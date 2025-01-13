В Германии перевернулся пассажирский автобус: МИД пока не подтверждает гибель украинки. ФОТОрепортаж

В пассажирском автобусе Flixbus, который вылетел на обочину и врезался в барьер возле немецко-польской границы, находилась гражданка Украины 1995 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что 11 января в немецкой федеральной земле Бранденбург съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус Flixbus. В результате ДТП погибли два человека, 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, 4 из них - в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, в автобусе находилась гражданка Украины 1995 года рождения. На утро 14 января запланировано опознание тела погибшего лица для установления возможной принадлежности к гражданству Украины", - сообщили в МИД Украины.

Дело находится на контроле украинского посольства в Германии.

Ранее немецкие и польские СМИ сообщили об аварии с пассажирским автобусом компании Flixbus.

Автобус с 13 пассажирами направлялся из Берлина в польский Щецин. Среди погибших, по данным СМИ, могла быть гражданка Украины.

Как считает полиция, причиной стали плохие погодные условия, из-за которых автобус съехал с дороги и перевернулся.









