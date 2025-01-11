В Киеве столкнулись маршрутка и минивэн: два человека погибли и девять травмированы, в том числе - два ребенка. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева сегодня, 11 января, столкнулись маршрутный автобус и минивэн, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе в Голосеевском районе города поступило в 18:29.

В результате столкновения маршрутного автобуса и минивэна травмы получили водитель и 7 пассажиров маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трех человек, среди которых один ребенок 6 лет, госпитализировали медики.

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Из минивэна Hyundai с помощью гидравлического инструмента чрезвычайниками деблокированы тела мужчины и женщины. До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, которого госпитализировали в больницу "Охматдет".

Причину дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

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