Подо Львовом столкнулись легковушка и автобус: семь пострадавших, в том числе несовершеннолетняя. ФОТО

В селе Затемное Львовского района 10 января легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Семь человек травмированы.

Об этом сообщает полиция во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ДТП произошло около 19.30, на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемное Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mercedes-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.

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Среди пострадавших - жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района.

Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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