Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 13 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 62 авиационных ударов, в частности, привлек одну ракету и сбросил 99 КАБ. Кроме этого, совершил около 4,5 тысяч обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новополь, Константинополь Донецкой области; Приморское Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Часовом Яре и Торецке боестолкновения, некоторые наши позиции разрушены. Враг сосредотачивает усилия на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

Пять штурмов противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часова Яра и Ступочек.

Также Генштаб информирует, что шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное", - говорится в сообщении.

Также читайте: 2 человека погибли в результате артобстрела Часова Яра, - ОВА

Обстановка на Юге

Силы обороны отбили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Обстановка на Курщине

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.