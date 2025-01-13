Умеров прибыл с визитом в Великобританию. ФОТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Великобританию и встретился с госсекретарем по вопросам обороны Джоном Гилли.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.
Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины как на поле боя, так и на международной арене. Ожидаем усиления военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.
"Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия. От имени наших воинов искренне благодарю британский народ и господина Джона Гилли за лидерство в поддержке Украины", - подытожил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речи, кудись, після призначення умерова зник Джемілєв?
Судячи по прикиду, рекламує новий бред - аля босяк...