульної поліції смачно втикає у смарфони з інстаграмами та тік-токами. Життя вдалося - фронт далеко. Агов, міністре внутрішніх справ !!!
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06.01.2025 11:33 Ответить
Так допоможи СБУ виявляти " неправильни учительські кадри". Ти вже хоч одного " кадра" виявив, чи більше по вкидам ?
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06.01.2025 11:35 Ответить
Дурка плаче
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06.01.2025 09:50 Ответить
Десять год тюрми йому!
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06.01.2025 09:50 Ответить
,,діти"", б.........
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06.01.2025 09:50 Ответить
Не забувайте - це "золоте покоління", "майбутнє нації" і т.п.
Скільки ж таких гнид навкруги.....
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06.01.2025 09:51 Ответить
Добре, ця мразота хімію не вчила.
Температура спалаху етанола 13 град за шкалою Цельсія. Частіше за все, брудну фракцію етанолу, що не дотягує навіть до технічного продають як розпалювач.
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06.01.2025 09:52 Ответить
До вiдома, температура полум`я в рази вища за 13*С. Схоже хлопак протролив полiцiю, щоби придiляла таким мiсцям увагу. Ще й антирекламу зробив, щоби який ступень не наробив лиха , за допомогою такого засобу.
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06.01.2025 10:11 Ответить
Дякую за цінну інформцію. Поділюся своєю і я.
Температура спалаху - мінімальна температура за якої можливо підпалити суміш повітря і парів рідини у відкритому тиглі. Думаю, що підпалюють від джерела горіння, яке і має "температуру полум`я в рази вища за 13*С". А Ви як гадаєте?
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06.01.2025 10:18 Ответить
Я в сувору науку лізти не буду, насправді для стійкого горіння потрібна ще більш висока температура, ніж температура спалаху - температура займання. Це коли швидкість випаровування рідини достатня для підтримання стійкого горіння. Я її для етанолу вже не памятаю. (Т спалаху памятав, бо по молодості мріяв перевести автомобілі в Україні на спирт.)
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06.01.2025 10:31 Ответить
Бу-га-га-га... Чому ви зациклились на випаровуваннi рiдини у тиглi. Якщо в тиглi буде низька температура, звiсно, що при пiднесеннi полум`я, спалахiв не буде, бо за низькоi температури, не випаруеться достатьньо речовини, щоби при пiднесеннi вiдкритого полум`я, стався спалах.. На вiдео ми не бачимо тигля. Ми бачимо, що вiдкрите полум`я приймае участь в нагрiвi речовини, щоби та випарувалась в достатнiй клькостi дл спалаху. Питання тiльки в тому, чи досить пiдведенного тепла у навколишне середовище, яке б розiгрiло повiтря навкруги речовини, щоби визвати випаровування речовини достатнього для спалаху. Стверджую, що в даному випадку паяльна лампа справилися б з цiею задачею й запалила б тую речовину. те саме сталося б опусти в ту речовину папiр, та запали його, вже було б досить тепла для початку розiгрiву й розгорання парiв речовини. На додачу. в дизельному двигуну паливо мае температуру спалаху 61*С i вище. Але ж бо , дизель-двигун взимку працюе аж бiгом, бо в ньому вiд стискання повiтря температура пiднiмаеться вище в рази вiд температури спалаху вiд пiднесенного полум`я в тиглi, тому диз. паливо у цилiнрi двигуна ************ й без пiднесення вiдкритого полум`я, бо вiд спричиненого тиском пiдвищення температури в цилiндрi, випаровуеться досить парiв палива для самозагорянню, ондого. Ма, ще бiльше скажу, що при розширеннi камери згорання в цилiндрi двигуна, вiд ходу поршня вниз, температура падае й до -1*С. Це сприяе зайти в цилiндр бiльшому заряду повiтря у ваговому вiдношеннi, що сприяе кращому горiнню палива у цилiндрi , пiсля його стискання.
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06.01.2025 11:27 Ответить
Умови над відкритим тиглем (наповненим рідиною) = умови над відкритою поверхнню рідини (градієнт парціального тиску парів від значення пружності парів за даної температури біля поверхні рідини до нуля на певній відстані (залежить від швидкості руху повітря, швидкості дифузії, тощо) в теорії - на нескінченності.
Тонкий шар спирту, розлитий по землі з температурою 1-3 градуси цельсію приймає цю температуру за час порядку секунди. Так що пружність парів над такою калюжею буде недостатньою навіть для спалаху, не кажучи вже про стійке горіння, навіть за умов повної відсутності вітру.
