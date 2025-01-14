РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5716 посетителей онлайн
Новости Фото
300 1

За сутки обстрелов на Донетчине 2 человека погибли, 2 получили ранения. ФОТОрепортаж

Полицейские зафиксировали 2 879 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

  • В Часовом Яре россияне во время артиллерийского обстрела убили двух гражданских лиц.
  • Один человек ранен в результате попадания артснарядов в Великой Новоселке и один - в Андреевке.

Также читайте: Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб

Обстріл Донеччини 13 січня
Обстріл Донеччини 13 січня
Обстріл Донеччини 13 січня

Читайте: 2 человека погибли в результате артобстрела Часова Яра, - ОВА

По данным главы ОВА Вадима Филашкина, в Покровске разрушено админздание, повреждены 2 многоэтажки; в Родинском повреждены 2 многоэтажки.

Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Малиновке Николаевской громады повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Сиверске повреждены 7 домов. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе - 9 детей.

Автор: 

Донецкая область (10506) Часов Яр (392) Бахмутский район (585)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.01.2025 11:34 Ответить
 
 