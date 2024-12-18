РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости Война
964 5
Великобритания (4725) ОПК (122) Гилли Джон (21) война в Украине (1209)

В 2025 году Великобритания будет развивать оборонную промышленность Украины, - Гили

Джон Гілі про розвиток ОПК України

В 2025 году Великобритания будет развивать военную промышленность Украины. Также Лондон будет помогать Украине на международной арене, чтобы поддержка украинцев продолжалась.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал британский министр обороны Джон Гили, информирует Цензор.НЕТ.

Гили рассказал, что во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве они обсудили дальнейшее военное сотрудничество.

"Мы говорили о важнейшем военном оборудовании, которое нужно для борьбы сейчас и в течение следующего года. Это средства противовоздушной обороны, беспилотники, способность поражать российские военные объекты на большом расстоянии. Мы говорили о важности тренировок, большей подготовки и обучения украинских солдат. Мы говорили о том, чтобы вместе развивать вашу военную промышленность, и мы будем это делать", - рассказал Гили.

Также глава оборонного ведомства Британии заявил, что Лондон намерен убеждать другие государства продолжать поддерживать Украину.

Также читайте: Только Украина будет решать, когда садиться за стол переговоров с РФ, - министр обороны Британии Гили

"Задача ваших сильнейших союзников, таких как Великобритания, заключается в том, чтобы еще больше усилить нашу поддержку, усилить наше лидерство, чтобы помочь координировать другие международные страны, чтобы помогать больше. Вот почему сегодня я объявил о дальнейшей военной помощи, морских дронах, противовоздушной обороне, а также артиллерии", - рассказал Гили.

Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон стремится поставить Украину в более сильную позицию.

"Мы поставим вас в более сильную позицию, вас и вашу чрезвычайную страну, которая борется с Путиным и этим незаконным, жестоким вторжением в вашу страну",- заявил Гили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад не пугает ядерная риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации, - министр обороны Британии Гили
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в 2026 що будем робити?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:55 Ответить
Розвивати сільське господарство на проданих землях с/г призначення.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:03 Ответить
"трамбон" мабуть дав сигнал "бритам" ,що йому "до лампочки" Україна.???
показать весь комментарий
18.12.2024 19:54 Ответить
А пан Єрмак про це знає?
показать весь комментарий
18.12.2024 20:07 Ответить
Так хоть бы дали два места постоянных на причалах базы своей ВМС в Гибралтаре для наших двух корветов, что турки строят. То кацапы отследят, утопят в Средиземном сразу. Ходовые испытания вроде один корвет уже проходит.
показать весь комментарий
18.12.2024 22:28 Ответить
 
 