Якщо Ви спрямуєте паяльну лампу на калюжу спирту температури 1-3 градуси, то спочатку потужне полумя нагріє спирт до 13 град, він спалахне і нагрівшись до десь 20 градусів буде стійко горіти. Але якщо спрямувати полумя паралельно поверхні такої холодної калюжи, то досить тривалий час спирт не зегорятиметься.
В прикладі з дизельним пальним (температура спалазу яких як правило близько 55*С, але 61 теж прийнятно) робота, виконана циліндром при стисненні суміші, перетворюється на теплову енергію, температура суміші пальне-повітря піднімається значно вище 61 градуси і коли досягається температура спалаху, від калільної свічки відбувається спалах. Коли після певної кількості циклів при стисненні досягається температура самоспалаху (при даному тиску), потреби в калільних свічках вже немає і двигун виходить на робочий режим. Де Ви вбачаєте розбіжність з тим, що нижче 61*С відкрита поверхня дизпалива не може спалахнути на повітрі?
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06.01.2025 12:02 Ответить
Бу-га-га-га... То-то нащо переливати з пустого в порожне... Дизпаливо, як i спирт, при температурi в 3*С без розiгрiву для достатнього випаровування не спалахне. Повторюсь, але ж бо , паяльна лампа стане в нагодi. ЗЫ... ЗАУВАЖУ: Я i в цей раз, як i в той раз, про дызпаливо заявляю як не про основну тему розмови(спирт), бо згадую про диз. паливо пiд постскриптумом ЗЫЫЫЫЫЫЫЫыы, як параллельний приклад... А з якого бодуна калильна свiчка - у робочому 2-хтактному моторi, в наш час, коли ступiнь стискання у цилiндрi - достатня для високого нагрiву розпиленого форсункою дизпального, щоби тi мiкрокраплi випарувались, та самозайнялися. Чесне слово, ми ж не в 40-50-х роках минулого сторiчча живемо... ХМЫ...
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06.01.2025 14:33 Ответить
Свічки накалювання стоять на багатьох дизельних двигунах. Звісно, можна зробити дизельний двигун і без них, але вимоги до потужності його стартера і ступеня компресії будуть значно вище і далеко не коженвиробник буде так морочитись. Всередині циліндрів такого двигуна при стисканні температура суміші зростає до кількох сотень градусів. Це якось спростовує те, що у звичайних дизпалив температура спалаху порядка 55 градусів?
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06.01.2025 15:24 Ответить
Пане хороший, коли я говорю про дизельний двигун, То я маю на увазi загальну концепцiю дизеля i не тiльки для "мокiка", в котрих дизпаливо запалюется вiд розжареного шара в предкамерi, але також маю на увазi i дизельнi двигуни потужнiстю, а хоча б в 60-80 000 кiнських сил, поряд з якими згадувати про якiсь свiчечки у дизелi - це як ото казочка про бiлого мазунчика... Пане хороший, ваше звичайне дизпаловo у диз. двигун любого гатунку впорскуеться, але то не паливна пара, котра ******** при 61*С, - це сумiш с дрiбних крапель палива та повiтря. Тi краплi палива не **********, треба щоб вони випарувались. А для цього треба зробити додатковий пiдвiд тепла. Для випаровування тих крапель - температура набагато бiльша за температуру спалаху цих парiв. Ось для цього в дизелi паливо стискаеться до такого ступеню стискання, щоби отримати додаткову температуру, зауважую , температура випаровування в цьому разi набагато вища за температуру спалаху цих парiв. Зауважую цю iнфу я вам надаю втрете.. Тепeр, я так надiюсь, ви нарештi самi вiдповiсте на свое питання, мовляв, чи Це якось спростовує те, що у звичайних дизпалив температура спалаху порядка 55 градусів? ЗЫ... Але ж бо я - "цiкавий": чи спалахнуть пари палива без свiчки, якщо цi пари отримуються в цилiндрi при температурi в рази бiльшiй за температуру спалаху цих парiв... Буду дякувати вас не передякувати(за вiдповiдь), которая как та овчинка выделки не стоит для надувшегося специалиста-дизелиста щеки, который бы, было бы лучше, чтобы не путал компрессию, измеряемую в кг/см2, со степенью сжатия, Компрессия же зависит тупо от состояния колец и связана с повышением понижением давления в цилиндре, без горения. Компрессия - это переменная, в связи с износом колец. Мы обговаривая тему, берем во внимание, что кольца новые, компрессия - в пределах расчетной . Степень сжатия -это постоянная линейная величина и зависит от конструкции двигателя. Чем меньше камера сгорания , тем больше степень сжатия.
