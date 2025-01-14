Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 13 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 62 авиационных ударов, в частности, привлек одну ракету и сбросил 99 КАБ. Кроме этого, совершил около 4,5 тысяч обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новополь, Константинополь Донецкой области; Приморское Запорожской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.
Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.
Пять штурмов противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часова Яра и Ступочек.
Также Генштаб информирует, что шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.
На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.
Обстановка на Курщине
На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
