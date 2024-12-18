Только Украина будет решать, когда садиться за стол переговоров с РФ, - министр обороны Британии Гили
Именно Украина, которая борется с российской агрессией, должна решать, когда начинать переговоры о мире.
Об этом в блицинтервью Укрінформу заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Его спросили о том, способна ли, по его мнению, новая администрация США при Дональде Трампе закончить войну в Украине.
Именно украинцы сейчас воюют, и именно украинцам решать, когда начинать переговоры", - ответил Гили.
Он подчеркнул, что для Британии является обязанностью поддерживать Украину в ее борьбе, и выразил уверенность, что именно так и будет происходить и в дальнейшем.
Гили заверил, что Британия будет стоять с Украиной: "В то время, как вы воюете, мы будем стоять рядом с Украиной в то время, как будут продолжаться переговоры, и главное - это то, что если бои прекратятся, наша поддержка продолжится".
Министр сообщил, что сейчас Британия усиливает военную помощь Украине новым пакетом помощи, "в который входят морские беспилотники, средства противовоздушной обороны и артиллерия".
Также, по его словам, оборонные ведомства Великобритании и Украины сейчас совместно разрабатывают соответствующие планы по поддержке "на весь 2025 год".
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