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07.01.2025 09:23 Ответить
Больше степень сжатия - больше температура сжатой смеси - лучше испарение, а значит лучше горение, как и больше мощность двигателя. ЗЫ. мол без свечей - мощнее стартер. Да нафига, на момент пуска мощнее стартер? На момент пуска в холодное время. по программе, подвпрыск легкозаймистого палива.
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07.01.2025 09:41 Ответить
Пане, ви серйозно плутаєтесь в термінології. Температура спалаху - це температура, за якої від ЗОВНІШНЬОГО джерела вогню ********** пари над поверхнею рідини при атмосферному тиску.
А в дизельному двигуні без свічок накалювання потрібно нагріти суміш парів дизпалива (плюс аерозоль дизпалива, але це несуттєво) і повітря вище температури самозаймання при тиску в 17-22 атмосфери.
Температура самозаймання- коли суміш парів і повітря ******** без джерела вогню.
Наприклад, температура самозаймання, етанолу 363°C, що суттєво вище температури спалаху в 13°C.
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07.01.2025 10:53 Ответить
А по-моему , я роздiлив для вас температуру спалаху при пiднесеннi вiдкритого вогню вiд температури самоспалаху вiд високого тиску, а значить, вiд високоi температури, спричиненоi високим тиском... Але ж бо, я не бачу навкруги телепнiв, котрим би я вчетверте розтлумачував. свою думку про спалах (само) без свiчки , чи кулi(шару) розжарювання в предкамерi цилiндру двигуна. Якщо ви в темi, то ******* дизельнi двигуни в своiй бiльшостi працюють не вiд свiчки, а вiд самоспалаху палива. Я не знаю, як вам ще це розжувати. Думаю, що тему закрито. ЗЫ...суміш парів дизпалива (плюс аерозоль дизпалива, але це несуттєво) і повітря вище температури самозаймання при тиску в 17-22 атмосфери. Я з вами згоден, температура самоспалаху при тиску буде вищою, скажiмо 100*С , але меньшою вiд температури випаровування, спричиненим цим високим тиском. Це елементи термодинамiки. Наприклад вода закiпае при 100*С. Але к у паровому котлi ця ж сама вода закiпае при тиску в 5кг\см2 при температурi скажiмо в 110*С . Та щоби вода загорiлася, iй треба позичити ще бiльше тепла(енергii), скажiмо додатково витратити энергiю на электролiз води - випаровування води на О + 2Н. Ось тодi отриманi iз води "пари" будуть самозапалюватись при тиску вищому 2 атмосфери(гримуча сумiш) без пiднесення вiдкритого полум`я... а з пiднесенням полум`я, "пари" води (О+2Н)запалюються при нижчiй температурi? чим пари спирту... З наступаючим вас - сею-вею, посiваю... наливайте, бо сiдаю ! Зi святами вас !
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07.01.2025 16:37 Ответить
чергова мерзенна мерзота...
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06.01.2025 09:53 Ответить
колись депутатом стане, від "слугов народа"
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06.01.2025 09:54 Ответить
Мразь - до мразі.
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06.01.2025 10:25 Ответить
Так, в поліцаї його, одразу.
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06.01.2025 10:31 Ответить
Варіант
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06.01.2025 11:23 Ответить
А взагалі звичайний терорист - готовий воювати лише зі слабкими.
Підпалити якийсь Rolls Royce? Старшно, морду наб'ють - піду підпалю відзнаки загиблих воїнів.
Записатись в ЗСУ і вбити рашиста? Страшно, може уб'ють - піду застрелю жінку у Львові.
І т.п.
Але впевнений, і в цього вилупка знайдуться захисники. Хіба ж це вперше таке?
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06.01.2025 09:55 Ответить
Нічо не понятно, но очінь інтересно шо він там в дії збирався робить?
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06.01.2025 09:56 Ответить
Він же сказав: народна влада (з претулою) в дії - ми всі презеденти, ми схвалюємо бюджети, рішення і це все враження що хуцпаті нарешті отримали методички і це буде сценарій типу мілей - румунія через тікток - найшвидший і найефективніший та і недорого
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06.01.2025 10:36 Ответить
***** в часи юності?
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06.01.2025 09:59 Ответить
Дружина казала, що поки я два роки дома не був, у Київ ще більше сволоти наповзло…
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06.01.2025 10:04 Ответить
Кормільци із Донбасса та їх нащадки.
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06.01.2025 10:06 Ответить
А чим ти від тої "сволоти" відрізняєшся? ТА "сволота", у 2022-му, здриснула з Донбасу, в Київ... А ТИ, (у тому ж 2022-му), з Києва - у Польщу...
