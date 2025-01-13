РУС
Организовал коррупционную схему на таможенном контроле: разоблачен чиновник Одесской таможни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила исполняющего обязанности заместителя начальника - начальника отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни на организации коррупционной схемы, которая функционировала во время таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Посадовця Одеської митниці викрито на хабарництві

Следствие установило, что чиновник систематически требовал взятки от предпринимателей за ускорение процедур таможенного оформления грузов и обещал избежание искусственных препятствий.

В случае отказа платить "вознаграждение", чиновник затягивал процедуры оформления или отказывал в них. За определенную сумму таможенник "гарантировал" быстрое оформление товаров без соблюдения обязательных процедур.

Правоохранители задокументировали несколько случаев получения взяток, в частности за растаможку партии электронных блоков управления для автомобилей. Во время передачи очередной взятки чиновника задержали "на горячем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовила дроновую атаку на Киев: задержана агент российского ГРУ, которая передавала координаты для удара по столичным объектам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Посадовця Одеської митниці викрито на хабарництві

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранили от должности.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления других возможных участников коррупционной схемы.

Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой и при содействии руководства Одесской таможни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проводил насильственную мобилизацию жителей Луганщины в ВС РФ: сообщено о подозрении военкому "ЛНР", - СБУ

коррупция (8619) Одесса (8007) Одесская область (3779) СБУ (20313) Одесский район (265)
О мордою об асфальтик потерти?
Одеської? Хто б міг подумати... А на інших як справи?
Через пів року - іменем України - поверуть не отримані зарплатні, моральну шкоду, та переведуть у центральний аппарат митників. Це Україна. NATO, ЕС - та пішло воно все на хрін - так вже формують мосох дерьмаківці-підляки.
Завтра, на підставі клопотання працівників митниці буде випущений, та приступить до виконання своїх обов"язків.
