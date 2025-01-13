Организовал коррупционную схему на таможенном контроле: разоблачен чиновник Одесской таможни, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила исполняющего обязанности заместителя начальника - начальника отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни на организации коррупционной схемы, которая функционировала во время таможенного контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следствие установило, что чиновник систематически требовал взятки от предпринимателей за ускорение процедур таможенного оформления грузов и обещал избежание искусственных препятствий.
В случае отказа платить "вознаграждение", чиновник затягивал процедуры оформления или отказывал в них. За определенную сумму таможенник "гарантировал" быстрое оформление товаров без соблюдения обязательных процедур.
Правоохранители задокументировали несколько случаев получения взяток, в частности за растаможку партии электронных блоков управления для автомобилей. Во время передачи очередной взятки чиновника задержали "на горячем".
На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранили от должности.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других возможных участников коррупционной схемы.
Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой и при содействии руководства Одесской таможни.
