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В Киеве столкнулись маршрутка и минивэн: два человека погибли и девять травмированы, в том числе - два ребенка. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева сегодня, 11 января, столкнулись маршрутный автобус и минивэн, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе в Голосеевском районе города поступило в 18:29.

В результате столкновения маршрутного автобуса и минивэна травмы получили водитель и 7 пассажиров маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трех человек, среди которых один ребенок 6 лет, госпитализировали медики.

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Из минивэна Hyundai с помощью гидравлического инструмента чрезвычайниками деблокированы тела мужчины и женщины. До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, которого госпитализировали в больницу "Охматдет".

Причину дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

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ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня
ДТП у Голосіївському районі Києва 11 січня

Автор: 

ДТП (7679) Киев (25587)


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Топ комментарии
+8
довбойоби !

мало смертей на фронті ?!

.
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11.01.2025 21:23
+7
А на якій швидкості він їхав,цей мінівен.
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11.01.2025 21:24
+7
ще й дитина сирота...

війни ? ні !!! довбоватизму !

.
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11.01.2025 21:25
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довбойоби !

мало смертей на фронті ?!

.
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11.01.2025 21:23 Ответить
ще й дитина сирота...

війни ? ні !!! довбоватизму !

.
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11.01.2025 21:25 Ответить
А на якій швидкості він їхав,цей мінівен.
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11.01.2025 21:24 Ответить
на дуже швидкій швидкості, бо маршрутка до таких швидкостей не розженеться

.
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11.01.2025 21:26 Ответить
При ловому достатно їхатиобом по50км.год.
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11.01.2025 22:28 Ответить
Вибачте, лбовому зіткненні....
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11.01.2025 23:39 Ответить
Він летів а не їхав.
Люди перевищуючи швидкість можуть заощадити 10-20 максимум 60 хвилин (по місту) а не другу чашу ваги ставлять життя..... нерозумно.
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11.01.2025 21:57 Ответить
Про заощадження часу нема мови зовсім
тут та втаких випадках,життям керує ідеотизм однієі людини
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11.01.2025 22:35 Ответить
Маршруточник хоть успел взять правее. А так бы минивен в салоне автобуса оказался бы.
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11.01.2025 21:49 Ответить
Без повних фото та схеми дтп - ніпрощо..
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11.01.2025 21:51 Ответить
По пошкодженнях мінівена Hyundai (з фото) видно чітко що було перевищення швидкості (Hyundai) й значне.
Якщо Вам не зрозуміло то це не означає що "ніпрощо".
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11.01.2025 21:56 Ответить
Де видно?? Я більше 20 років схеми ДТП розбирала. Й а ні разу не стратила.

Фото гівно.
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11.01.2025 22:15 Ответить
Не мішайте їм . Тут , на Цензорі , і схему намалюють , і вирок винесуть
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11.01.2025 22:35 Ответить
А це щоб пересічні не могли дати оцінку
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11.01.2025 22:38 Ответить
68-річний ідіот виїхав на зустрічну смугу, знаючи ,що в машині 4-х річна дитина.
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11.01.2025 22:09 Ответить
Еще и ограниченная видимость, еще и встречные фары слепят. По ходу, он первым гыгнув, дурак. Зря ежегодно не обязывают водителей иметь медкомиссию, в первую очередь от психа.
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11.01.2025 22:15 Ответить
А що вона дасть та комісія? Система гнила наскрізь .
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11.01.2025 22:32 Ответить
У кого на взятку немае грошей, той по-чесному ii пройде.
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12.01.2025 07:43 Ответить
Комісія завжди продавалась,а справка купувалась,так було завжди.Закони в нас не погані,але вони зроблені для того щоб заробляти на цьому бабулєти,для власть імущих.І більше нічого і ці закони для нас,а не для панів.
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12.01.2025 08:23 Ответить
У смертях винна влада, що м'яко карає за замах на ненавмисне вбивство шляхом перевищення швидкості.
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12.01.2025 22:08 Ответить
 
 