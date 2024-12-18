В 2025 году Великобритания будет развивать оборонную промышленность Украины, - Гили

В 2025 году Великобритания будет развивать военную промышленность Украины. Также Лондон будет помогать Украине на международной арене, чтобы поддержка украинцев продолжалась.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал британский министр обороны Джон Гили, информирует Цензор.НЕТ.

Гили рассказал, что во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве они обсудили дальнейшее военное сотрудничество.

"Мы говорили о важнейшем военном оборудовании, которое нужно для борьбы сейчас и в течение следующего года. Это средства противовоздушной обороны, беспилотники, способность поражать российские военные объекты на большом расстоянии. Мы говорили о важности тренировок, большей подготовки и обучения украинских солдат. Мы говорили о том, чтобы вместе развивать вашу военную промышленность, и мы будем это делать", - рассказал Гили.

Также глава оборонного ведомства Британии заявил, что Лондон намерен убеждать другие государства продолжать поддерживать Украину.

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"Задача ваших сильнейших союзников, таких как Великобритания, заключается в том, чтобы еще больше усилить нашу поддержку, усилить наше лидерство, чтобы помочь координировать другие международные страны, чтобы помогать больше. Вот почему сегодня я объявил о дальнейшей военной помощи, морских дронах, противовоздушной обороне, а также артиллерии", - рассказал Гили.

Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон стремится поставить Украину в более сильную позицию.

"Мы поставим вас в более сильную позицию, вас и вашу чрезвычайную страну, которая борется с Путиным и этим незаконным, жестоким вторжением в вашу страну",- заявил Гили.

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