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06.01.2025 10:09 Ответить
А ти, схоже, ухилянт, як таке написав.
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06.01.2025 11:19 Ответить
Від ухилянта чую... Бо я "ухиляюся" - 2016-го... З протезованою ногою та у віці за 60..
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06.01.2025 11:25 Ответить
Ета бальной пєнсіанєр, но єслі б бил маложе то паказал би гераїзм нє худе Татарова протів чічєнцев
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06.01.2025 11:25 Ответить
Тоді зрозуміло, здоров'я не дозволяє життя за Родіну віддати
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06.01.2025 11:40 Ответить
Тут інакше, воно бажає смерті молодим, бо саме вже на порозі могили
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06.01.2025 12:39 Ответить
Не переживай... Прийде час - "могила" і до тебе добереться... Навіть у Польщі... Може, навіть завтра... Кнедликом удавишся...
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06.01.2025 15:08 Ответить
А ти не задавав собі питання: "А пачіму у нево нога пратезиравана была именна в 2016-м?"
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06.01.2025 15:05 Ответить
Скільки їх верещучка навезла в Україну з лугандонії ? Всі патріотично налаштовані у14 році виїхали бо їх ті потвори вбивали а майно розграбовували а після22поїзало все кацапсяче бо на парашу не хочу а в Україні можна за кордон виїхати
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06.01.2025 10:05 Ответить
"Дурне теля", яке хотіло хоч чимось "випендриться"... На щось розумне - мізків не вистачило... А тут - кацапи "підказали" в "Телеграм"... Тепер піймають - і матиме "клеймо кримінальника" "на всю аставшуюся жизнь"...
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06.01.2025 10:06 Ответить
Добре що він ідіот і пику засвітив.Найдуть швидко,воно ж не вакумі живе.Потім буде ковтать соплі в поліції ,вибачатись на камеру і боятиметься по вулиці ходить .Скільки вже таких було,придурків нічого не вчить.
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06.01.2025 11:21 Ответить
Це "какая разніца". Вони вже все зробили, а це доробляють.
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06.01.2025 10:06 Ответить
Там, ***, паліції машінка на машінке!!!!
Одного урода повязать нє????
Гєнафонд, храмасома...
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06.01.2025 10:17 Ответить
А можна цьому довбограю добрих піз@юлей надавати? Без втручання судочинної системи України.
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06.01.2025 10:19 Ответить
Нє. Там за парковкой стежити нє вспівають...
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06.01.2025 10:27 Ответить
Ну да... Вчора вдень бачив, як поліцейські з 3-х (трьох) машин розбирались з одним водієм кросовера... Всі зайняті! Вони працюють!
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06.01.2025 10:31 Ответить
Ну кросовери там теж не в адекватні... Але за клумбою наглядати... Де КДБ - хвилин 1,5 вічливо нахєр запросять)
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06.01.2025 10:38 Ответить
Рожа дуже схожа на отих потвор,що е тітушками у московських попів.І,що ніхто не бачив?Не розвалили їй е...Ло?
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06.01.2025 10:25 Ответить
вчора суки цих іудеїв до влади притягли,а сьогодні прапори палять...якого ху,іди і виганяй тепер обрізаних з влади.
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06.01.2025 10:27 Ответить
безкарність породжує злочинність
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06.01.2025 10:32 Ответить
Зайти і віддати родичам загиблих героїв на самосуд!
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06.01.2025 10:36 Ответить
Так воно ж готувалося!!!! Відосік запиляло...
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06.01.2025 10:39 Ответить
золотий генофонд, надія нації...
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06.01.2025 10:47 Ответить
Позбавляйте вже громадянства нарешті цю *******!
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06.01.2025 10:47 Ответить
Кілька днів тому троє львівських студентів перерізали дріт,який йшов до мінори,встановленої в центрі Львова з нагоди єврейського нового року.Шум був страшенний,ізраїльські мас медіа писали про українських варварів та антисемітів,які зруйнували святочну мінору.От їх знайшли моментально.Вони спочатку було заікнулись типа чого тут стоїх єврейська мінора,коли у Львові менше тисячі євреїв,а в Єрусалимі нашого дідуха нема,а там українців десятки тисяч.Їм тут же вибили з голови такі шкідливі думки і вони вже каялись,вибачались і обіцяли такого не робити.Навіть не знаю,до чого я то згадав...
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06.01.2025 11:54 Ответить
Тисса йього зачекалась - вже повинен був всплевсти.
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06.01.2025 13:18 Ответить
Ничего не понял из этого видосика! Нахрена он это делал?
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12.01.2025 11:45 Ответить
 
 