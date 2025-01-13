Умеров прибыл с визитом в Великобританию. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Великобританию и встретился с госсекретарем по вопросам обороны Джоном Гилли.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины как на поле боя, так и на международной арене. Ожидаем усиления военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия. От имени наших воинов искренне благодарю британский народ и господина Джона Гилли за лидерство в поддержке Украины", - подытожил глава Минобороны.

