За сутки обстрелов на Донетчине 2 человека погибли, 2 получили ранения. ФОТОрепортаж
Полицейские зафиксировали 2 879 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
- В Часовом Яре россияне во время артиллерийского обстрела убили двух гражданских лиц.
- Один человек ранен в результате попадания артснарядов в Великой Новоселке и один - в Андреевке.
По данным главы ОВА Вадима Филашкина, в Покровске разрушено админздание, повреждены 2 многоэтажки; в Родинском повреждены 2 многоэтажки.
Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Малиновке Николаевской громады повреждены 2 дома.
Бахмутский район. В Сиверске повреждены 7 домов. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе - 9 детей.
