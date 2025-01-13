РУС
Умеров прибыл с визитом в Великобританию. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Великобританию и встретился с госсекретарем по вопросам обороны Джоном Гилли.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

Умєров прибув до Британії та зустрівся з Гілі

Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины как на поле боя, так и на международной арене. Ожидаем усиления военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году", - говорится в сообщении.

Читайте: В 2025 году Великобритания будет развивать оборонную промышленность Украины, - Гили

Также стороны обсудили развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Умєров прибув до Британії та зустрівся з Гілі

"Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия. От имени наших воинов искренне благодарю британский народ и господина Джона Гилли за лидерство в поддержке Украины", - подытожил глава Минобороны.

Также читайте: Британия рассматривает возможность расширения тренировочной миссии для ВСУ, - Гилли

Умєров прибув до Британії та зустрівся з Гілі

+6
свиня небрита... На що воно здатне? Тупий корумпований покидьок!!!
13.01.2025 16:08 Ответить
+4
Чого ця свиня та гнаньба киримли щерится? Йому весело?
До речи, кудись, після призначення умерова зник Джемілєв?
13.01.2025 15:55 Ответить
+3
Умєров, часом, не переплутав візит до Великої Британії з походом на овочевий базар ?
Судячи по прикиду, рекламує новий бред - аля босяк...
13.01.2025 15:57 Ответить
13.01.2025 15:50 Ответить
Чого ця свиня та гнаньба киримли щерится? Йому весело?
До речи, кудись, після призначення умерова зник Джемілєв?
13.01.2025 15:55 Ответить
У нього вже пика у екран не влазить...свиня!!!
13.01.2025 16:09 Ответить
Умєров, часом, не переплутав візит до Великої Британії з походом на овочевий базар ?
Судячи по прикиду, рекламує новий бред - аля босяк...
13.01.2025 15:57 Ответить
ви уявляєте його в костюмі з краваткою, я теж ні.
13.01.2025 16:10 Ответить
Головне що форму не ганьбить, а так цей бомж нікому не потрібен
13.01.2025 17:09 Ответить
вже Умитий до Залужного з депешою від Вована припер
13.01.2025 15:58 Ответить
Я щось не памятаю що б цей горе міністр хоч раз був на фронті ніби він міністр оборони ,а представляє МЗС.
13.01.2025 16:08 Ответить
А у нього вже є посвідчення убд, навіщо їхати
13.01.2025 17:10 Ответить
свиня небрита... На що воно здатне? Тупий корумпований покидьок!!!
13.01.2025 16:08 Ответить
Схожий на персонажа з мультика «Нікчемний я».
13.01.2025 16:28 Ответить
Ну хоч не голодають вони там, подумав Джон Гілі, побачивши ряху Умєрова
13.01.2025 16:31 Ответить
Якщо, наприклад, не читати новину і не знати хто такий Умєров. То на фото таке враження, що якийсь представник ІДІЛу чи нового сирійського уряду щось приїхав до Європи вирішувати. Наче директор гастроному....
13.01.2025 16:51 Ответить
Це добре, хоча би цей великий полководець не буде заважати військовим
13.01.2025 17:05 Ответить
Знайдіть ЇМ хорошого єврейського портного, невже костюмчики на животах не сходяться...
13.01.2025 17:41 Ответить
Ну це вже писдець. В м'ятій спецовці явитися на офіційний візит да ще в Великобританію де всі ходять в костюмах
13.01.2025 17:46 Ответить
Ще одна нікчема... завалив роботу МО і їздить, турист...
13.01.2025 18:44 Ответить
 
 